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İstenmeyen sarsıntıların önüne geçen kamera aparatı: The Ghost

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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İstenmeyen sarsıntıların önüne geçen kamera aparatı: The Ghost
Profesyonel ya da amatör film yapımcıları tarafından kullanılan kamera sabitleme aparatlarından bir yenisi Kickstarter üzerinde ortaya çıktı. The Ghost ismiyle tanıtılan aparat, özel yapısı sayesinde elde yapılan çekimlere büyük yardımcı oluyor.
Site üzerinde film yapımcısı Jesse Spaulding tarafından başlatılan The Ghost kamera sabitleme aparatı, karbon fiber malzeme kalitesi sayesinde 1.1 KG gibi düşük bir ağırlık değerine sahip. Fotoğraf makineleri ve ufak boyutlu video kameralar (Maksimum 1.5 KG) ile kullanılabilen aparat, 3 eksenli motor yapısı sayesinde en temiz sonuçların ortaya konmasına yardımcı oluyor ve beraberinde gelen batarya ile ortalama 2,5 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor. 2011 yılından günümüze geliştirildiği belirtilen The Ghost, insansız hava araçlarıyla da kullanılabiliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 20,000$ hedefin bitimine 48 gün kalan 5,453$'lık kısmını toplayan The Ghost kamera sabitleme aparatı, yapılacak 1,595$ (65$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1555066985/the-ghost-dslr-video-camera-stabilizer?ref=category Yorum Yaz
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_bluescream_ 6 yıl
ilk gördüğümde bir cayro sistemi ile sabitlemiş bir kamera ve, bu sistemin kontrol edecek genelde quadcopter ucaklarda ve helikopterlerde kullanılan cyro ünitesi ile hareket ettirilen kolları görüyorum. yani hem serbest cayro hareketinden yararlanarak sadede belirli bir açıya bakabiliyor, hem elektronik cayro initesi ile bu sisteme mudahele edile biliyor. güzel sistemmiş.

sırf şu kickstarter için amerika vatandaşı olasım var
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TabCiaX 6 yıl
onur01651
IhtiyarDelikanli bende call of duty haberi sandm
Nasıl çıkardın o fikri ?

Resim'de Ghost yazısı olduğu için olabilir :)
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
bende call of duty haberi sandm
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onur01651 6 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

bende call of duty haberi sandm


Nasıl çıkardın o fikri ?
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