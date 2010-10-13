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iSuppli, N8'in parça maliyetini açıkladı; 187 Dolar

8 yıl
29,6b
1
118
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Telekomünikasyon devi Nokia'nın merakla beklenen akıllı telefonu N8'in kullanıcıyla buluşmasına kısa süre kala; iSuppli, birçok elektronik cihazında olduğu gibi N8'in de parça maliyetiyle ilgili hazırladığı raporunu yayınladı. Rapora göre N8; Nokia'a reklam, Ar-Ge, taşıma, paketleme gibi ek masraflar hariç 187 dolara maloluyor. Telefonun bu maliyeti içinde en pahalı bileşeni ise 39,25 dolar ile ekran oluyor. 3.5 inçlik AMOLED ekranında Samsung ve dokunmatik kontrolöründe Synaptic imzası taşıyan telefonun yongaseti 22 dolara, 16GB'lık depolama birimi 37,12 dolara ve kamera bileşenleri ise 31.08 dolara mal ediliyor.

187 dolarlık parça maliyetiyle N8'in, tanıtıldığı günden bu yana isminden sıkça bahsettiren iPhone 4'den sadece 0,51 dolar daha ucuza mal olmasına rağmen iki telefonun etiket fiyatları arasındaki fark (Amerika pazarı için) gözlerden kaçmıyor. Nokia'nın N8 için tavsiye ettiği kontratsız satış fiyatı 549 dolar olmasına rağmen, iPhone 4 Amazon.com üzerinden kontratsız olarak 748,99 dolara satılıyor.


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séquestre 8 yıl
Elmayla armutu karıştırmamak gerek ;)
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar fiyatı belli olmuş 1600 tl... bana göre beş para etmez bu telefona para veren adam ben teknolojiden anlıyorum diyemez çükni symbian günümüz için çöp işletim sistemi
12mp kamerada bir yenilik degil hd video kaydını diger telefonlaradn düşük yapıyor (programla artıyormuş ek yazılım lazım)
+ olarak MP sayısı foto kalitesini arttırmaz büyüklügünü arttırır 5mp lik bir dijital bundan çok daha iyi video ve foto çeker burda mp deil sensör ve işlemci önemlidir.mp dijital basımlarda önemlidir.
ne iphone 4 e nede buna para verilmez... benden tavsiyee....
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ffaarruukk 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar fiyatı belli olmuş 1600 tl... bana göre beş para etmez bu telefona para veren adam ben teknolojiden anlıyorum diyemez çükni symbian günümüz için çöp işletim sistemi
12mp kamerada bir yenilik degil hd video kaydını diger telefonlaradn düşük yapıyor (programla artıyormuş ek yazılım lazım)

+ olarak MP sayısı foto kalitesini arttırmaz büyüklügünü arttırır 5mp lik bir dijital bundan çok daha iyi video ve foto çeker burda mp deil sensör ve işlemci önemlidir.mp dijital basımlarda önemlidir.

ne iphone 4 e nede buna para verilmez... benden tavsiyee....


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danGerfuLL 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar fiyatı belli olmuş 1600 tl... bana göre beş para etmez bu telefona para veren adam ben teknolojiden anlıyorum diyemez çükni symbian günümüz için çöp işletim sistemi
12mp kamerada bir yenilik degil hd video kaydını diger telefonlaradn düşük yapıyor (programla artıyormuş ek yazılım lazım)

+ olarak MP sayısı foto kalitesini arttırmaz büyüklügünü arttırır 5mp lik bir dijital bundan çok daha iyi video ve foto çeker burda mp deil sensör ve işlemci önemlidir.mp dijital basımlarda önemlidir.

ne iphone 4 e nede buna para verilmez... benden tavsiyee....


forum.donanimhaber.com/...

Detaylar linkte mevcut. Şimdiye kadarki cep telefonları arasında en büyük sensöre sahip N8.

