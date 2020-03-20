İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]

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26 Mart'ta tanıtılacak olan Huawei P40 ve P40 Pro, yeni render görselleriyle karşımızda. Telefonların tasarımını apaçık bir şekilde gözler önüne seren görseller sayesinde Huawei P40 ve P40 Pro'nun ön yüzü ilk kez bu kadar net görüntülendi.

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Huawei P40'ın çift selfie kamerasının yer aldığı delikli bir ekrana sahip olacağı görülürken, Pro modelinin ise çift kamera kuruluma sahip delikli ve kıvrımlı ekranaev sahipliği yapacağı görülüyor. Ancak P40 Pro modelindeki kamera alanının daha geniş olması sebebiyle ön tarafta bir derinlik sensörünün de yer alacağı düşünülüyor. Haliyle Huawei P40 Pro'nun daha güvenli bir yüz tanıma sistemini ve daha gelişmiş portre modu özelliklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

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Görsellerdeki diğer bir detaysa Huawei P40 Pro'nun ekrandan parmak izi okuma tarayıcısı ve 5G desteğiyle geleceği oluyor. Buna ek olarak ses açma/kısma ve güç butonun her iki cihazda da sağ tarafta alt alta konumlandırıldığı görülüyor. Arka tarafta ise daha önce gördüklerimizin dışında bir detay bulunmuyor. P40 modelinde üçlü kamera kurulumunun yer aldığı görülürken, P40 Pro'da ise kamera sayısının dörde çıktığı görülüyor.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1240591306725814273

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