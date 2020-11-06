İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri

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Xbox Series X ve S'in inceleme ambargosu kalktı ve tüm basın kuruluşları yavaş yavaş konsolların inceleme puanlarını ve konsola dair tüm ayrıntıları paylaşıyorlar.

Ayrıca Bkz. "GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı"

Yeni nesilde en çok merak edilen konulardan biri de elbette yükleme süreleriydi. Kotaku ve IGN de hemen bu konu ile ilgili bir test yapmış. Sonuçları aşağıda bulabilrsiniz.

Kotaku

Kotaku'nun yapmış olduğu testlerdeki süreler, oyunun Xbox menüsündeki logosuna tıkladıktan oyunun oynanabilir kısmına gelene kadarki süreyi kapsıyor.

Gears 5

Xbox One S: 2:34.72

Xbox Series S: 1:38.35

Xbox Series X: 1:39.93

Sea of Thieves

Xbox One S: 5:15.49

Xbox Series S:1:18.54

Xbox Series X: 59.95

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Xbox One S: 1:21.51

Xbox Series S: 28.36

Xbox Series X: 35.30

Forza Horizon 4

Xbox One S: 2:32.76

Xbox Series S: 49.79

Xbox Series X: 56.53

The Witcher 3

Xbox One S: 1:41.63

Xbox Series S: 47.03

Xbox Series X: 50.08

Mass Effect

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Xbox One S: 59.39

Xbox Series S: 44.09

Xbox Series X: 44.85

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IGN

IGN'in testleri ise sadece oyunun kendi menüsünden, oyunun oynanış kısmına kadar geçen süre için. Ayrıca buradan IGN'in Instagram üzerinden paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz.

Red Dead Redemption 2

Xbox One X: 1 dakika 27 saniye

Xbox Series X: 25 saniye

No Man’s Sky

Xbox One X: 1 dakika 21 saniye

Xbox Series X: 29 saniye

Fallout 4

Xbox One X: 51 saniye

Xbox Series X: 9 saniye

Final Fantasy 15

Xbox One X: 57 saniye

Xbox Series X: 9 saniye

Gears 5

Xbox One X: 38 saniye

Xbox Series X: 7 saniye

Hellblade

Xbox One X: 27 saniye

Xbox Series X: 6 saniye

The Outer Worlds

Xbox One X: 32 saniye

Xbox Series X: 7 saniye

Shadow of the Tomb Raider

Xbox One X: 1 dakika 7 saniye

Xbox Series X: 22 saniye

https://kotaku.com/here-s-how-fast-games-load-on-the-xbox-series-x-and-s-1845588632

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