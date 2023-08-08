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    MG4'ün 520 km menzilli Extended Range versiyonu tanıtıldı

    Yeni MG4 Extended Range ya da Türkçe karşılığıyla "uzatılmış menzil", adından da anlaşılacağı gibi daha büyük batarya ve daha uzun menzille geliyor.              
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    Yeni MG4 Extended Range tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kısa süre çift motora sahip performanslı MG4 XPOWER'ı görücüye çıkaran MG'nin performanstan ziyade menzili tercih edenler için yeni bir haberi var. Elektrikli MG4'ün daha yüksek menzile sahip "Extended Range" versiyonu duyuruldu.

    Yeni MG4 Extended Range, özellikleriyle neler sunuyor.❓

    Yeni MG4 Extended Range, ürün gamındaki Trophy Long Range versiyonunu temel alıyor. Öte yandan, Long Range versiyonunda 64 kWsa batarya paketi ile 435 kilometreye kadar sürüş menzili sunulurken, Extended Range versiyonunda bu değer 77 kWsa batarya paketi ile 520 kilometreye kadar çıkıyor. Bu da elektrikli otomobilin menzilinde yaklaşık yüzde 20'lik artış anlamına geliyor.

    Yukarıda bahsettiğimiz sürüş menzili, yeni MG4 Extended Range'i tek şarjla 500 km'nin üzerinde menzil sunan ilk MG modeli haline getiriyor. Söz konusu otomobilin 150 kW DC hızlı şarj ile 39 dakikada yüzde 10'dan 80 doluma ulaşması öngörülüyor. Yeni modelin daha büyük batarya nedeniyle Long Range versiyona göre 63 kg daha ağır olduğunu da belirtelim.

    Yeni MG4 Extended Range tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    MG4 Extended Range, standart modelin diğer versiyonları gibi arka aksa güç veren bir elektrik motorundan güç alıyor. Ancak farklı olarak bu versiyonda 180 kW'lık (241 hp) daha güçlü bir motora yer verilmiş. XPOWER hariç diğer versiyonlardaki en güçlü seçenek 204 hp olarak karşımıza çıkıyordu. Bu fazladan güç sayesinde otomobilin 7,7 saniye olan 0-100 km/s hızlanma süresi de 6,5 saniyeye düşürülmüş.

    MG4'ün Standard Range (350 km) versiyonu İngiltere'de 26.995 pounddan başlarken yeni MG4 Extended Range için bu fiyat 36.495 pound olarak belirlenmiş. MG4'ün 64 kWsa'lik bataryaya sahip versiyonu ülkemizde 1.419.000 TL liste fiyatına sahip. MG4 Extended Range için Türkiye planı var ancak takvim henüz netleşmiş değil.

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