Tam Boyutta Gör 2021 yılında ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 1.29 milyar dolar yatırımla iki batarya üretim hattı kuracağını açıklayan Toyota, yatırımını artırmaya karar verdi.

Şirket fabrikaya 8 milyar dolar daha yatırım yaparak 10 batarya üretim hattı ekleyecek. Yetkililer üretilecek bataryaların sadece tam elektrikli otomobiller için değil fişli hibrit otomobiller için de kullanılacağını söyledi.

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Yatırımın arttırılmasında CEO değişikliğinin etkisi olduğu söylenebilir. Tesis ilk duyurulduğunda Toyota'nın başında elektrikli araçlara şüpheciliğiyle bilinen Akio Toyoda bulunuyordu. Bu yılın başlarında CEO'luk görevine getirilen Koji Sato ise elektrikli araçları Toyota'nın ürün gamının parçası haline getirmek istiyor.

Yapılan bu yatırımların tamamen hayata geçmesi 2030'u bulacak. Japon üretici yıllık 30 GWh'lik batarya üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 121 futbol sahası büyüklüğünde olacak olan fabrikada 5000 işçi çalışacak.

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Toyota, ABD'de batarya fabrikasına 8 milyar dolar yatırım yapacak