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    Anlık Bildirim

    Toyota, ABD'de batarya fabrikasına 8 milyar dolar yatırım yapacak

    2021 yılında ABD'de 1.29 milyar dolar yatırımla iki batarya üretim hattı kuracağını açıklayan Toyota yatırımını 8 milyar artırarak 10 üretim hattı daha ekleyecek.
    Toyota, ABD'de batarya fabrikasına 8 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    2021 yılında ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 1.29 milyar dolar yatırımla iki batarya üretim hattı kuracağını açıklayan Toyota, yatırımını artırmaya karar verdi.

    Şirket fabrikaya 8 milyar dolar daha yatırım yaparak 10 batarya üretim hattı ekleyecek. Yetkililer üretilecek bataryaların sadece tam elektrikli otomobiller için değil fişli hibrit otomobiller için de kullanılacağını söyledi.

    Yatırımın arttırılmasında CEO değişikliğinin etkisi olduğu söylenebilir. Tesis ilk duyurulduğunda Toyota'nın başında elektrikli araçlara şüpheciliğiyle bilinen Akio Toyoda bulunuyordu. Bu yılın başlarında CEO'luk görevine getirilen Koji Sato ise elektrikli araçları Toyota'nın ürün gamının parçası haline getirmek istiyor.

    Yapılan bu yatırımların tamamen hayata geçmesi 2030'u bulacak. Japon üretici yıllık 30 GWh'lik batarya üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 121 futbol sahası büyüklüğünde olacak olan fabrikada 5000 işçi çalışacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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