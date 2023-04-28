Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alıyor

Anlaşmanın finansal koşulları açıklanmadı ancak Bosch, TSI Semiconductors'ın Roseville'deki üretim tesislerinde modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları yürütmek için önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını belirtti.
Otomotiv dünyası için iyi haber
Alman şirket 2026 yılından itibaren silisyum karbür (SiC) bazlı 200 mm'lik yonga plakaları üzerinde otomotiv çipleri üretmeyi hedefliyor. ABD topraklarında daha fazla çip üretileceğine yönelik bu gelişme özellikle otomotiv dünyasında sevinçle karşılandı.
Bildiğiniz üzere otomotiv, Covid-19 pandemisiyle başlayan küresel yarı iletken kıtlığından en çok etkilenen sektörlerden biri. Bugün piyasaya sürülen yeni elektrikli araçların çoğu, çok sayıda çip gerektiren gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip.
Silisyum karbür bazlı çip pazarı yılda ortalama %30 oranında büyüyor. Bu büyümenin bir kısmı, elektrikli araçlar için daha uzun menzil ve daha verimli şarj imkanı sağlamasından kaynaklanıyor. Ayrıca %50'ye kadar daha az enerji kaybı ve daha az bakım gerektirme gibi avantajları da var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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