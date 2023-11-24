İsveçli Northvolt sodyum iyon bataryalarını duyurdu

- Sodyum iyon bataryaları ilk olarak CATL duyurdu
- Şirket 55 milyar dolarlık sipariş aldı
- Sodyum iyon bataryalar daha ucuz ve çevreci
- Yorumlar
Şirketin İsveç'deki laboratuvarlarında geliştirelen batarya hücreleri 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu enerji yoğunluğu günümüzde sabit batarya sistemlerinde sıklıkla kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryalarla benzer seviyede.
Uzun vadede LFP bataryalardan maliyet açısından daha iyi olacağını belirten şirket sodyum iyon bataryaları ürün portföylerinin önemli bir bileşeni olarak görüyor. Bataryaları hakkında fazla detay vermeyen firma, geliştirdikleri hücrelerin dayanıklı ve uzun ömürlü olduğunu söylüyor.
Sodyum iyon bataryaları ilk olarak CATL duyurdu
2021 yılında Çinli batarya devi CATL ticari olarak ilk defa sodyum iyon bataryaları piyasaya süreceğini açıklamıştı. Northvolt'un bataryaları da CATL ile benzer enerji yoğunluğuna sahip. Batarya hücrelerinde tıpkı CATL'ın bataryaları gibi karbon anot ve Prussa Beyazı katot kullanılmış. CATL'nin geliştirdiği sodyum iyon bataryalar ilk olarak Chery'nin otomobillerinde kullanılacak.
Şirket 55 milyar dolarlık sipariş aldı
Bunların dışında şirketin alt kuruluşu olan Cuberg, Kalifornia'da yüksek yoğunluğa sahip lityum metal bataryalar üzerinde çalışıyor. Firmanın geliştirdiği hücrelerin enerji yoğunluğu 405 Wh/kg seviyesine ulaşmış durumda. Bu bataryalar havacılık sektöründe kullanılmak üzere geliştiriliyorlar.
Sodyum iyon bataryalar daha ucuz ve çevreci
Sodyum iyon ve lityum iyon bataryalar yapısal açıdan ve çalışma prensipleri açısından birçok benzerlik taşıyor. Hatta çoğu zaman aynı üretim hatlarını ve ekipmanlarını kullanıyorlar. Sodyum iyon piller kullandığı malzemeler açısından lityum iyon pillere göre daha çevreci bir çözüm. Doğada bol bulunan sodyumu kullandığından üretim maliyetleri daha az. %40 kadar daha düşük fiyata mal edilebileceği belirtiliyor. Ancak bunu başarmak için üretim ölçeğini büyütmek gerekiyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2023/11/22/northvolt-unveils-160-wh-kg-sodium-ion-battery/ https://northvolt.com/articles/northvolt-sodium-ion/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.