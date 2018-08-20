Windows 10'daki Yapışkan Notlar uygulaması iOS ve Android'e geliyor

Yapışkan Notlar (Sticky Notes) uygulaması çok uzun zamandan beri Windows'da yer alıyor. Renkli yapışkan sayfalarda pratik bir şekilde not alınmasını sağlayan uygulama birçok Windows kullanıcısının oldukça işine yarıyordu. Yayınlanan yeni bir rapora bakılırsa Yapışkan Notlar yakına Android ve iOS platformlarına gelecek.

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Thurrott.com'da yer alan bir habere göre Microsoft, Yapışkan Notlar uygulamasını mobil cihazlara getiriyor. Uygulama çıktıktan sonra Microsoft hesabınız sayesinde notlarınızı Android veya iOS ile Windows arasında senkronize edebilmeniz mümkün olacak. Böylece, Windows 10 bilgisayarınızdaki notlara hareket halindeyken bile erişebileceksiniz.

Yapışkan Notlar 3.0 yolda

Bildirildiğine göre, Microsoft uygulamayı bu yıl yayınlamayı planlıyor, ancak kesin tarih henüz belli değil. Ayrıca haberde Microsoft'un Windows 10'daki Yapışkan Notlar'ı pek çok yeni özellik getirecek olan 3.0 sürümüne güncellemeyi planladığı da belirtilmiş.

Söz konusu yeni özellikler arasında koyu tema, yeni biçimlendirme çubuğu, arayüzde yeni animasyonlar, geliştirilmiş performans ve daha iyi erişilebilirlik seçenekleri olacak.Yapışkan Notlar uygulamasını kullananların kesinlikle bu yeniliklerden memnun kalacağını söyleyebiliriz.

https://www.thurrott.com/windows/windows-10/166037/sticky-notes-coming-mobile-alongside-major-windows-10-update