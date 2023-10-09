Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobili nasıl görünecek? İşte muhtemel tasarımı

Tam Boyutta Gör Bir süredir Tesla'nın kitlesel pazara hitap edecek 25 bin dolarlık bir elektrikli otomobil piyasaya süreceğine dair haberler duyuyoruz. Şirket yetkilileri henüz bu konuda net ayrıntılar paylaşmasa da Tesla tarihinin en ucuz modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Motor1.com internet sitesinin tasarımcıları aracın nasıl görünebileceğini hayal etti. Tabii söz konusu render görüntüler hazırlanırken Walter Isaacson'un yakın zamanda yayınlanan Elon Musk biyografisi kitabı dikkate alındı. Çünkü Isaacson'ın kitabı otomobilin nasıl bir tasarıma sahip olacağına dair ipuçları veriyor.

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Elon Musk konsept modeli çok beğendi

Kitapta, Tesla'nın en uygun fiyatlı modelinin büyük ölçüde Cybertruck'ın tasarımını yansıtacağı ve aracın dış görünümünün olabildiğince fütüristik olacağına dair ifadeler var. Isaacson'a göre, Musk'a Şubat ayında 25 bin dolarlık otomobilin konsept modeli gösterildi. Elon Musk'ın tasarımı çok beğendiği ve "Bu araç köşeyi döndüğünde insanlar gelecekten bir şey gördüklerini düşünecekler" dediği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Ekonomik Tesla oluşturulan render görüntülerde Cybertruck'tan ilham alan bir görünümle tasvir edilmiş. Özellikle köşeli hatları ve ince LED farları ile şirketin elektrikli pick-up'ını andırdığını söyleyebiliriz. Otomobilin silueti olabildiğince aerodinamik görünüyor ve kapı kolları daha az hava direnci için gövdeye gömülmüş durumda.

Menzil bilgisi de sızdırıldı

Yeni araç Tesla'nın ürün gamında Model 3'ün bir basamak altında yer alacak. Otomobilin Model 2 olarak adlandırılacağı tahmin ediliyordu, ancak daha sonra Elon Musk bu bilgiyi yalanladı. Henüz teknik detayları belli değil ancak 400 kilometre civarında bir menzil sunacağına yönelik bilgiler var.

Tam Boyutta Gör Tesla serisindeki en ucuz modelin üretimine 2024 ile 2025 yılları arasında başlanması bekleniyor. Üretim ilk olarak Austin'deki Giga Texas fabrikasında başlayacak. En ucuz Tesla daha sonra Çin, Meksika ve muhtemelen Tesla'nın yeni bir fabrika kurmayı planladığı Hindistan'da da üretilecek.

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İşte Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobilinin muhtemel tasarımı