N8 ya da iPhone4 alıp almamak sizin seçiminiz.
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arsima 8 yıl
android işletim sistemi koymuş olsaydı heralde yok satardı.. ama dokunmatik telefon kullanmak için yinede iyi satış yapar kızlar özellikle çok seviyorlar dokunmmatik telefon kullanmayı
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
demekki işletim sistemi 200dolar ediyor.....
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clopin 8 yıl
Bu telefonun kamerası dışında para edecek bir yanı yok 5800 in az gelişmişı sadece kullanmadım ama nokıa dan beklentimi söylüyorum hep hayal kırıklığı sonucu bu yorumu uygun gördüm haksızlık ediyorsam kullanan arkadaşlar düzeltsın lütfen
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timescape 8 yıl
nokia iyi telefondur iphone da iyi oyuncak ama pahalısından, iphone o kadar sorunludur ki, servise götürdüğümde ( genel merkezine- hani etilerde varya) iphone'u hemen tamire almak için 10 tl istediler(garantiliydi) nokia'nın ertesi gün servis işlemleri bitmişti. iphone 3g kullanıyordum şimdi e72 kullanıyorum iphone un çekemediği yerde sorunsuz konuşuyorum. belki o iphone sorunludur demeyin ikinci iphone ile de denedim aynı :)

dunyada sadece buradadır belki, adamın arabası cok benzin yakar ama 'az yakio' der, normalden pahalıya almıştır televizyonunu 'bu iyisi'der.
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ellesharr 8 yıl
10 tl mi istediler :)) Benim arkadşım batarya değişimi içine verdi 3 gün içinde değiştirip verdiler tek kuruş para almadan :) Nasıl bir uydurmasyonsa aynı anda nokiada servise verilmiş denenmiş ve kanıtlanmış :) 2 yıl boyunca 3 g kullandım hiç bir yerde başka bir telfonun çektiğinden az çektiğini görmedim 4 iphone da denenmiştir (şaka yapmıyorum cidden 4 iphone ) sen ya bahtsız bedevisin ya da başka bi ülkedesin(etiler filan demişsiin ama vardır belki :) )
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alpa07 8 yıl
AĞzı olan konuşuyor :D :D
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clopin 8 yıl
Bu telefon balon bence is yapmaz.
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Catharacta Skua 8 yıl
Hep aynı yorumlar fiyat perfomans ürünüymüs. Bu laf teselliden öteye gidemez. Kaldı ki fiyatıda tam belli degil . Fiyatı 1700 lira olsa ne alıcaksınız ? iphone tabikide. Bu kadar fiyat farkı neden cünkü arada bariz kalite farkı var. iphone 4'ün Türkiye fiyatı pahalı bu dogru fakat bana göre iki cihaz aynı klasmanda bile degil. ios,apple store bile yeterli.
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sdivleli 8 yıl
Bir de Nokiaboy kardeşim TR haritası 50 blmem kaç mb onu DL ediyordur demiş , video zaten bir rus sitesinden alınma benim anladığım kadarı ile , ve inceleme yapan vatandaş haritayı neden silsin ki? Ben bu takılmaları vesaireyi daha çok elemanın elindeki versiyonun pre-release bir versiyon olması ihtimaline bağlıyorum bug fixler vs yapılmamış OS hazır bir OS değil izlenimi veriyor.
Ha bu saatten sonra Nokia için bir şey söylemek zor ama Symbiandan cacık olmaz bana kalırsa.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bu 187$ daha da artar. Foxconn zam yapacak ya.
Bu arada birisi 500-600 falan demiş. Hadi $ olsa neyse. Ama TL derse ağzımı bırakır . gülerim. Saçma. Zaten 187$ dediğin 270 Lira yapıyor. Eee Nokia buna kâr koyarken bunun Ar-Ge masrafları var. Herhalde 20-30$ kârla satacak değil. 300-350$ ın altında vermez. E distribütör de kar koyacak. Taşınma masrafları var nakliye edilirken. Vs. Vs. derken yurtdışında bile 600$ a satarlarsa öp te başına koy...
Ekranın Amoled olması hariç Nokia nın kendi geliştirdiği Clear Black Display adı verilen teknoloji ile telefonun ekranında renkler çok daha iyi duruyor. Super Amoled ile kıyaslanacak hatta belki daha bile iyi.
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bilgehankalkan 8 yıl
Symbian olarak bu telefonda iyi olacağını düşünmüştüm ama o da fiyasko çıktı. Bundan sonra en fazla 2. cihaz olarak Nokia alırım. Ama tabi ön yargılı da olmamak gerekiyor yarın başka bir iddalı telefon çıkarır onu da takip ederim ve iyiyse alırım. Bu gidişle zor gibi ama..
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reys 8 yıl
Tam bir çöp symbianlı telefonlar artık.
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