Toyota, ABD'de batarya fabrikasına 8 milyar dolar yatırım yapacak

Şirket fabrikaya 8 milyar dolar daha yatırım yaparak 10 batarya üretim hattı ekleyecek. Yetkililer üretilecek bataryaların sadece tam elektrikli otomobiller için değil fişli hibrit otomobiller için de kullanılacağını söyledi.
Yatırımın arttırılmasında CEO değişikliğinin etkisi olduğu söylenebilir. Tesis ilk duyurulduğunda Toyota'nın başında elektrikli araçlara şüpheciliğiyle bilinen Akio Toyoda bulunuyordu. Bu yılın başlarında CEO'luk görevine getirilen Koji Sato ise elektrikli araçları Toyota'nın ürün gamının parçası haline getirmek istiyor.
Yapılan bu yatırımların tamamen hayata geçmesi 2030'u bulacak. Japon üretici yıllık 30 GWh'lik batarya üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 121 futbol sahası büyüklüğünde olacak olan fabrikada 5000 işçi çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.