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    Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Warner Bros. Games ve NetherRealm Studios, geçtiğimiz gün yeni Mortal Kombat oyununu duyurmuştu. Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri resmî olarak ortaya çıktı.
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    Mortal Kombat 1, Eylül 2023’te mevcut nesil konsollara ve PC’ye çıkış yapacak. Dövüş oyununun Steam ve Epic Games Store’da ön siparişe (pre order) açılmasıyla birlikte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de ortaya çıkmış oldu.

    Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri (PC)

    Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 gibi popüler diğer dövüş oyunlarına kıyasla daha düşük sistem gereksinimleriyle geliyor. İşte bilgisayarlar için Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 100GB boş alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 100GB boş alan

    Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023’te PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformuna gelecek. Steam'de Mortal Kombat 1 ön sipariş fiyatı; 595 TL.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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