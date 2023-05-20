Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri belli oldu

Mortal Kombat 1, Eylül 2023’te mevcut nesil konsollara ve PC’ye çıkış yapacak. Dövüş oyununun Steam ve Epic Games Store’da ön siparişe (pre order) açılmasıyla birlikte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de ortaya çıkmış oldu.

Mortal Kombat 1 duyuruldu 1 gün önce eklendi

Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri (PC)

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 gibi popüler diğer dövüş oyunlarına kıyasla daha düşük sistem gereksinimleriyle geliyor. İşte bilgisayarlar için Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750

: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770

: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100GB boş alan

Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023’te PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformuna gelecek. Steam'de Mortal Kombat 1 ön sipariş fiyatı; 595 TL.

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Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri