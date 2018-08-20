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Windows 10'daki Yapışkan Notlar uygulaması iOS ve Android'e geliyor

Yazılım devi uzun süredir Windows işletim sisteminde yer alan Yapışkan Notlar (Sticky Notes) uygulamasını mobil cihazlara getiriyor. Artık PC'nizdeki notlara her yerden erişebileceksiniz.
9 ay
4,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Yapışkan Notlar (Sticky Notes) uygulaması çok uzun zamandan beri Windows'da yer alıyor. Renkli yapışkan sayfalarda pratik bir şekilde not alınmasını sağlayan uygulama birçok Windows kullanıcısının oldukça işine yarıyordu. Yayınlanan yeni bir rapora bakılırsa Yapışkan Notlar yakına Android ve iOS platformlarına gelecek.
Ayrıca Bkz. "Apple Store'da aşırı ısınan iPad bataryası reaksiyon gösterdi: 3 kişi yaralandı!"
Thurrott.com'da yer alan bir habere göre Microsoft, Yapışkan Notlar uygulamasını mobil cihazlara getiriyor. Uygulama çıktıktan sonra Microsoft hesabınız sayesinde notlarınızı Android veya iOS ile Windows arasında senkronize edebilmeniz mümkün olacak. Böylece, Windows 10 bilgisayarınızdaki notlara hareket halindeyken bile erişebileceksiniz.

Yapışkan Notlar 3.0 yolda

Bildirildiğine göre, Microsoft uygulamayı bu yıl yayınlamayı planlıyor, ancak kesin tarih henüz belli değil. Ayrıca haberde Microsoft'un Windows 10'daki Yapışkan Notlar'ı pek çok yeni özellik getirecek olan 3.0 sürümüne güncellemeyi planladığı da belirtilmiş.
Söz konusu yeni özellikler arasında koyu tema, yeni biçimlendirme çubuğu, arayüzde yeni animasyonlar, geliştirilmiş performans ve daha iyi erişilebilirlik seçenekleri olacak.Yapışkan Notlar uygulamasını kullananların kesinlikle bu yeniliklerden memnun kalacağını söyleyebiliriz.

https://www.thurrott.com/windows/windows-10/166037/sticky-notes-coming-mobile-alongside-major-windows-10-update Yorum Yaz
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Elsa 9 ay en beğenilen
Kendi platformu hariç rakiplerinin ekmeğine yağ süren tek firma Microsoft
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drjacob 9 ay
mümkünse Windows ile alakalı hiçbir şey bir yere gitmesin gelmesin
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adroid 9 ay
Taktılar kafaya windows 10'u win7 win8'e ne oldu da yapışkan notlar 3.0 güncellemesini vermiyorlar amaç lisans aldırmak değil yeni bilgisayar aldırmak.
Windows güncelleme olayı da Android'e dönüştü yeminle
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shockwave error 9 ay
RAY açık şekilde tomb raider. 2080ti ile 45-60 fps gibi değerler var. 35fps yi bile gördüğü oluyor.
Bu demek oluyorki 2080, 30fps anca gorecektir. Bu fiyata ray kakaladik 30fps oynayin diyor.
pcgameshardware.de/...
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Elsa 9 ay en beğenilen
Kendi platformu hariç rakiplerinin ekmeğine yağ süren tek firma Microsoft
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Like a Sir 9 ay
keşke google keep ile senkronize olabilse
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