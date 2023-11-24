İsveçli Northvolt sodyum iyon bataryalarını duyurdu

Tam Boyutta Gör İsveçli batarya üreticisi Northvolt yeni sodyum iyon bataryalarını duyurdu. Bataryalar şirketin yeni nesil enerji depolama çözümlerinde ve uygun maliyetli otomobillerde kullanılmak üzere geliştirildi.

Şirketin İsveç'deki laboratuvarlarında geliştirelen batarya hücreleri 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu enerji yoğunluğu günümüzde sabit batarya sistemlerinde sıklıkla kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryalarla benzer seviyede.

Uzun vadede LFP bataryalardan maliyet açısından daha iyi olacağını belirten şirket sodyum iyon bataryaları ürün portföylerinin önemli bir bileşeni olarak görüyor. Bataryaları hakkında fazla detay vermeyen firma, geliştirdikleri hücrelerin dayanıklı ve uzun ömürlü olduğunu söylüyor.

Sodyum iyon bataryaları ilk olarak CATL duyurdu

2021 yılında Çinli batarya devi CATL ticari olarak ilk defa sodyum iyon bataryaları piyasaya süreceğini açıklamıştı. Northvolt'un bataryaları da CATL ile benzer enerji yoğunluğuna sahip. Batarya hücrelerinde tıpkı CATL'ın bataryaları gibi karbon anot ve Prussa Beyazı katot kullanılmış. CATL'nin geliştirdiği sodyum iyon bataryalar ilk olarak Chery'nin otomobillerinde kullanılacak.

Şirket 55 milyar dolarlık sipariş aldı

Tam Boyutta Gör İsveçli girişim 2016 yılında kurulduktan sonra Volkswagen, Blackrock ve Goldman Sachs gibi şirketlerden büyük yatırım aldı. Northvolt, 2021 yılında batarya hücrelerini bütünüyle tasarlayan, geliştiren ve üreten ilk Avrupalı batarya şirketi oldu. Şirketin 16 GWh kapasiteli ilk büyük fabrikası İsveç'in kuzeyinde inşa edildi. Şirket ayrıca Almanya, Kanada ve İsveç'de üç batarya fabrikasi daha kurmayı planlıyor. Firma bugüne kadar BMW, Fluence, Scania, Volvo ve Volkswagen'den toplam 55 milyar dolarlık sipariş almış durumda. Northvolt çoğunlukla nikel manganez kobalt (NMC) tipinde lityum iyon bataryalar geliştiriyor.

Bunların dışında şirketin alt kuruluşu olan Cuberg, Kalifornia'da yüksek yoğunluğa sahip lityum metal bataryalar üzerinde çalışıyor. Firmanın geliştirdiği hücrelerin enerji yoğunluğu 405 Wh/kg seviyesine ulaşmış durumda. Bu bataryalar havacılık sektöründe kullanılmak üzere geliştiriliyorlar.

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Sodyum iyon bataryalar daha ucuz ve çevreci

Sodyum iyon ve lityum iyon bataryalar yapısal açıdan ve çalışma prensipleri açısından birçok benzerlik taşıyor. Hatta çoğu zaman aynı üretim hatlarını ve ekipmanlarını kullanıyorlar. Sodyum iyon piller kullandığı malzemeler açısından lityum iyon pillere göre daha çevreci bir çözüm. Doğada bol bulunan sodyumu kullandığından üretim maliyetleri daha az. %40 kadar daha düşük fiyata mal edilebileceği belirtiliyor. Ancak bunu başarmak için üretim ölçeğini büyütmek gerekiyor.

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İsveçli Northvolt sodyum iyon bataryalarını duyurdu