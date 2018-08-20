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İsveç'in resmi Twitter hesabı Mehmet'in elinde

İsveç'in resmi Twitter hesabını her hafta ülkedeki vatandaşlardan biri yönetiyor. Ülkenin sosyal medya hesabını bu hafta üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Mehmet Murat Doğan yönetecek.
9 ay
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12
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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İsveç'in 150 bin takipçili resmi Twitter hesabını her hafta halk arasından seçilen bir kişi yönetiyor. İskandinav ülkesinin sosyal medya hesabını bir haftalığına, üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Mehmet Murat Doğan yönetecek.
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Bu sabah itibariyle @sweden isimli Twitter hesabının yönetimini devralan Doğan, iki yıldır İsveç'in Lund Üniversitesi'nde Uluslararası Kalkınma ve Yönetim dalında burslu yüksek lisans yapan bir öğrenci. 2011'den bu yana ülkenin Twitter hesabı her hafta farklı bir vatandaş tarafından yönetiliyor. Belirlenen kişi profile ismini ve fotoğrafını ekleyerek, bir hafta boyunca paylaşımlar yapıyor.

Mehmet paylaşımlara başladı

İsveç Enstitüsü tarafından bu hafta sosyal medya hesabını yönetecek kişi olarak seçilmesinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Doğan, ilk paylaşımlarını yaptı bile. Kendisi bir hafta boyunca ağırlıklı olarak yaşadığı şehir olan Lund'dan paylaşımlarda bulunmayı düşündüğünü belirtti.

https://twitter.com/sweden/status/1031451867530838021 Yorum Yaz
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mert1907 9 ay en beğenilen
Bakış açısı olarak bu düzeye ulaşabilecekmiyiz acaba.
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ssbrutality 9 ay
Gururlandığımız şeye bak Hey Allahım ya.
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Tommy Shelby 9 ay
İsveç'ten ver mehteri Mehmet
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Tall Man 9 ay
Sayfayı hackledi sandım
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Phenx 9 ay
Ben de😂
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İtalyada ilticacı 9 ay
Doğduğum ülke elbet birgün geri gelicem
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Tommy Shelby 9 ay
İsveç'ten ver mehteri Mehmet
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sniper23 9 ay
Bu bizim Türklerden kaçış yok. Dünyanın neresine bakarsan bak, mutlaka birine rastlıyorsun.
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ssbrutality 9 ay
Gururlandığımız şeye bak Hey Allahım ya.
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dr20mouse 9 ay
Haber edip durmayın isvecteki ırkçılari uyandırmamak lazım yoksa yarın öbürgün mehmetin evini boyalar 1 hafta sonra da asarlar. Aman hişşşt
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Patavatlı 9 ay
Ben olsam reklam alırdım 1 haftada deli para gelir.
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interwap 9 ay
Bizde kazara böyle bir şey yapılsa neler paylaşması gerektiğiyle ilgili edirektifler verilir durur.
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symbiat 9 ay
imkansız, bu kadar dağınık bir coğrafyada birbirinden bu kadar farklı şartlarda hayat yaşayan insanlar olduğumuz müddetçe, yaşam standartlarımız arasında uçurumsal farklılıklar varken, ulusça ortak bilinç seviyemizin bu noktaya gelebilmesi en az 1 asır sürecektir.
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selahattın ısık 9 ay
Isves hangi galaktik duzeyin devleti..
Vatandaslik sartlari nedir..
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