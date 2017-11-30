Tesla Model 3'ün menzili EPA tarafından resmen onaylandı

EPA (Amerikan Çevre Koruma Ajansı) nihayet kitlesel pazara yönelik ilk uygun fiyatlı elektrikli otomobil olan Tesla Model 3'ün resmi menzilini detaylandırdı. Çevre Koruma Ajansı'na göre, 35 bin dolarlık başlangıç fiyat olan Model 3'ün uzun menzilli varyantı 499 km (310 mil) yol yapabiliyor.

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Ölçülen değerin Temmuz ayındaki teslimat etkinliğinde şirket tarafından belirtilen rakamla da örtüştüğünü belirtelim. Model 3'ün "Long Range" yani uzun menzilli versiyonuna sahip olmak isteyenlerin 44.000 dolar ödemesi gerekiyor. 354 kilometre menzil sunan standart modeli ise 35.000 dolar karşılığında satın almak mümkün.

Model 3 enerji tüketimi değeriyle Bolt ve BMW i3'ü geçti

EPA otomobilin menzilini doğrulamanın yanı sıra Model 3'ü 126 MPGe karma enerji tüketimi değeriyle de taçlandırmış durumda. Yapılan ölçümlerde otomobilin şehir içinde 131 MPGe, otoyolda ise 120 MPGe tüketim oranına sahip olduğu belirlendi.

Bu değer aracı 136 MPGe tüketim değerine sahip Hyundai Ioniq Electric'in altına fakat 119 MPGe enerji verimliliği sunan Chevrolet Bolt ve 118 MPGe gibi bir tüketim değeri olan BMW i3'ün üzerine yerleştirmiş durumda.

https://www.fueleconomy.gov/feg/Find.do?action=sbs&id=39769