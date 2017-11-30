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Tesla Model 3'ün menzili EPA tarafından resmen onaylandı

Tesla'nın kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı otomobilinin menzili resmiyet kazandı. Peki EPA'nın onayladığı rakamlara göre Model 3 kaç kilometre yol yapabilecek?
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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EPA (Amerikan Çevre Koruma Ajansı) nihayet kitlesel pazara yönelik ilk uygun fiyatlı elektrikli otomobil olan Tesla Model 3'ün resmi menzilini detaylandırdı. Çevre Koruma Ajansı'na göre, 35 bin dolarlık başlangıç fiyat olan Model 3'ün uzun menzilli varyantı 499 km (310 mil) yol yapabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Jeep, 2020 yılında Wrangler'ın hibrit versiyonunu piyasaya sürecek"
Ölçülen değerin Temmuz ayındaki teslimat etkinliğinde şirket tarafından belirtilen rakamla da örtüştüğünü belirtelim. Model 3'ün "Long Range" yani uzun menzilli versiyonuna sahip olmak isteyenlerin 44.000 dolar ödemesi gerekiyor. 354 kilometre menzil sunan standart modeli ise 35.000 dolar karşılığında satın almak mümkün.

Model 3 enerji tüketimi değeriyle Bolt ve BMW i3'ü geçti

EPA otomobilin menzilini doğrulamanın yanı sıra Model 3'ü 126 MPGe karma enerji tüketimi değeriyle de taçlandırmış durumda. Yapılan ölçümlerde otomobilin şehir içinde 131 MPGe, otoyolda ise 120 MPGe tüketim oranına sahip olduğu belirlendi.
Bu değer aracı 136 MPGe tüketim değerine sahip Hyundai Ioniq Electric'in altına fakat 119 MPGe enerji verimliliği sunan Chevrolet Bolt ve 118 MPGe gibi bir tüketim değeri olan BMW i3'ün üzerine yerleştirmiş durumda.

https://www.fueleconomy.gov/feg/Find.do?action=sbs&id=39769 Yorum Yaz
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Greylights 1 yıl en beğenilen Kenan Memedov
Kenan Memedov


canvarol

Türkiyede geniş bir Supercharger ağı kurulsa 500 km menzil çok yeterli bir değer. Umarım önümüzdeki 5-6 sene icinde Tesla Türkiyeye yatırım yapar, model 3'ü almayı ciddi olarak düşünüyorum ama şu an servis ve şarj noktası eksikliğinden dolayı tercih etmek biraz zor.

Şebeke altyapısı yeterli değil.

Dolar olmuş 4 TL. Daha bunun distribütör, bayi kârı var.

O yüzden hayal kurmayın bence.



Bildiğim kadarı ile tesla distribütörler ile çalışmıyor. Kendisi satış yapıyor. İnternet üzerinden aracı tasarlayıp opsiyonları seçip siparişi veriyorsun. Araç belirlediğin noktaya getiriliyor yada mağazaya getiriliyor. Gidip teslim alıyorsun. Bunların hepsini tesla kendisi üstleniyor. Eğer gelirse direk dolar kuru + vergilerle gelebilir. İyi satış yapmasının nedenlerinden biri de bu.
Kenan MemedovcanvarolTürkiyede geniş bir Supercharger ağı kurulsa 500 km menzil çok yeterli bir değer....
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canvarol 1 yıl
Türkiyede geniş bir Supercharger ağı kurulsa 500 km menzil çok yeterli bir değer. Umarım önümüzdeki 5-6 sene icinde Tesla Türkiyeye yatırım yapar, model 3'ü almayı ciddi olarak düşünüyorum ama şu an servis ve şarj noktası eksikliğinden dolayı tercih etmek biraz zor.
Türkiyede geniş bir Supercharger ağı kurulsa 500 km menzil çok yeterli bir değer. Umarım önümüzdeki 5-6 sene icinde Tesla Türkiyeye yatırım yapar, model 3'ü al...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 1 yıl
izmir de oturuyorum ve memleketim Yozgat . arasındaki mesafe 1000 km tam bizim için uzun yol arabsı tabi hızlı şarj olursa
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yurektenolsun85 1 yıl
Elektrikli araç şu an hiç bir şekilde ekonomik falan değil. Astarı yüzünden pahalıya geliyor. Yakin gelecekte (15-20 yıl) yaygınlaşması da büyük ölçüde imkansiz bana göre. Sadece çevre açısından avantajları olabilirse de o da biraz muamma. O pillerin üretilmesi için çevreye verilen zararlar az buz değil.
Ayrıca günümüz araçları zaten iyice hissizlesti. Konfor diye arabaları atariye çevirdiler. Joystickler ile araba mi götürülür arkadaş. Biraz motor sesi duyacaksin. Araba kemikli olacak. Kullandığını hissedeceksin. Elektrikli arabayı üstüne para verseler kullanmam.
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Kenan Memedov 1 yıl yurektenolsun85
yurektenolsun85
Elektrikli araç şu an hiç bir şekilde ekonomik falan değil. Astarı yüzünden pahalıya geliyor. Yakin gelecekte (15-20 yıl) yaygınlaşması da büyük ölçüde imkansiz bana göre. Sadece çevre açısından avantajları olabilirse de o da biraz muamma. O pillerin üretilmesi için çevreye verilen zararlar az buz değil.
Ayrıca günümüz araçları zaten iyice hissizlesti. Konfor diye arabaları atariye çevirdiler. Joystickler ile araba mi götürülür arkadaş. Biraz motor sesi duyacaksin. Araba kemikli olacak. Kullandığını hissedeceksin. Elektrikli arabayı üstüne para verseler kullanmam.

