İstenmeyen sarsıntıların önüne geçen kamera aparatı: The Ghost

Profesyonel ya da amatör film yapımcıları tarafından kullanılan kamera sabitleme aparatlarından bir yenisi Kickstarter üzerinde ortaya çıktı. The Ghost ismiyle tanıtılan aparat, özel yapısı sayesinde elde yapılan çekimlere büyük yardımcı oluyor.

Site üzerinde film yapımcısı Jesse Spaulding tarafından başlatılan The Ghost kamera sabitleme aparatı, karbon fiber malzeme kalitesi sayesinde 1.1 KG gibi düşük bir ağırlık değerine sahip. Fotoğraf makineleri ve ufak boyutlu video kameralar (Maksimum 1.5 KG) ile kullanılabilen aparat, 3 eksenli motor yapısı sayesinde en temiz sonuçların ortaya konmasına yardımcı oluyor ve beraberinde gelen batarya ile ortalama 2,5 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor. 2011 yılından günümüze geliştirildiği belirtilen The Ghost, insansız hava araçlarıyla da kullanılabiliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 20,000$ hedefin bitimine 48 gün kalan 5,453$'lık kısmını toplayan The Ghost kamera sabitleme aparatı, yapılacak 1,595$ (65$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1555066985/the-ghost-dslr-video-camera-stabilizer?ref=category