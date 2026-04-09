Tesla, daha küçük ve daha ucuz yeni bir elektrikli araç geliştiriyor

Tesla’nın bu proje kapsamında tedarikçileriyle üretim süreçleri ve bileşenlerin teknik detayları üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Tesla’dan yeni SUV geliyor
Teknik tarafta ise yeni SUV modelinin Model Y’den belirgin şekilde daha kısa, yaklaşık 4,28 metre uzunluğunda olacağı söyleniyor. Model Y yaklaşık 4,78 metre uzunluğunda. Bununla birlikte üretimin ise ilk olarak Çin’de yapılacağı, kapasite artırımı sonrasında ABD ve Avrupa’da da üretim olabileceği bildiriliyor. Kaynaklara göre Tesla, Şanghay fabrikasında üretime bu yıl başlamayacak.
Bilindiği üzere Elon Musk, 2024’te uygun fiyatlı elektrikli araç projesini iptal etmişti. Musk, o dönemde şirketi robotaksiler ve insansı robotlar üzerine odaklanmaya yönlendirmişti. Yeni SUV projesi, Tesla’nın sürücüsüz araç vizyonu ile insan sürücülü kitleye yönelik EV stratejisini bir araya getirebilecek bir model olabilir.
