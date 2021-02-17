İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8

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Kia'nın K7 ya da Cadenza olarak bilinen modelin halefini K8 ismiyle piyasaya süreceği biliniyordu. Koreli marka bugün yeni Kia K8'in gövde tasarımını gösterdi.

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Şirketin yeniden yapılanma kapsamında benimsediği yeni felsefeyi yansıtan Kia K8'in ön bölümünde bu alanı domine eden çerçevesiz tiger nose ızgarayı görüyoruz. İşte bu detay, yeni sedanı diğer Kia modellerinden rahatlıkla ayırt edebilmemizi sağlıyor. Panjurun tamamında elmas şekilli bir desen karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra aynı detaylar ince LED aydınlatmaların altındaki sinyal lambalarında da mevcut.

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Kia, dinamik bir karaktere sahip olan K8'in tasarımında 'sakin sularda seyreden yatlardan' esinlenildiğini belirtiyor. Bu dinamik görünüm büyük tekerleklerle desteklenirken, belirgin omuz çizgisi ve geriye doğru alçalan çatı hattı da arka bölümde adeta bir liftback havası yaratıyor. Yeni K8'in arka bölümünde ise boydan boya uzanan ince LED stoplar ve köşeli egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan, krom detaylarla süslü difüzör göze çarpıyor.

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Kia K8'in iç mekanı ve teknik özellikleri ilerleyen süreçte karşımıza çıkacak. Otomobilin yıl bitmeden Kore'de satışa sunulacağı belirtildi. Diğer pazarlar için henüz bir açıklama gelmedi.

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