İşte Togg deneyim merkezlerinin açılacağı ilk şehirler

Togg tarafından yapılan açıklamalar ışığında, ilk deneyim merkezinin İstanbul'daki Zorlu Center'da açılacağını biliyoruz. Öte yandan, şirketin açtığı iş ilanları yoluyla deneyim merkezlerinin kurulacağı ilk şehirler de belli olmaya başladı. Togg, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Bursa'da (Gemlik) açılacak deneyim merkezlerinde "danışman" olara istihdam edilecek kişiler arıyor.
Togg'un deneyim merkezlerinde ilk olarak C-SUV modelinin sergilendiğini göreceğiz. Söz konusu model 2023'ün Mart ayında yollara çıkacak. Ardından C Sedan, C XCoupe, B SUV ve C MPV modelleri aileye dahil edilecek model sayısı 5'e çıkarılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence