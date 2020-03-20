Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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HMD Global, uygun fiyatlı ve 5G desteğine sahip Nokia 8.3 5G modelini duyurdu. Daha önce No Time to Die filiminde James Bond'un elinde görüntülen Nokia 8.3 5G; 64 MP ana görüntü sensörü ile donatılmış dörtlü ZEISS kamera sistemi, uygun fiyatı ve 5G desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Nokia 8.3 5G özellikleri

Orta-üst seviye bir akıllı telefon olan Nokia 8.3 5G, FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.81 inç büyüklüğündeki delikli ekran üzerine kuruluyor. 20: 9 formatlı bu ekranın sol üst köşesinde yer alan delikte 24 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.

Arka yüzeyi kavisli bir tasarıma sahip telefonun boyutları 171,9 x 78,56 x 8,99 mm iken, ağırlığı ise 220g. Parmak izi tarayıcısı güç tuşuna entegre edilen Nokia 8.3 5G; bağlantı noktasında Wi-Fi 802.11ac, 5G, Bluetooth 5.0 ve 3.5mm kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon, gücünü 7nm teknolojisiyle üretilen Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. 8 çekirdekli bu çip, yük altındayken maksimum 2.4 GHz frekans hızına ulaşabilirken, dahili X52 modem ile birlikte de 5G desteği sunuyor.

Diğer tüm telefonlardan daha fazla 5G bant genişliği sunuyor

Qualcomm’un 5G RF ön uç modül çözümünü kullanan ilk akıllı telefon olan Nokia 8.3 5G, 40’tan fazla RF bileşenini tek modülde bir araya getiriyor ve 600 Mhz’den 3.8 GHz’e kadar 5G frekans bantlarını destekliyor.

Depolama kapasitesine göre iki farklı RAM opsiyonu sunan Nokia 8.3 5G'nin 64 GB hafızalı modelinde 6 GB LPDDR4x RAM bulunurken, 128 GB hafızalı sürümünde ise 8 GB LPDDR4x RAM bulunuyor. Telefonun hafızasını microSD kart takarak 400 GB daha artırabilmek de mümkün.

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Nokia 8.3 5G, USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 4.500mAh'lik bir bataryadan besleniyor. Bataryanın desteklediği maksimum şarj hızı ise 18W.

Kamera

Nokia 8.3 5G en çok da kamera özellikleriyle öne çıkıyor. ZEISS tarafından ortaklaşa geliştirilen dörtlü kamera kurulumunun teknik özellikleri şu şekilde:

64 MP çözünürlüklü ana kamera sensörü

12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü

2 MP çözünürlüklü derinlik kamera sensörü

2 MP çözünürlüklü makro kamera sensörü

Ana kamerayla yüksek detay zenginliğine sahip fotoğraflar çekebilmek mümkün. Ultra geniş açılı kamera ise hem fotoğraf ve videonun açısını genişletiyor hem de ışığın yetersiz olduğu ortamlarda devreye girerek, piksel birleştirme teknolojisi sayesinde ışık hassasiyeti artırılmış 2,8µm büyüklüğünde süper pikseller oluşturuyor ve fotoğraflardaki gürültüyü en aza indiriyor.

Derinlik sensörüyle birlikte portre modunda fotoğraflar çekebilen Nokia 8.3 5G, makro kamerasıyla da detay çekimlerine imkan tanıyor. 16: 9 formatında sinematik videolar çekebilen telefonda 60 fps'lik yüksek kare hızını destekleyen özel bir Action Cam Modu bulunuyor.

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4K formatında video çekim desteğine sahip Nokia 8.3 5G, sesi 3 boyutlu olarak kaydedebiliyor. Nokia'nın "OZO AUDIO" olarak adlandırdığı bu ses kayıt özelliğiyle birlikte uzamsal ses deneyimi yaşatılıyor.

Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan Nokia 8.3 5G, Android One programında yer alıyor ve stok Android arayüzünü kullanıyor. Şirket, yeni akıllı telefonun 2 yıl boyunca Android sistem güncellemesi ve 3 yıl süreyle de her ay güvenlik güncellemesi alacağını taahhüt ediyor.

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Nokia 8.3 5G fiyatı ve çıkış tarihi

Nokia 8.3 5G, kuzey ışıklarından esinlenilen polar gece rengi seçeneğiyle yaz aylarında satışa sunulacak.

Nokia 8.3 5G modelinin 6 GB RAM/64 GB hafızalı sürümü 599 Euro iken, 8 GB RAM/128 GB hafızalı sürümü ise 649 Euro.

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