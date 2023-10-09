Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobili nasıl görünecek? İşte muhtemel tasarımı

Elon Musk konsept modeli çok beğendi
Kitapta, Tesla'nın en uygun fiyatlı modelinin büyük ölçüde Cybertruck'ın tasarımını yansıtacağı ve aracın dış görünümünün olabildiğince fütüristik olacağına dair ifadeler var. Isaacson'a göre, Musk'a Şubat ayında 25 bin dolarlık otomobilin konsept modeli gösterildi. Elon Musk'ın tasarımı çok beğendiği ve "Bu araç köşeyi döndüğünde insanlar gelecekten bir şey gördüklerini düşünecekler" dediği belirtiliyor.
Menzil bilgisi de sızdırıldı
Yeni araç Tesla'nın ürün gamında Model 3'ün bir basamak altında yer alacak. Otomobilin Model 2 olarak adlandırılacağı tahmin ediliyordu, ancak daha sonra Elon Musk bu bilgiyi yalanladı. Henüz teknik detayları belli değil ancak 400 kilometre civarında bir menzil sunacağına yönelik bilgiler var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.