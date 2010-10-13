iSuppli, N8'in parça maliyetini açıkladı; 187 Dolar

Telekomünikasyon devi Nokia'nın merakla beklenen akıllı telefonu N8'in kullanıcıyla buluşmasına kısa süre kala; iSuppli, birçok elektronik cihazında olduğu gibi N8'in de parça maliyetiyle ilgili hazırladığı raporunu yayınladı. Rapora göre N8; Nokia'a reklam, Ar-Ge, taşıma, paketleme gibi ek masraflar hariç 187 dolara maloluyor. Telefonun bu maliyeti içinde en pahalı bileşeni ise 39,25 dolar ile ekran oluyor. 3.5 inçlik AMOLED ekranında Samsung ve dokunmatik kontrolöründe Synaptic imzası taşıyan telefonun yongaseti 22 dolara, 16GB'lık depolama birimi 37,12 dolara ve kamera bileşenleri ise 31.08 dolara mal ediliyor.
187 dolarlık parça maliyetiyle N8'in, tanıtıldığı günden bu yana isminden sıkça bahsettiren iPhone 4'den sadece 0,51 dolar daha ucuza mal olmasına rağmen iki telefonun etiket fiyatları arasındaki fark (Amerika pazarı için) gözlerden kaçmıyor. Nokia'nın N8 için tavsiye ettiği kontratsız satış fiyatı 549 dolar olmasına rağmen, iPhone 4 Amazon.com üzerinden kontratsız olarak 748,99 dolara satılıyor.
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12mp kamerada bir yenilik degil hd video kaydını diger telefonlaradn düşük yapıyor (programla artıyormuş ek yazılım lazım)
+ olarak MP sayısı foto kalitesini arttırmaz büyüklügünü arttırır 5mp lik bir dijital bundan çok daha iyi video ve foto çeker burda mp deil sensör ve işlemci önemlidir.mp dijital basımlarda önemlidir.
ne iphone 4 e nede buna para verilmez... benden tavsiyee....
forum.donanimhaber.com/...
Detaylar linkte mevcut. Şimdiye kadarki cep telefonları arasında en büyük sensöre sahip N8.
N8 ya da iPhone4 alıp almamak sizin seçiminiz.
dunyada sadece buradadır belki, adamın arabası cok benzin yakar ama 'az yakio' der, normalden pahalıya almıştır televizyonunu 'bu iyisi'der.
Ha bu saatten sonra Nokia için bir şey söylemek zor ama Symbiandan cacık olmaz bana kalırsa.
Bu arada birisi 500-600 falan demiş. Hadi $ olsa neyse. Ama TL derse ağzımı bırakır . gülerim. Saçma. Zaten 187$ dediğin 270 Lira yapıyor. Eee Nokia buna kâr koyarken bunun Ar-Ge masrafları var. Herhalde 20-30$ kârla satacak değil. 300-350$ ın altında vermez. E distribütör de kar koyacak. Taşınma masrafları var nakliye edilirken. Vs. Vs. derken yurtdışında bile 600$ a satarlarsa öp te başına koy...
Ekranın Amoled olması hariç Nokia nın kendi geliştirdiği Clear Black Display adı verilen teknoloji ile telefonun ekranında renkler çok daha iyi duruyor. Super Amoled ile kıyaslanacak hatta belki daha bile iyi.