Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İsveçli Northvolt sodyum iyon bataryalarını duyurdu

    İsveçli batarya üreticisi Northvolt yeni sodyum iyon bataryalarını duyurdu. 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip bataryalar lityum demir fosfat (LFP) pillere meydan okuyor.
    İsveçli Northvolt sodyum iyon bataryalarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    İsveçli batarya üreticisi Northvolt yeni sodyum iyon bataryalarını duyurdu. Bataryalar şirketin yeni nesil enerji depolama çözümlerinde ve uygun maliyetli otomobillerde kullanılmak üzere geliştirildi.

    Şirketin İsveç'deki laboratuvarlarında geliştirelen batarya hücreleri 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu enerji yoğunluğu günümüzde sabit batarya sistemlerinde sıklıkla kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryalarla benzer seviyede.

    Uzun vadede LFP bataryalardan maliyet açısından daha iyi olacağını belirten şirket sodyum iyon bataryaları ürün portföylerinin önemli bir bileşeni olarak görüyor. Bataryaları hakkında fazla detay vermeyen firma, geliştirdikleri hücrelerin dayanıklı ve uzun ömürlü olduğunu söylüyor.

    Sodyum iyon bataryaları ilk olarak CATL duyurdu

    2021 yılında Çinli batarya devi CATL ticari olarak ilk defa sodyum iyon bataryaları piyasaya süreceğini açıklamıştı. Northvolt'un bataryaları da CATL ile benzer enerji yoğunluğuna sahip. Batarya hücrelerinde tıpkı CATL'ın bataryaları gibi karbon anot ve Prussa Beyazı katot kullanılmış. CATL'nin geliştirdiği sodyum iyon bataryalar ilk olarak Chery'nin otomobillerinde kullanılacak.

    Şirket 55 milyar dolarlık sipariş aldı

    İsveçli Northvolt sodyum iyon bataryalarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    İsveçli girişim 2016 yılında kurulduktan sonra Volkswagen, Blackrock ve Goldman Sachs gibi şirketlerden büyük yatırım aldı. Northvolt, 2021 yılında batarya hücrelerini bütünüyle tasarlayan, geliştiren ve üreten ilk Avrupalı batarya şirketi oldu. Şirketin 16 GWh kapasiteli ilk büyük fabrikası İsveç'in kuzeyinde inşa edildi. Şirket ayrıca Almanya, Kanada ve İsveç'de üç batarya fabrikasi daha kurmayı planlıyor. Firma bugüne kadar BMW, Fluence, Scania, Volvo ve Volkswagen'den toplam 55 milyar dolarlık sipariş almış durumda. Northvolt çoğunlukla nikel manganez kobalt (NMC) tipinde lityum iyon bataryalar geliştiriyor.

    Bunların dışında şirketin alt kuruluşu olan Cuberg, Kalifornia'da yüksek yoğunluğa sahip lityum metal bataryalar üzerinde çalışıyor. Firmanın geliştirdiği hücrelerin enerji yoğunluğu 405 Wh/kg seviyesine ulaşmış durumda. Bu bataryalar havacılık sektöründe kullanılmak üzere geliştiriliyorlar.

    Sodyum iyon bataryalar daha ucuz ve çevreci

    Sodyum iyon ve lityum iyon bataryalar yapısal açıdan ve çalışma prensipleri açısından birçok benzerlik taşıyor. Hatta çoğu zaman aynı üretim hatlarını ve ekipmanlarını kullanıyorlar. Sodyum iyon piller kullandığı malzemeler açısından lityum iyon pillere göre daha çevreci bir çözüm. Doğada bol bulunan sodyumu kullandığından üretim maliyetleri daha az. %40 kadar daha düşük fiyata mal edilebileceği belirtiliyor. Ancak bunu başarmak için üretim ölçeğini büyütmek gerekiyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2023/11/22/northvolt-unveils-160-wh-kg-sodium-ion-battery/ https://northvolt.com/articles/northvolt-sodium-ion/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şirket aracıyla yapılan kazayı kim öder lustral saç döker mi ip tv yorum aseton araba boyasına zarar verir mi profilo mu arçelik mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız