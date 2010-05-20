İşte Samsung i8910'nun yeni varisi i8920 Omnia HD2 ile ilgili en son spekülasyonlar

Symbian işletim sistemi ve zengin teknik özellikleri bir araya getiren i8910 Omnia HD'yle teknoloji meraklılarının dikkatlerini üzerine çeken Samsung'un, Omnia HD'nin yeni varisi üzerinde çalıştığına ilişkin söylentiler internette uzun süredir dolaşmaktaydı. Bugün, Samsung i8920 Omnia HD 2'ye ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf ve çeşitli spekülasyonlar internete sızdırıldı.

i8910 Omnia HD'nin yeni varisinin rivayet edilen teknik özellikleri şu şekilde: Symbian OS işletim sistemi (Symbian^3?), 4.0 inç (~10.16 cm) boyutunda Super AMOLED teknolojili dokunmatik ekran (640x360 piksel?), 12 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 1280x720 (HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı, xenon ve led flaş, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v3.0, GPS, 16 GB ve 32 GB dahili flash bellek seçenekleri ve microSD kart girişi.

i8920'nin ne zaman resmi olarak tanıtılacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Her zamanki gibi spekülasyonların doğru çıkmasını diliyoruz ve gelişmeleri merakla bekliyoruz.