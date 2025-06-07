Meta, Aria Gen 2'yi duyurdu: Araştırma gözlüklerinde yeni dönem

Tam Boyutta Gör

Meta, araştırma amaçlı artırılmış gerçeklik gözlüklerinin ikinci nesli Aria Gen 2’yi görücüye çıkardı. İlk modelin üzerine önemli yenilikler ekleyen bu sürüm, özellikle yapay zekâ, robotik ve makine algısı alanlarında çalışan uzmanlara hitap ediyor. Yeniden tasarlanan gövdesiyle daha hafif hale gelen gözlük, katlanabilir kolları ve farklı yüz tiplerine uygun sekiz farklı boyut seçeneğiyle geliyor.

Kamera tarafında ciddi bir sıçrama var: Artık dört bilgisayarlı görme kamerası yer alıyor ve bu sensörler, hem loş hem de aşırı aydınlık ortamlarda başarılı görüntüler yakalayabiliyor. Derinlik algısı da geliştirilmiş, çünkü iki kamera arasındaki stereo alanı neredeyse iki katına çıkarılmış.

Huawei’nin yeni Tri-Fold telefonu yolda: Lansman takvimi sızdı 1 gün önce eklendi

Yeni nesilde dikkat çeken bir başka yenilik ise burnun içine yerleştirilen özel sensörler. Ortam ışığını algılayan bir sensör, gürültülü ortamlarda ses kaydını iyileştiren temaslı bir mikrofon ve kalp atışını ölçebilen bir PPG sensörü yer alıyor. Tüm bu donanım, araştırmalar sırasında kullanıcının çevresel ve biyometrik verilerini anlık olarak analiz etmeyi kolaylaştırıyor.

Zaman senkronizasyonu ise artık donanım destekli. Eski modelde yazılım üzerinden yapılan eşleştirme, yerini daha hassas çalışan radyo tabanlı bir sisteme bırakmış. Ayrıca cihazın içinde yer alan özel Meta işlemcisi, göz ve el takibi gibi makine algısı görevlerini doğrudan gözlük üzerinde çalıştırabiliyor.

Meta, Aria Gen 2’yi ilk kez bu ay CVPR fuarında tanıtacak. Başvuru süreci ise yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: