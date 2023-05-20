Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri belli oldu

- Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri (PC)
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
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Mortal Kombat 1, Eylül 2023’te mevcut nesil konsollara ve PC’ye çıkış yapacak. Dövüş oyununun Steam ve Epic Games Store’da ön siparişe (pre order) açılmasıyla birlikte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de ortaya çıkmış oldu.
Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri (PC)
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100GB boş alan
Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023’te PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformuna gelecek. Steam'de Mortal Kombat 1 ön sipariş fiyatı; 595 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.