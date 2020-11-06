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    GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı

    GTA 5 satış rakamları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı. Take-Two oyunu son çeyrekte bir milyondan az kopya sattığını açıkladı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    8,6b
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı
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    Tarihin en popüler oyunlarından olan GTA 5'in satış rakamları ilk kez beklentilerin altında kaldı. 30 Eylül'de biten çeyrekle ilgili bugün bazı raporlar yayınlayan Take-Two, GTA 5'in bu çeyrekte 1 milyondan az kopya sattığını açıkladı. 

    Take-Two'nun raporuna göre GTA 5'in güncel satış rakamı 135 milyon kopya seviyesinde. 30 Haziran'da biten çeyrekte de aynı şekilde 135 milyon kopya açıklanmıştı. Yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplam satış rakamı 1 milyona dahi ulaşamamış. Karşılaştırma yapacak olursak Ocak-Haziran arasındaki altı aylık süreçte tam 20 milyon kopya satılmıştı.

    Satış rakamlarındaki ciddi düşüsün nedenini açıklamak zor. Epic'in Mayıs ayındaki ücretsiz GTA 5 kampanyasının muhtemelen epey etkisi oldu. Ayrıca yeni neslin yaklaşıyor olması da burada bir rol oynamış olabilir. GTA 5 bildiğiniz gibi PlayStation 5 ve Xbox Series X için de yayınlanacak; bu konsollarda da önemli satış rakamları yakalaması bekleniyor.

    Take-Two ayrıca GTA 5 haricinde diğer önemli oyunlarının da satış rakamlarını açıkladı. Red Dead Redemption 2'nin son çeyrekte üç milyon kopya daha sattığı ve toplam satış rakammının 35 milyona ulaştığı belirtildi. Diğer taraftan NBA 2K21 ise ilk ayında 5 milyon kopya satarak önemli bir başarıya imza atmış. 



    https://venturebeat.com/2020/11/05/take-two-rides-catalog-sales-and-live-operations-to-841-1-million-in-revenue-for-q3-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    43 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pro-üye (olcay parlak) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    normaldir. etrafımda ki herkesin gta 5 i var. hatta ben olmayan çocuğuma bile hesap açıp aldım epic den.
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    keremec (Kerem Safa ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    Gta V i hayrına bedava dağıtmadılar. Daha mikro ödemelerin suyu tam sıkılmadı.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    7 Sene olmuş, almayan mı kaldı ilkokul çocukları da aldığına göre kreştekilerin büyümelerini beklemeleri gerekiyor.
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sevindirici haber gta 6 nın çıkması için gta 5 ten hem oyuncuların hemde şirketin elini kolunu çekmesi veya azaltması gerekiyordu
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gta 6 biranönce çıkarmaları lazım
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi artık GTA devri bitti herkes PUBG oynuyor ama şunu söylemek istiyorum GTA 5 PUBG den daha güzel zaten PC 5 çıktı birde GTA 6 çıkarsa GTA coşar ??
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    gokhan_1992 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun kutulu versiyonlarında pal,ntsc ayrımı yapılıyor mu?

    Mesela benim konsol pal ise pal mı almam gerekiyor?
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    vamp (b .) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun bu kadar satması yüzündan adamlar 7 yıldır başka gta yapmıyor zaten. Oturmuşlar stüdyoda göbeklerini kaşıyorlar.
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    sempatikromantik 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    160 liraya alan. Arkadaşlar olmuştu 😂😂😂😂😂 bedavaya aldım hayatımda asla oyuna para vermem! Verene şaşarım
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    Krone 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni konsollar için de bir 15-20 milyon satarlar. Adamlar etinden sütünden herşeyinden faydalanıyorlar oyunun.
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    gokhan_1992 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar bu oyunu ps4e kutulu olarak alsam online serverlar aktif midir?
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 4 gün ( Mesaj Silindi ) gokhan_1992
    Kutulu veya dijital farketmez online istiyorsan plus üyeliğin olmak zorunda
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    WarSaw (Savaş T.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    insanlarda oyun isteği genel olarak azaldı genel bir durağanlık isteksizlik belirsizlik doymuşluk var. bu işi bi büyük savaş paklar. zorluk yokluk sefillik savaş perişanlık sonrasında kıtlıktan çıkan dünyada yeni filizlenen körpe çocuklar oyun oynamaya aç hasret kalarak tekrar saldıracak teknolojik gelişmelere.
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    ShareTurk (Hüseyin Özgün ŞERO) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    E azalsın artık Bi zahmet yaa. Belki gta6 üstünde çalışmaya başlarlar bu sayede :))
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    8574 kez okundu.
    27 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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    gta 5, rockstar ve
    4 etiket daha gta v grand theft auto 5 gta 5 satış rakamları Yazılım
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