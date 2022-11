Tam Boyutta Gör Togg'un satış ve tanıtım stratejisiyle ilgili detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Gemlik kampüsünün açılışında Togg'un bayi yoluyla değil online satış yapacağını öğrenmiştik. Ayrıca bazı şehirlere tüketicinin gidip Togg ürünlerini inceleyip bilgi alabileceği deneyim merkezlerinin kurulacağı bilgisi verilmişti.

Togg tarafından yapılan açıklamalar ışığında, ilk deneyim merkezinin İstanbul'daki Zorlu Center'da açılacağını biliyoruz. Öte yandan, şirketin açtığı iş ilanları yoluyla deneyim merkezlerinin kurulacağı ilk şehirler de belli olmaya başladı. Togg, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Bursa'da (Gemlik) açılacak deneyim merkezlerinde "danışman" olara istihdam edilecek kişiler arıyor.

Çıkarılabilir pillere sahip Silence S04 Türkiye'ye geliyor 8 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Togg'un ilk deneyim merkezi Zorlu'da Kasım ayında, yani bu ay içerisinde açılacak. 2023 yılında deneyim merkezlerinin sayısı 19’a ulaşacak. Bunun dışında satış sonrası temas noktaları da sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.

Togg'un deneyim merkezlerinde ilk olarak C-SUV modelinin sergilendiğini göreceğiz. Söz konusu model 2023'ün Mart ayında yollara çıkacak. Ardından C Sedan, C XCoupe, B SUV ve C MPV modelleri aileye dahil edilecek model sayısı 5'e çıkarılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

İşte Togg deneyim merkezlerinin açılacağı ilk şehirler