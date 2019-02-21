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İşte karşınızda beş arka kameralı Nokia 9 PureView

Zeiss imzalı beş arka kamerası ile piyasaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Nokia 9 PureView'un basın görselleri yayınlandı. Amiral gemisi telefon 24 Şubat tarihinde resmen tanıtılacak.
2 ay
8,1b
1
29
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen yılın sonlarından beri Nokia 9 PureView hakkında söylentiler duyuyoruz. Şirketin cihazı 2018 yılında piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak daha sonra lansmanın 2019 Mobil Dünya Kongresi'ne ertelendiğine yönelik haberler çıktı. Nokia’nın MWC 2019 teaser’ı da telefonun Barcelona’da tanıtılacağını doğruladı. Şimdi ise Nokia 9 PureView'un resmi basın görselleri internete düştü.
Ayrıca Bkz. "Samsung CEO'su Galaxy Home'un çıkış tarihini açıkladı"
Nokia markasının haklarını elinde bulunduran HMD Global, 24 Şubat'ta Barcelona'da yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için bir basın etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Nokia 9 PureView şüphesiz ki etkinliğin yıldızı olacak. Şirketin aynı zamanda Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus gibi diğer yeni telefonlarını da tanıtabileceği belirtiliyor.

Snapdragon 845 ile gelecek

Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla amiral gemisi Nokia 9 PureView ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve beş arka kamera ile gelecek. Ayrıca 5.5 inç QHD+ ekrana sahip olması beklenen telefon gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alacak.
Bununla birlikte Ağustos ayında Nokia 9 PureView'un Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmiş ve 5G teknolojisini destekleyen versiyonunun çıkacağına yönelik bilgiler de var. Akıllı telefonla ilgili merak edilen tüm detayları sadece birkaç gün sonra hep birlikte öğreneceğiz.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1098217011371560961 Yorum Yaz
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ABSOLUT. 2 ay en beğenilen
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ergenius 2 ay
"Şu özellikleri 5.5" telefona koyun da alalım. " diyen tayfa sözünde durursa satış patlaması yapar
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İstiklalFMK 2 ay
Çentik ve garabet delikli ekranlardan sonra gayet güzel tasarım.
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smsmart 2 ay
Led far gibi olmuş beğendim 😃
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DH Misafiri 2 ay
Birazcık yeniliğe açık olsanız keşke be! Şunu Huawei yapsa insanlar öve öve bitiremez ancak Nokia oldumu "bune la" oluyor işlemcisi zaten yüksek bir işlemci siz snap dragon 855 çıktı diye elimizdeki telefonu çöpe mi arıyorsunuz? Bu telefon kamera performansı ile öne çıkmayı istiyor zaten tasarımı gayet güzel olmuş çentik filan yok artık bu işlemci si bilmem ne şunu bilmem ne olayını bırakmak lazım Huawei yapsa ne güzel överdiniz Türk insanı işte klasik marka hastalığı ha sizde haklısınız Snap dragon 855 koysun 1000$ satsın 7000-8000 e alın
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P2edatoR 2 ay
5 te yetmez 6 tane ver ver ver ver ver allahim ver
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ouzqan 2 ay
kamera olayının da suyu çıktı
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Brky 2 ay
Tripofobisi olanlar için ciddi anlamda irrite edici
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MaFiAMaX 2 ay Brky
Bu korkudan haberim yoktu, internete baktım ve beni rahatsız ettiğini fark ettim. Korkmak değil ama rahatsız edici...
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mert1907 2 ay
Fiyat uygun olursa kimse geçen seneki işlemciye bakmaz. Aslında kameranın 5 tane olması değil de süzgeç gibi dizilmesi eleştiriliyor.
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foreveriphone 2 ay
Sd845 işlemcili telefon kullanan 855'li telefonun hız farkını hissetmez önemli olan fiyatı.3000tl girerse harika bir alternatif olur 5000 TL çekerse yalan olur.
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soul4p 2 ay
Yıllardır son çırpınışlar diyoruz nereden kazanıp bunlara yatırım yapıyorlar anlamadım ki.
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TearsForFears 2 ay
330 euroluk nokia 7.1 in 3000 liradan geldiğini ve bu telefonun 600 eurodan aşağı olmayacağını düşünürsek s10e den pahalı olacaktır. S10e gibi 14 cm lik elde tutuşu kolay ve s9 plustan güzel bir cihaz varken başka telefon alan hata yapar.
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eP_362 2 ay
Geliyor gelmekte olan. Bakalım 808 ve 1020 kadar olacak mı?
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