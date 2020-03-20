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    İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]

    Huawei P40 ve P40 Pro ilk kez bu kadar net görüntülendi. Ortaya çıkan yeni görseller Huawei P40 Pro ve P40 Pro modellerinin tüm tasarım detaylarını ele verdi.
    1 gün
    3,5b
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]
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    26 Mart'ta tanıtılacak olan Huawei P40 ve P40 Pro, yeni render görselleriyle karşımızda. Telefonların tasarımını apaçık bir şekilde gözler önüne seren görseller sayesinde Huawei P40 ve P40 Pro'nun ön yüzü ilk kez bu kadar net görüntülendi. 

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    Huawei P40'ın çift selfie kamerasının yer aldığı delikli bir ekrana sahip olacağı görülürken, Pro modelinin ise çift kamera kuruluma sahip delikli ve kıvrımlı ekranaev sahipliği yapacağı görülüyor. Ancak P40 Pro modelindeki kamera alanının daha geniş olması sebebiyle ön tarafta bir derinlik sensörünün de yer alacağı düşünülüyor. Haliyle Huawei P40 Pro'nun daha güvenli bir yüz tanıma sistemini ve daha gelişmiş portre modu özelliklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. 

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    Görsellerdeki diğer bir detaysa Huawei P40 Pro'nun ekrandan parmak izi okuma tarayıcısı ve 5G desteğiyle geleceği oluyor. Buna ek olarak ses açma/kısma ve güç butonun her iki cihazda da sağ tarafta alt alta konumlandırıldığı görülüyor. Arka tarafta ise daha önce gördüklerimizin dışında bir detay bulunmuyor. P40 modelinde üçlü kamera kurulumunun yer aldığı görülürken, P40 Pro'da ise kamera sayısının dörde çıktığı görülüyor.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1240591306725814273 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ApsinteX (Uğur Kcclk) 15 sa. en beğenilen
    Bu tasarıma iyi olmuş diyen arkadaşlar var. Hayır yani şu görüntü Samsung S10 ve S10 Plus'dan ne kadar ayırt edici? Ki; Samsung'a o kadar saydırılmıştı. Cidden çok garipsiniz yahu!.
    Bu tasarıma iyi olmuş diyen arkadaşlar var. Hayır yani şu görüntü Samsung S10 ve S10 Plus'dan ne kadar ayırt edici? Ki; Samsung'a o kadar saydırılmıştı. Cidden ...
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    SEİCO (seico seico) 21 sa.
    Cihazın tasarımı baya iyi olmuş huaweii baya geliştirdi kendini bu konuda, google sorunu olmasa kamerasıyla herşeyiyle çok güzel cihaz Samsung amerkiya dua etsin yoksa üst segmentte nal toplardı.
    Cihazın tasarımı baya iyi olmuş huaweii baya geliştirdi kendini bu konuda, google sorunu olmasa kamerasıyla herşeyiyle çok güzel cihaz Samsung amerkiya dua etsi...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Onurmsq (--- ----) 1 sa. SEİCO
    s10 plustan ne farkı var tasarımın. hayır bu guzelse s10 plus guzel degil mi. resmen çalmuş
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcrew (kemal kemal) 13 sa.
    Tasarım güzel olmuş.

    Esim desteği olacak mı?
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    drjacob (... ) 14 sa.
    Mate serisini bekliyoruz
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 15 sa. en beğenilen
    Bu tasarıma iyi olmuş diyen arkadaşlar var. Hayır yani şu görüntü Samsung S10 ve S10 Plus'dan ne kadar ayırt edici? Ki; Samsung'a o kadar saydırılmıştı. Cidden çok garipsiniz yahu!.
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    evlbleef 16 sa. yeni yorumcu
    O delik fazla büyük. Muhtemelen iki kameranın arasında Apple gibi yüz tanıma sensörü olacak. Yine de kötü bir görüntü. Google servislerini içermeyecek olması daha da kötü.
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 16 sa. White Water
    Çerçeve ve kenarlar da iPhone olmuş stainless Steel hesabı
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    le_tatative 16 sa.
    firmalar neden pop-up kamera olayını benimsemedi anlamıyorum. p40 pro mükemmel gözükürdü o leş delikolmasa
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    SEİCO (seico seico) 21 sa.
    Cihazın tasarımı baya iyi olmuş huaweii baya geliştirdi kendini bu konuda, google sorunu olmasa kamerasıyla herşeyiyle çok güzel cihaz Samsung amerkiya dua etsin yoksa üst segmentte nal toplardı.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Galatas4ray (ENVER A.) 21 sa.
    Piyasadaki Telefonlar birbirinin kopyası bildigin.
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    nick bırakmamışsınız lan 21 sa.
    4'lü 5'li kamera dizilimi gereksiz bence. sırf bunun için amiral model almıyorum artık. kullanmayacağım bir özellik için neden 100 dolar fazla vereyim ki?
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