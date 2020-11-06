GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı

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Tarihin en popüler oyunlarından olan GTA 5'in satış rakamları ilk kez beklentilerin altında kaldı. 30 Eylül'de biten çeyrekle ilgili bugün bazı raporlar yayınlayan Take-Two, GTA 5'in bu çeyrekte 1 milyondan az kopya sattığını açıkladı.

Take-Two'nun raporuna göre GTA 5'in güncel satış rakamı 135 milyon kopya seviyesinde. 30 Haziran'da biten çeyrekte de aynı şekilde 135 milyon kopya açıklanmıştı. Yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplam satış rakamı 1 milyona dahi ulaşamamış. Karşılaştırma yapacak olursak Ocak-Haziran arasındaki altı aylık süreçte tam 20 milyon kopya satılmıştı.

Satış rakamlarındaki ciddi düşüsün nedenini açıklamak zor. Epic'in Mayıs ayındaki ücretsiz GTA 5 kampanyasının muhtemelen epey etkisi oldu. Ayrıca yeni neslin yaklaşıyor olması da burada bir rol oynamış olabilir. GTA 5 bildiğiniz gibi PlayStation 5 ve Xbox Series X için de yayınlanacak; bu konsollarda da önemli satış rakamları yakalaması bekleniyor.

Take-Two ayrıca GTA 5 haricinde diğer önemli oyunlarının da satış rakamlarını açıkladı. Red Dead Redemption 2'nin son çeyrekte üç milyon kopya daha sattığı ve toplam satış rakammının 35 milyona ulaştığı belirtildi. Diğer taraftan NBA 2K21 ise ilk ayında 5 milyon kopya satarak önemli bir başarıya imza atmış.

https://venturebeat.com/2020/11/05/take-two-rides-catalog-sales-and-live-operations-to-841-1-million-in-revenue-for-q3-2020/

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