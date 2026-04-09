Tesla, daha küçük ve daha ucuz yeni bir elektrikli araç geliştiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Halihazırda zorlu dönemlerden geçen Tesla’nın yeni bir elektrikli araç üzerinde çalıştığı iddia edildi. Şirketin geliştirdiği daha küçük ve daha uygun fiyatlı kompakt SUV, kaynaklara göre erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Reuters’in haberine göre bu araç, mevcut Model 3 veya Model Y’nin bir varyantı olmayacak ve tamamen yeni bir model olacak.

Tesla’nın bu proje kapsamında tedarikçileriyle üretim süreçleri ve bileşenlerin teknik detayları üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Tesla’dan yeni SUV geliyor

Teknik tarafta ise yeni SUV modelinin Model Y’den belirgin şekilde daha kısa, yaklaşık 4,28 metre uzunluğunda olacağı söyleniyor. Model Y yaklaşık 4,78 metre uzunluğunda. Bununla birlikte üretimin ise ilk olarak Çin’de yapılacağı, kapasite artırımı sonrasında ABD ve Avrupa’da da üretim olabileceği bildiriliyor. Kaynaklara göre Tesla, Şanghay fabrikasında üretime bu yıl başlamayacak.

Bilindiği üzere Elon Musk, 2024’te uygun fiyatlı elektrikli araç projesini iptal etmişti. Musk, o dönemde şirketi robotaksiler ve insansı robotlar üzerine odaklanmaya yönlendirmişti. Yeni SUV projesi, Tesla’nın sürücüsüz araç vizyonu ile insan sürücülü kitleye yönelik EV stratejisini bir araya getirebilecek bir model olabilir.

Yeni ucuz Tesla aracının fiyatı şekilleniyor

Tam Boyutta Gör Yeni aracın maliyetinin ise Model 3’ten (38 bin dolar) önemli ölçüde daha düşük olacağı aktarılıyor. Bunu sağlamak için Tesla, daha küçük bir batarya kullanmayı planlıyor. Bu da aracın menzilinin Model Y’nin yaklaşık 500 km’lik menzilinden düşük olmasını sağlayabilir. Ancak bu konuda kesin bir çıkarımda bulunmak zor. Zira kaynaklar aracın tek elektrik motorlu ve yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, daha küçük ve daha ucuz yeni bir araç geliştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: