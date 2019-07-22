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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

It’s Always Sunny in Philadelphia oyunu indirmeye sunuldu

It's Always Sunny: Gang Goes Mobile adındaki mobil oyunda Paddy’nin barını işletiyorsunuz. İşletme türünde devam eden oyunda pek çok efsane karakter ve mekân da yer alıyor.
3 sa.
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyonların EMMY ödüllü dizisi It’s Always Sunny in Philadelphia mobil oyununa kavuştu. It's Always Sunny: Gang Goes Mobile adındaki mobil oyun kült dizinin hikayesi üzerinden devam ediyor.

It's Always Sunny: Gang Goes Mobile neler sunuyor?

It's Always Sunny: Gang Goes Mobile oyunu senaryoya bağlı olsa da daha çok işletme kurma türünde geliştirilmiş. Lego Towers oyunundan hatırlayacağımız üzere bar içerisine yeni elemanlar alarak müşteri kazanmaya ve paranızı arttırmaya çalışıyorsunuz.

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Oyun tamamen bu konseptte ilerliyor ve hikâyenin unsurları ilerledikçe devreye giriyor. Oyun bölüm bölüm ilerliyor ve her bölüm sonunda Paddy barı yakıyor. İlerledikçe paralar, güçlendirmeler ve Kitten Mittens, Virgin Mary Stain, D--- Towels gibi karakterlerin kilidini açıyorsunuz. Ayrıca dizinin önemli mekanları da oyunda boy gösteriyor.

It’s Always Sunny in Philadelphia : Google Play II App Store


 

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clb12 2 sa.
Keşke mobile The Witcher 3 tarzı bir oyun gelse de gözümüz oyun görse.
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