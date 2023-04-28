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    Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alıyor

    Alman mühendislik şirketi Bosch, yarı iletken işini silisyum karbür çiplerle genişletmek için ABD merkezli çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alacağını duyurdu.
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    Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Bosch, silisyum karbür (SiC) yarı iletken işini genişletmek için ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ın varlıklarını satın alacak. Şirket, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere otomobiller için güç yarı iletkenleri üretimini artırmayı planlıyor.

    Anlaşmanın finansal koşulları açıklanmadı ancak Bosch, TSI Semiconductors'ın Roseville'deki üretim tesislerinde modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları yürütmek için önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını belirtti.

    Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alıyor Tam Boyutta Gör

    Otomotiv dünyası için iyi haber

    Alman şirket 2026 yılından itibaren silisyum karbür (SiC) bazlı 200 mm'lik yonga plakaları üzerinde otomotiv çipleri üretmeyi hedefliyor. ABD topraklarında daha fazla çip üretileceğine yönelik bu gelişme özellikle otomotiv dünyasında sevinçle karşılandı.

    Bildiğiniz üzere otomotiv, Covid-19 pandemisiyle başlayan küresel yarı iletken kıtlığından en çok etkilenen sektörlerden biri. Bugün piyasaya sürülen yeni elektrikli araçların çoğu, çok sayıda çip gerektiren gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip.

    Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alıyor Tam Boyutta Gör

    Silisyum karbür bazlı çip pazarı yılda ortalama %30 oranında büyüyor. Bu büyümenin bir kısmı, elektrikli araçlar için daha uzun menzil ve daha verimli şarj imkanı sağlamasından kaynaklanıyor. Ayrıca %50'ye kadar daha az enerji kaybı ve daha az bakım gerektirme gibi avantajları da var.

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