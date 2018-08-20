İsveç'in resmi Twitter hesabı Mehmet'in elinde

İsveç'in 150 bin takipçili resmi Twitter hesabını her hafta halk arasından seçilen bir kişi yönetiyor. İskandinav ülkesinin sosyal medya hesabını bir haftalığına, üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Mehmet Murat Doğan yönetecek.

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Bu sabah itibariyle @sweden isimli Twitter hesabının yönetimini devralan Doğan, iki yıldır İsveç'in Lund Üniversitesi'nde Uluslararası Kalkınma ve Yönetim dalında burslu yüksek lisans yapan bir öğrenci. 2011'den bu yana ülkenin Twitter hesabı her hafta farklı bir vatandaş tarafından yönetiliyor. Belirlenen kişi profile ismini ve fotoğrafını ekleyerek, bir hafta boyunca paylaşımlar yapıyor.

Mehmet paylaşımlara başladı

İsveç Enstitüsü tarafından bu hafta sosyal medya hesabını yönetecek kişi olarak seçilmesinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Doğan, ilk paylaşımlarını yaptı bile. Kendisi bir hafta boyunca ağırlıklı olarak yaşadığı şehir olan Lund'dan paylaşımlarda bulunmayı düşündüğünü belirtti.

https://twitter.com/sweden/status/1031451867530838021