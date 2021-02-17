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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8

    Markanın yeni tasarım felsefesini yansıtan ve dinamik karakteriyle dikkat çeken yeni Kia K8 sedan yıl bitmeden Kore'de satışa sunulacak. Marka şimdilik K8'in yalnızca gövde tasarımını gösterdi.
    17 Şubat 2021, 19:45 (8 sa.)
    4,5b
    22
    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8
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    Kia'nın K7 ya da Cadenza olarak bilinen modelin halefini K8 ismiyle piyasaya süreceği biliniyordu. Koreli marka bugün yeni Kia K8'in gövde tasarımını gösterdi.

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    Şirketin yeniden yapılanma kapsamında benimsediği yeni felsefeyi yansıtan Kia K8'in ön bölümünde bu alanı domine eden çerçevesiz tiger nose ızgarayı görüyoruz. İşte bu detay, yeni sedanı diğer Kia modellerinden rahatlıkla ayırt edebilmemizi sağlıyor. Panjurun tamamında elmas şekilli bir desen karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra aynı detaylar ince LED aydınlatmaların altındaki sinyal lambalarında da mevcut.

    İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8
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    Kia, dinamik bir karaktere sahip olan K8'in tasarımında 'sakin sularda seyreden yatlardan' esinlenildiğini belirtiyor. Bu dinamik görünüm büyük tekerleklerle desteklenirken, belirgin omuz çizgisi ve geriye doğru alçalan çatı hattı da arka bölümde adeta bir liftback havası yaratıyor. Yeni K8'in arka bölümünde ise boydan boya uzanan ince LED stoplar ve köşeli egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan, krom detaylarla süslü difüzör göze çarpıyor.

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    Kia K8'in iç mekanı ve teknik özellikleri ilerleyen süreçte karşımıza çıkacak. Otomobilin yıl bitmeden Kore'de satışa sunulacağı belirtildi. Diğer pazarlar için henüz bir açıklama gelmedi.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olmuş
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    surfer 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Baya havalı :)
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    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu kore arabalarının çamurlukları nedense hep bi değişik geliyor gözüme bi garip geliyor negatif geliyor
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş
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    White Water 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce DS4 sonra Kia K8. Otomobil üreticileri benim ülkemin şartlarında alamayacağımı bildiği için arka arkaya kozlarını oynamaya başladı. Acı çekiyorum, hem de çok.
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    B berkenarjen (erkan erkan) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ejderha yemin ederim
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    NextMove 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önden ford fusion(mondeo deniyor sanıyorum)
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    sevozgur 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kıa nin ne modelleri var. Türkiye deki modelleri çöp. Seul de gezerken kıa lari hyundai ileri görünce bunlar ne dedim.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Emekkk 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ön Mondeo
    Yanıtla +3
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    M murat2580 (murat ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    508'e benzettim
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    4545 kez okundu.
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    kia k8, yeni kia logosu ve
    3 etiket daha Kia sedan Bilim ve Teknoloji
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