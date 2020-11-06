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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri

    Yeni nesil konsolların en merak edilen konularından biri olan yükleme süreleri, IGN'in ve Kotaku'nun yaptığı testler ile sonunda öğrenildi. Test sonuçları aşağıda bulabilirsiniz.
    5 gün
    2,6b
    1
    10
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri
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    Xbox Series X ve S'in inceleme ambargosu kalktı ve tüm basın kuruluşları yavaş yavaş konsolların inceleme puanlarını  ve konsola dair tüm ayrıntıları paylaşıyorlar.

    Ayrıca Bkz. "GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı"

    Yeni nesilde en çok merak edilen konulardan biri de elbette yükleme süreleriydi. Kotaku ve IGN de hemen bu konu ile ilgili bir test yapmış. Sonuçları aşağıda bulabilrsiniz. 

    Kotaku

    Kotaku'nun yapmış olduğu testlerdeki süreler, oyunun Xbox menüsündeki logosuna tıkladıktan oyunun oynanabilir kısmına gelene kadarki süreyi kapsıyor.

    Gears 5

    Xbox One S: 2:34.72

    Xbox Series S: 1:38.35

    Xbox Series X: 1:39.93

    Sea of Thieves

    Xbox One S: 5:15.49

    Xbox Series S:1:18.54

    Xbox Series X: 59.95

    Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

    Xbox One S: 1:21.51

    Xbox Series S: 28.36

    Xbox Series X: 35.30

    Forza Horizon 4

    Xbox One S: 2:32.76

    Xbox Series S: 49.79

    Xbox Series X: 56.53

    The Witcher 3

    Xbox One S: 1:41.63

    Xbox Series S: 47.03

    Xbox Series X: 50.08

    Mass Effect

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    Xbox One S: 59.39

    Xbox Series S: 44.09

    Xbox Series X: 44.85

    İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri
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    IGN

    IGN'in testleri ise sadece oyunun kendi menüsünden, oyunun oynanış kısmına kadar geçen süre için. Ayrıca buradan IGN'in Instagram üzerinden paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz. 

    Red Dead Redemption 2

    Xbox One X: 1 dakika 27 saniye 

    Xbox Series X: 25 saniye

    No Man’s Sky

    Xbox One X: 1 dakika 21 saniye

    Xbox Series X: 29 saniye

    Fallout 4

    Xbox One X: 51 saniye

    Xbox Series X: 9 saniye

    Final Fantasy 15

    Xbox One X: 57 saniye

    Xbox Series X: 9 saniye

    Gears 5

    Xbox One X: 38 saniye

    Xbox Series X: 7 saniye

    Hellblade

    Xbox One X: 27 saniye

    Xbox Series X: 6 saniye

    The Outer Worlds

    Xbox One X: 32 saniye

    Xbox Series X: 7 saniye

    Shadow of the Tomb Raider

    Xbox One X: 1 dakika 7 saniye

    Xbox Series X: 22 saniye



    https://kotaku.com/here-s-how-fast-games-load-on-the-xbox-series-x-and-s-1845588632 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    46 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha önce 5 dakikadan daha fazla oyun yüklenmesi için mi bekliyordu insanlar?
    Yanıtla
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    -MoDeStUs- 5 gün ( Mesaj Silindi )
    nvme ssd haricinde cpu dan dolayıda avantajı mevcut.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Series S bazı testlerde daha hızlı bunun sebebi oyunlarda 4K texture yüklememesi bu yüzden oyunlar daha hızlı açılmış.
    Yanıtla +2
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    dede17 (amdfusion ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben de xbox one x me ssd takıcam kapıştırırız
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    ssj (Kamuran TOPRAK) 5 gün ( Mesaj Silindi ) dede17
    Sonucu yazarsanız çok iyi olur.👍
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 gün ( Mesaj Silindi ) dede17
    Gerçekten iyi olurdu.
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    oly1786 (caner nebi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    daha iyisini beklerdim.
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    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Series X çok hızlı giriş süresi
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    konsoldede 5 gün ( Mesaj Silindi )
    elbetde fark olacak kardes, bu sdd , pirasa degil
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    Paradise313 5 gün ( Mesaj Silindi ) konsoldede
    ghardeşşşşşş
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