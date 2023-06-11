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    Mortal Kombat 1 oynanış videosu yayınlandı

    Summer Game Fast 2023'ün en ilgi çeken kısmı Mortal Kombat 1'in oynanış videolarının gösterilmesi oldu. İşte Mortal Kombat 1 oynanış videosu ve oyuna dair detaylar:
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    İşte Mortal Kombat 1 oynanış görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Summer Game Fast 2023'ün (SGF) en büyük tanıtımlarından biri Mortal Kombat 1'in oynanış görüntüleri oldu. Görünüşe göre, Mortal Kombat 1'in 12. oyunu tüm evreni yeniden başlatıyor. Bir zamanlar ölümlü olan Liu Kang artık bir ateş tanrısı ve diyarı yeniden yaratmış.

    Destek için misafir dövüşçü seçme imkanı

    Sub Zero ve Scorpion gibi hayranların favorilerinin geri döndüğü ve artık kardeş oldukları görünmekte. Oyunun geliştirme ekibi, Mortal Kombat 1'in olay örgüsünü sarsmaya ve karakterleri yeniden keşfetmeye karar vermiş. Bu yeni dünya ve karakter dinamiklerinin yanı sıra MK1, dövüşlere yeni bir özellik de getiriyor. Zira bir karakter seçtikten sonra, dövüş sırasında size destek olması için bir misafir dövüşçü seçebiliyorsunuz.

    Tek bir düğmeyle (PlayStation'da R1) çağırılabilen Kameo'yu, geri ve ileri tuşlarını kullanarak birden fazla farklı hareketi tetikleyebilirsiniz. Ayrıca, dövüşlerde daha fazla çok yönlülük ve esneklik katan Kameo atışları ve ölümcül hareketler de var. Ayrıca bir karakterin zıplama saldırılarını engelleyebilmek için Jax'i kullanabilirsiniz. Mermi fırlatan bir karakterle eşleşmeniz gerekiyorsa da Sonya'yı çağırabilirsiniz.

    Mortal Kombat 1'in 19 Eylül 2023'te PC, PS5 ve Xbox Series X ve S'te piyasaya sürüleceğini de belirtelim.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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