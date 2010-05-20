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İşte Samsung i8910'nun yeni varisi i8920 Omnia HD2 ile ilgili en son spekülasyonlar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,1b
1
21
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Symbian işletim sistemi ve zengin teknik özellikleri bir araya getiren i8910 Omnia HD'yle teknoloji meraklılarının dikkatlerini üzerine çeken Samsung'un, Omnia HD'nin yeni varisi üzerinde çalıştığına ilişkin söylentiler internette uzun süredir dolaşmaktaydı. Bugün, Samsung i8920 Omnia HD 2'ye ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf ve çeşitli spekülasyonlar internete sızdırıldı.

i8910 Omnia HD'nin yeni varisinin rivayet edilen teknik özellikleri şu şekilde: Symbian OS işletim sistemi (Symbian^3?), 4.0 inç (~10.16 cm) boyutunda Super AMOLED teknolojili dokunmatik ekran (640x360 piksel?), 12 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 1280x720 (HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı, xenon ve led flaş, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v3.0, GPS, 16 GB ve 32 GB dahili flash bellek seçenekleri ve microSD kart girişi.

i8920'nin ne zaman resmi olarak tanıtılacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Her zamanki gibi spekülasyonların doğru çıkmasını diliyoruz ve gelişmeleri merakla bekliyoruz.


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laerrof 9 yıl
cihazın fake görüntüsü dışında her şey tamam benim için işletim sisteminde de sorun yok tabi n8 e rakip olacaksa hdmi çıkışı da unutulmamalı ama eğer bu görüntüyle çıkacaksa bu cihaz benm için görüntü olarak sınıfta kalır bir de şu çözünürlük işine bende takıldım kaldım tabi ki bu symbianla da alakalı bir durum ama 4.0 inçlik bir ekrana 640x360 bir çözünürlük komik geldi kaldı ki süper amoled bir ekran gayet canlı bir görüntü olacak o pikseller o parlak ve dev ekranda sırıtabilir gibime geliyor neyse bakalım bunlar sadece söylenti iş gerçeğe binsin detaylar o zaman netleşir bizim yaptığımız yorumlarda daha fazla ayağı yere basar cinsten olur bu arada symbian 3 ile ilgili de çok sağlıklı yorum yapmak olmaz hele bir çıksında kullanalım önce



herkese iyi çalışmalar...
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DH Misafiri 9 yıl
olsa ne olur olmasa ne olur bende i8910 var internetten yazılım atamıyorsun illaki servislere yonlendiriyorlar bu yuzden samsung sevdamdam vaz gececem
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rumuzumdur 9 yıl
Telefon bence bu kadar tepkiyi hiç haketmiyor. Nokia n8 den daha özellikli bişey gibi duruyor. symbian ^3 bence geriye uyumlu programlar açısından avantaj olabilir. bide el feneri gibi kullanabileceğimiz LED flaşıda vare. xenonuda var....E daha ne diyonuuuzz.. :) :)
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DH Misafiri 9 yıl
bence o fotoğraf fake tuşları sanki sonradan kondurmuşlar.sol taraftaki çerçevenin altındaki duvar kağıdı bile gözüküyor ki o kadar fake
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Mr. Jingles 9 yıl
Kağıt üzerinde güzel bir cihaz ama 4 inçlik ekrana da 640x360 piksel çözünürlük konur mu? Samsung'un şu menü görünümünü biraz daha göze hitap eden şekle sokması lazım bu ne arkadaş? Symbian'daki en güzel menü görünümünü Nokia yapıyor bence. Samsung'un Symbian OS v9.3 işletim sistemli S60v3FP2 platformu cihazı olan i8510 da aynı şekildeydi ve hiç beğenmemiştim menü görünümünü.
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Reis-i Eagles 9 yıl
nedense hemen de cevap gelmiş :) kendileri sızdırdı kesin, bekleyin almayın aha bu çıkacak diye :D
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cssbaycelebi 9 yıl

sugar_klavyeci

Kağıt üzerinde güzel bir cihaz ama 4 inçlik ekrana da 640x360 piksel çözünürlük konur mu? Samsung'un şu menü görünümünü biraz daha göze hitap eden şekle sokması lazım bu ne arkadaş? Symbian'daki en güzel menü görünümünü Nokia yapıyor bence. Samsung'un Symbian OS v9.3 işletim sistemli S60v3FP2 platformu cihazı olan i8510 da aynı şekildeydi ve hiç beğenmemiştim menü görünümünü.


özellikleri tam doğru olmayabilir.zamanla özellikleri de netlik kazanır. ama işletim sisteminin smbyan ve kamerasının 12 mp olacağı kesin.
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mobylette 9 yıl
hem xenon hem led flaş. aferin.
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rachael 9 yıl
android ile çıksaydı daha iyi olurdu. bu arada sabah google i/o da android 2.2 resmen duyuruldu.
mobilecrunch.com/...
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supermassives 9 yıl
bncede yaa sybian ne alakaya cok kotu olmuş arkadasın dedıgı gıbıde menu cok itici bence...
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Batuist 9 yıl
neden geleceği olmayan bir işletim sistemine yatırım yapıyorlarki
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DH Misafiri 9 yıl
symbian inadı yüzünden batacak bu aptal nokia.
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hardtracker 9 yıl
i8910 u inceledim ,donanim olarak telefon gercekten guzel ve kaliteli ama isletim sistemi hic bi naneye yaramaz.o kilik donanimin icine etmisler sistemle.
tamamen pratiklikten uzak
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