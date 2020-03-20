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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    HMD Global'dan uygun fiyatlı ve 5G desteğine sahip akıllı telefon: Nokia 8.3 5G. İşte daha önce No Time to Die filminde James Bond'un elinde görüntülen Nokia 8.3 5G telefonunun özellikleri ve fiyatı!
    1 gün (Son Güncelleme: 23 sa.)
    3,4b
    10
    17
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    HMD Global, uygun fiyatlı ve 5G desteğine sahip Nokia 8.3 5G modelini duyurdu. Daha önce No Time to Die filiminde James Bond'un elinde görüntülen Nokia 8.3 5G; 64 MP ana görüntü sensörü ile donatılmış dörtlü ZEISS kamera sistemi, uygun fiyatı ve 5G desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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    Nokia 8.3 5G özellikleri

    Orta-üst seviye bir akıllı telefon olan Nokia 8.3 5G, FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.81 inç büyüklüğündeki delikli ekran üzerine kuruluyor. 20: 9 formatlı bu ekranın sol üst köşesinde yer alan delikte 24 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. 

    Arka yüzeyi kavisli bir tasarıma sahip telefonun boyutları 171,9 x 78,56 x 8,99 mm iken, ağırlığı ise 220g. Parmak izi tarayıcısı güç tuşuna entegre edilen Nokia 8.3 5G; bağlantı noktasında Wi-Fi 802.11ac, 5G, Bluetooth 5.0 ve 3.5mm kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor.

    Akıllı telefon, gücünü 7nm teknolojisiyle üretilen Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. 8 çekirdekli bu çip, yük altındayken maksimum 2.4 GHz frekans hızına ulaşabilirken, dahili X52 modem ile birlikte de 5G desteği sunuyor. 

    Diğer tüm telefonlardan daha fazla 5G bant genişliği sunuyor

    Qualcomm’un 5G RF ön uç modül çözümünü kullanan ilk akıllı telefon olan Nokia 8.3 5G, 40’tan fazla RF bileşenini tek modülde bir araya getiriyor ve 600 Mhz’den 3.8 GHz’e kadar 5G frekans bantlarını destekliyor. 

    Depolama kapasitesine göre iki farklı RAM opsiyonu sunan Nokia 8.3 5G'nin 64 GB hafızalı modelinde 6 GB LPDDR4x RAM bulunurken, 128 GB hafızalı sürümünde ise 8 GB LPDDR4x RAM bulunuyor. Telefonun hafızasını microSD kart takarak 400 GB daha artırabilmek de mümkün. 

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    Nokia 8.3 5G, USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 4.500mAh'lik bir bataryadan besleniyor. Bataryanın desteklediği maksimum şarj hızı ise 18W.

    Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Kamera

    Nokia 8.3 5G en çok da kamera özellikleriyle öne çıkıyor. ZEISS tarafından ortaklaşa geliştirilen dörtlü kamera kurulumunun teknik özellikleri şu şekilde:

    • 64 MP çözünürlüklü ana kamera sensörü
    • 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü
    • 2 MP çözünürlüklü derinlik kamera sensörü
    • 2 MP çözünürlüklü makro kamera sensörü

    Ana kamerayla yüksek detay zenginliğine sahip fotoğraflar çekebilmek mümkün. Ultra geniş açılı kamera ise hem fotoğraf ve videonun açısını genişletiyor hem de ışığın yetersiz olduğu ortamlarda devreye girerek, piksel birleştirme teknolojisi sayesinde ışık hassasiyeti artırılmış 2,8µm büyüklüğünde süper pikseller oluşturuyor ve fotoğraflardaki gürültüyü en aza indiriyor. 

    Derinlik sensörüyle birlikte portre modunda fotoğraflar çekebilen Nokia 8.3 5G, makro kamerasıyla da detay çekimlerine imkan tanıyor. 16: 9 formatında sinematik videolar çekebilen telefonda 60 fps'lik yüksek kare hızını destekleyen özel bir Action Cam Modu bulunuyor.

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    4K formatında video çekim desteğine sahip Nokia 8.3 5G, sesi 3 boyutlu olarak kaydedebiliyor. Nokia'nın "OZO AUDIO" olarak adlandırdığı bu ses kayıt özelliğiyle birlikte uzamsal ses deneyimi yaşatılıyor. 

    Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan Nokia 8.3 5G, Android One programında yer alıyor ve stok Android arayüzünü kullanıyor. Şirket, yeni akıllı telefonun 2 yıl boyunca Android sistem güncellemesi ve 3 yıl süreyle de her ay güvenlik güncellemesi alacağını taahhüt ediyor.

    Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Nokia 8.3 5G fiyatı ve çıkış tarihi

    Nokia 8.3 5G, kuzey ışıklarından esinlenilen polar gece rengi seçeneğiyle yaz aylarında satışa sunulacak.

    Nokia 8.3 5G modelinin 6 GB RAM/64 GB hafızalı sürümü 599 Euro iken, 8 GB RAM/128 GB hafızalı sürümü ise 649 Euro



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    Mr. Jingles 22 sa. en beğenilen
    Harika olmuş. Fiyat da gayet uygun. Daha ucuz rakiplerinin olması onların kalitesizliğidir. Nokia’nın kalitesi yeter. Bu orta seviye değil orta-üst seviye bir cihaz. Yani amiralin bir tık altı. Standart bir orta seviye cihaz değil. Amirallerin 1000 avro civarı olduğu piyasada 600 avroya amiralin bir tık altındaki cihaz bence gayet uygun.



