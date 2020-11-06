İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri

Xbox Series X ve S'in inceleme ambargosu kalktı ve tüm basın kuruluşları yavaş yavaş konsolların inceleme puanlarını ve konsola dair tüm ayrıntıları paylaşıyorlar.
Ayrıca Bkz. "GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı"
Yeni nesilde en çok merak edilen konulardan biri de elbette yükleme süreleriydi. Kotaku ve IGN de hemen bu konu ile ilgili bir test yapmış. Sonuçları aşağıda bulabilrsiniz.
Kotaku
Kotaku'nun yapmış olduğu testlerdeki süreler, oyunun Xbox menüsündeki logosuna tıkladıktan oyunun oynanabilir kısmına gelene kadarki süreyi kapsıyor.
Gears 5
Xbox One S: 2:34.72
Xbox Series S: 1:38.35
Xbox Series X: 1:39.93
Sea of Thieves
Xbox One S: 5:15.49
Xbox Series S:1:18.54
Xbox Series X: 59.95
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
Xbox One S: 1:21.51
Xbox Series S: 28.36
Xbox Series X: 35.30
Forza Horizon 4
Xbox One S: 2:32.76
Xbox Series S: 49.79
Xbox Series X: 56.53
The Witcher 3
Xbox One S: 1:41.63
Xbox Series S: 47.03
Xbox Series X: 50.08
Mass Effectİlginizi Çekebilir İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri
Xbox One S: 59.39
Xbox Series S: 44.09
Xbox Series X: 44.85
IGN
IGN'in testleri ise sadece oyunun kendi menüsünden, oyunun oynanış kısmına kadar geçen süre için. Ayrıca buradan IGN'in Instagram üzerinden paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz.
Red Dead Redemption 2
Xbox One X: 1 dakika 27 saniye
Xbox Series X: 25 saniye
No Man’s Sky
Xbox One X: 1 dakika 21 saniye
Xbox Series X: 29 saniye
Fallout 4
Xbox One X: 51 saniye
Xbox Series X: 9 saniye
Final Fantasy 15
Xbox One X: 57 saniye
Xbox Series X: 9 saniye
Gears 5
Xbox One X: 38 saniye
Xbox Series X: 7 saniye
Hellblade
Xbox One X: 27 saniye
Xbox Series X: 6 saniye
The Outer Worlds
Xbox One X: 32 saniye
Xbox Series X: 7 saniye
Shadow of the Tomb Raider
Xbox One X: 1 dakika 7 saniye
Xbox Series X: 22 saniye
https://kotaku.com/here-s-how-fast-games-load-on-the-xbox-series-x-and-s-1845588632 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.