iSuppli, N8'in parça maliyetini açıkladı; 187 Dolar

Telekomünikasyon devi Nokia'nın merakla beklenen akıllı telefonu N8'in kullanıcıyla buluşmasına kısa süre kala; iSuppli, birçok elektronik cihazında olduğu gibi N8'in de parça maliyetiyle ilgili hazırladığı raporunu yayınladı. Rapora göre N8; Nokia'a reklam, Ar-Ge, taşıma, paketleme gibi ek masraflar hariç 187 dolara maloluyor. Telefonun bu maliyeti içinde en pahalı bileşeni ise 39,25 dolar ile ekran oluyor. 3.5 inçlik AMOLED ekranında Samsung ve dokunmatik kontrolöründe Synaptic imzası taşıyan telefonun yongaseti 22 dolara, 16GB'lık depolama birimi 37,12 dolara ve kamera bileşenleri ise 31.08 dolara mal ediliyor.

187 dolarlık parça maliyetiyle N8'in, tanıtıldığı günden bu yana isminden sıkça bahsettiren iPhone 4'den sadece 0,51 dolar daha ucuza mal olmasına rağmen iki telefonun etiket fiyatları arasındaki fark (Amerika pazarı için) gözlerden kaçmıyor. Nokia'nın N8 için tavsiye ettiği kontratsız satış fiyatı 549 dolar olmasına rağmen, iPhone 4 Amazon.com üzerinden kontratsız olarak 748,99 dolara satılıyor.