Senin motor zevkin yüzünden benim kafam şişmek zorunda değil.
Git pistte oyna. [8\|]
Türkiye'de bu fakirlikle kimse elektrikliye geçemez.
Altyapı hızlı şarj için zaten elverişli değil.
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orcnd 1 yıl
toyota prius abd'de 10 yıldır oldukça popüler bir araç. türkiyede hibrid araçlar hala yaygınlaşmadı.
3-5 yıla yaygınlaştı desek. 15 yıllık teknoloji farkı demektir.
model 3'ü ilk halk modeli kabul etsek 15 yıl sonra türkiyede de yaygınlaşmaya başlar diyebiliriz.
koskoca otomotiv piyasasını bu kadar basit mi görüyorsun diyenler olabilir.
bu durum sadece otomotivde değil teknoloji ile ilgili tüm konularda var.
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aycibin 1 yıl
burda istasyon yaygınlaştırması ve fiyatlandırma belirsiz.renault dandik zoe'yi bile mercedes a180 fiyatına satıyor.ona göre hesap yapın.
opet,bp gibi devlerle anlaşsa dicem ama adamların niyeti hiç elektrikli araç olmaması.nasıl çözülür bilemiyorum.
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insomnia__ 1 yıl
Ülkenin yarısı lpg li araç kullanıyor, menzil 250 km, şehir dışı 350 km hadi. Bence 354 km iyi bir menzil, servis ve şarj istasyonu problemi çözülürse süper olur.
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ceo-tr 1 yıl
kasko olayı sıkıntılı ve en yakın servis avusturyada. bu iki sorunu çözmedikleri sürece Türkiyede tesla kullanmak biraz sıkıntılı.
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elcas 1 yıl
biz de her zamanki gibi 2. eli bekleyeceğiz. rekabet önemli. 500km iyi. olması gereken şarj noktaları.her il merkezinde en az bir tane olursa 2. el olarak değeri biraz düşmüş bir makine alırız. en azında 5 sene gerekiyor. bu arada umudum az olmasına rağmen yerli de elektrikli olursa hem şarj noktası hem de fiyat düşüşü olarak etki eder.
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haberelectro 1 yıl
Halen az menziller.
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gate100 1 yıl
oh adamlar 35 bine güzel bir elektrikli araç alıp sorunsuzca kafa rahat binebiliyor
bize 35 bin ucuz gibi dursa da onlar için biraz yüksek bir rakam
b segmenti sıfır araçların 10 bin e alındığını düşünürsek
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El Gato Negro 1 yıl
Güzel haber. En azından menzil onaylanmış oldu.


Bu arada diğer firmaların bu civarda menzile sahip olan araç üretmelerine burun kıvıranlar konuya bekleniyor.. şimdi kimse demesin tesla çok daha uzun menzilli ve güçlü araçlar da yapabiliyor. Yapıyor da fiyat ne, ekonomik alım limitleri içerisinde mi ona bakmak lazım. Sonuçta rekabet iyidir, ne kadar çok firma bu ile girerse biz tüketiciler için o kadar iyi ve ucuz ürünleri daha kısa sürede kullanma şansı doğar.
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