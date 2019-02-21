İşte karşınızda beş arka kameralı Nokia 9 PureView

Geçen yılın sonlarından beri Nokia 9 PureView hakkında söylentiler duyuyoruz. Şirketin cihazı 2018 yılında piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak daha sonra lansmanın 2019 Mobil Dünya Kongresi'ne ertelendiğine yönelik haberler çıktı. Nokia’nın MWC 2019 teaser’ı da telefonun Barcelona’da tanıtılacağını doğruladı. Şimdi ise Nokia 9 PureView'un resmi basın görselleri internete düştü.

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Nokia markasının haklarını elinde bulunduran HMD Global, 24 Şubat'ta Barcelona'da yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için bir basın etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Nokia 9 PureView şüphesiz ki etkinliğin yıldızı olacak. Şirketin aynı zamanda Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus gibi diğer yeni telefonlarını da tanıtabileceği belirtiliyor.

Snapdragon 845 ile gelecek

Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla amiral gemisi Nokia 9 PureView ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve beş arka kamera ile gelecek. Ayrıca 5.5 inç QHD+ ekrana sahip olması beklenen telefon gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alacak.

Bununla birlikte Ağustos ayında Nokia 9 PureView'un Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmiş ve 5G teknolojisini destekleyen versiyonunun çıkacağına yönelik bilgiler de var. Akıllı telefonla ilgili merak edilen tüm detayları sadece birkaç gün sonra hep birlikte öğreneceğiz.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1098217011371560961