    Bu arada cihaz Android One platformunda ve güncelleme sıkıntısı yaşatmayacak. Ki AO platformuna Nokia’dan başka doğru düzgün destek veren firma yok. Bu platformun hakkını veren tek firma ve kendini diğer firmalardan güncelleme konusunda hızlı davranmasıyla ayırmıştır. Göstermelik AO cihaz çıkarıp güncellemeyi dahi doğru dürüst veremeyip geri çeken firmaları da gördük.



    Harika olmuş. Fiyat da gayet uygun. Daha ucuz rakiplerinin olması onların kalitesizliğidir. Nokia’nın kalitesi yeter. Bu orta seviye değil orta-üst seviye bir ...
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    Yanıtla +9
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    tugares (murat özkn) 23 sa.
    650€ biraz abartı olmuş. Daha uygun fiyata daha etkili rakipleri var. 5G şu an ayırt edici bir özellik değil bence.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    volga tuygun (tuygun habora) 16 sa.
    Kamerasına güveniyorum, dizayn da hoş, 5g için konuşmak erken, ama işte o fiyat yok mu? Artık eskisi gibi az sayıda rakibi yok Nokia'nın ve günümüz tüketicileri özellikle orta segment telefonlarda Zeiss yazısından çok kaç mp olduğuyla ilgileniyorlar . Kamerayı saymazsak bu özelliklerdekiler 300-350 euro arasında ( yurt dışında ). O yüzden işi zor Nokia'nın. Ama Türkiye'ye gelse ve fiyat daha makul olsa kesinlikle kullanmak isterdim. NOKIA, CONNECTING PEOPLE...
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    eXteras (oğuzhan ) 16 sa.
    İki yıldır nokia 8 kullanıyorum kamera hariç çok memnunum, umarım ülkemize gelene kadar fiyat biraz daha düşer de yine nokiadan devam ederim.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 18 sa.
    Görünüşte güzel cihaz fiyat olarak göze biraz fazla geliyor ama nokia hep böyle yapıyor cihaz biraz yüksek fiyatlı çıkıyor sonrasında düşüyor emin olun kısa sürede 400 € civarına kadar iner belki daha fazla. HMD global yani yeni nokia firmasının çıkardığı cihazlardan kullanan oldu mu bilmiyorum ama ben Nokia 7 plus kullandım 1 sene kadar inanın 2. el de satamayacağım diye korktum ve arkadaşıma uygun fiyatla sattım oda suan çok memnun inanın mi9t kullanıyorum soluk cansız çektiği fotolardan kat kat daha güzel net ve ayrıntılı fotolar çekiyor . android one programında ama sistem saf android kamera uygulaması mükemmel değil ama bunun için uğraştıklarını gördüm 2 kere arayüz değişti stabil oldu foto kalitelerinde artmalar oldu vsvs adamlar az da olsa uğraşıyorlar çabalıyorlar belki yavaş ilerliyorlar ama gene de fena değiller hala rakip olarak realme honor red mi gibi ana firmalardan mitoz bölünme gibi çoğalmış fırmalarla kıyaslamayın bu marka nın adı var tamam eski rağbeti olmayabilir firma bunun için uğraşıyor üstelik ana firma olan Nokia Corporation hmd global e pek destek vermiyor adamların herşeyi sıfırdan fabrikaları yok ar-ge ekibi çok gelişmiş değil vsvs zamanla daha iyi olacaklarına inanıyorum her yer zibil gibi çinli cihazı oldu doldukları yetmiyormıuş gibi bide mitoz bölünme gibi çoğalıp sözde farklı marka gibi yansıtıp yok redmi yok realme honor vsvs türediler bu markalar yüzünden güzelim markalar mahvoldu

    HTC , SONY , NOKİA BLACKBERRY
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    esmerbuyucu (E. B.) 19 sa.
    iPhone 11 Pro falan varken 007'ye orta seviye cihaz kullandırmakta ne bileyim, reklamın iyisi kötüsü olmaz işte.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 21 sa.
    İyi hoş cihazda boyutları büyük, nokia eskidende takoz du şimdide takoz :))
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    akpnar1905 (akpnar1905 ) 21 sa.
    Bu model acaba ülkemizde satışa sunulacak mı ?
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    DH Misafiri 21 sa.
    Tabiki de NOKİA yazacak. Senin ismini mi yazacaktı yani :) kraltacettin
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    DH Misafiri 21 sa.
    nokia nın efsane olduğu bilenlerden biri olarak hep nokia ya umutla baktım belki bu sefer iyi bir kamera çıkaracak diye fakat her seferinde umulanı veremedi. tahminim bu seferde kamera keskinlik olarak çok iyi olacak fakat yazılımda toslayacaklar
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    Rhego (Rhego ) 22 sa.
    007 bunu eline aldı diye rakiplerinin 1,5 katı fiyatına satılan bu telefonu alacak 10 larca enayi var piyasada adamlarda işini biliyor
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    Mr. Jingles 22 sa. en beğenilen
    Harika olmuş. Fiyat da gayet uygun. Daha ucuz rakiplerinin olması onların kalitesizliğidir. Nokia’nın kalitesi yeter. Bu orta seviye değil orta-üst seviye bir cihaz. Yani amiralin bir tık altı. Standart bir orta seviye cihaz değil. Amirallerin 1000 avro civarı olduğu piyasada 600 avroya amiralin bir tık altındaki cihaz bence gayet uygun.



    Bu arada cihaz Android One platformunda ve güncelleme sıkıntısı yaşatmayacak. Ki AO platformuna Nokia’dan başka doğru düzgün destek veren firma yok. Bu platformun hakkını veren tek firma ve kendini diğer firmalardan güncelleme konusunda hızlı davranmasıyla ayırmıştır. Göstermelik AO cihaz çıkarıp güncellemeyi dahi doğru dürüst veremeyip geri çeken firmaları da gördük.



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