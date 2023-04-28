Tam Boyutta Gör Bosch, silisyum karbür (SiC) yarı iletken işini genişletmek için ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ın varlıklarını satın alacak. Şirket, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere otomobiller için güç yarı iletkenleri üretimini artırmayı planlıyor.

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Anlaşmanın finansal koşulları açıklanmadı ancak Bosch, TSI Semiconductors'ın Roseville'deki üretim tesislerinde modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları yürütmek için önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını belirtti.

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Otomotiv dünyası için iyi haber

Alman şirket 2026 yılından itibaren silisyum karbür (SiC) bazlı 200 mm'lik yonga plakaları üzerinde otomotiv çipleri üretmeyi hedefliyor. ABD topraklarında daha fazla çip üretileceğine yönelik bu gelişme özellikle otomotiv dünyasında sevinçle karşılandı.

Bildiğiniz üzere otomotiv, Covid-19 pandemisiyle başlayan küresel yarı iletken kıtlığından en çok etkilenen sektörlerden biri. Bugün piyasaya sürülen yeni elektrikli araçların çoğu, çok sayıda çip gerektiren gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip.

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Silisyum karbür bazlı çip pazarı yılda ortalama %30 oranında büyüyor. Bu büyümenin bir kısmı, elektrikli araçlar için daha uzun menzil ve daha verimli şarj imkanı sağlamasından kaynaklanıyor. Ayrıca %50'ye kadar daha az enerji kaybı ve daha az bakım gerektirme gibi avantajları da var.

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Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alıyor