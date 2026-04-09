Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, daha küçük ve daha ucuz yeni bir elektrikli araç geliştiriyor

    Teknoloji devi Tesla, Model Y’den daha kısa ve uygun fiyatlı yeni bir kompakt SUV geliştiriyor. Mevcut bilgilere göre yeni Tesla aracı Çin’de üretilecek ve tek motorlu olacak.

    Halihazırda zorlu dönemlerden geçen Tesla’nın yeni bir elektrikli araç üzerinde çalıştığı iddia edildi. Şirketin geliştirdiği daha küçük ve daha uygun fiyatlı kompakt SUV, kaynaklara göre erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Reuters’in haberine göre bu araç, mevcut Model 3 veya Model Y’nin bir varyantı olmayacak ve tamamen yeni bir model olacak.

    Tesla’nın bu proje kapsamında tedarikçileriyle üretim süreçleri ve bileşenlerin teknik detayları üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

    Tesla’dan yeni SUV geliyor

    Teknik tarafta ise yeni SUV modelinin Model Y’den belirgin şekilde daha kısa, yaklaşık 4,28 metre uzunluğunda olacağı söyleniyor. Model Y yaklaşık 4,78 metre uzunluğunda. Bununla birlikte üretimin ise ilk olarak Çin’de yapılacağı, kapasite artırımı sonrasında ABD ve Avrupa’da da üretim olabileceği bildiriliyor. Kaynaklara göre Tesla, Şanghay fabrikasında üretime bu yıl başlamayacak.

    Bilindiği üzere Elon Musk, 2024’te uygun fiyatlı elektrikli araç projesini iptal etmişti. Musk, o dönemde şirketi robotaksiler ve insansı robotlar üzerine odaklanmaya yönlendirmişti. Yeni SUV projesi, Tesla’nın sürücüsüz araç vizyonu ile insan sürücülü kitleye yönelik EV stratejisini bir araya getirebilecek bir model olabilir.

    Yeni ucuz Tesla aracının fiyatı şekilleniyor

    Yeni aracın maliyetinin ise Model 3’ten (38 bin dolar) önemli ölçüde daha düşük olacağı aktarılıyor. Bunu sağlamak için Tesla, daha küçük bir batarya kullanmayı planlıyor. Bu da aracın menzilinin Model Y’nin yaklaşık 500 km’lik menzilinden düşük olmasını sağlayabilir. Ancak bu konuda kesin bir çıkarımda bulunmak zor. Zira kaynaklar aracın tek elektrik motorlu ve yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olacağını belirtiyor.
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 3 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    komik espriler soru cevap troll nickler küfürlü tokat yıldızı wifi şifre tylol hot ve aferin aynı anda kullanılır mı coolant ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Medion Signium 14 S1
    Medion Signium 14 S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum