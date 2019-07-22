Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu

Asus’un oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfındaki ikinci ve en güçlü adımı olan ROG Phone 2 duyuruldu. Sınıfına göre dev ekranı yanında en güçlü yonga seti, soğutma sistemi ve oyun optimizasyonları ile en iyisi olma yolunda.

Asus ROG Phone 2 özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Phone 2 modelinde 6.6 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran bizi karşılıyor. AMOLED olmasının yanında 1ms tepki süresi ve 120Hz tazeleme hızı ile oyunlarda en iyi tecrübeyi sağlıyor. Firma tutuş rahatlığı açısından çentik tasarımına yer vermemiş. Şarj bağlantısı yan kısımdan sağlanırken daha hassas tetik butonları ile telefonu yan tutarak oynama konforu artıyor.

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Snapdragon 855 Plus yonga seti ile Asus ROG Phone 2, Android dünyasının en güçlü akıllı telefonu oluyor. Orijinal modele göre yüzde 15 performans artışı oyuncuların işine yarayacak ayrıca yonga üzerindeki özel fan yan kısımdan havayı en iyi şekilde tahliye ediyor. Daha fazlasını isteyenler için arka kısma takılan AeroActive Cooler II fan aksesuarı sistem 5 derece daha soğutabiliyor.

Kullanım durumuna göre sistem performansı kendisini ayarlayabiliyor. Ayrıca ekran tazeleme hızı da 60Hz seviyesine çekilebiliyor. Böylece telefonun kullanım süresine olumlu katkı yapılıyor. 6000mAh kapasiteli batarya uzun süre oyun keyfinizi bozmamaya kararlı. 4 antenli WiFi ile çevrim içi oyunlarda kesinti yaşamıyorsunuz.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.79 ana kamera 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. 13MP yardımcı kamera da 125 derece geniş açı sunuyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde. 4 adet mikrofon ve DTS: X Ultra destekli stereo hoparlörler ile ses deneyimi en üst seviyeye çıkarılmış.

Firma aksesuar anlamında da telefonunu destekliyor. Fan aksesuarı yanında telefona ikinci dokunmatik ekran ekleyen bir aksesuar mevcut. Görüntüleri paylaştırabileceğini bu ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 5000mAH kapasiteli bir batarya yer alıyor.

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Diğer taraftan telefonu monitör ve klavyeye bağlamanızı sağlayan masa üstü dock aksesuarı ve sınırlı sayıda üretilen minik taşıma valizi de ilginç aksesuarlar arasında. Asphalt 9, Shadowgun War Games ve Rockman X Dive oyunları telefona uygun performans artışı ve özel içeriklerle gelecek.

Asus ROG Phone 2 modeli 12GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.0 depolama seçenekleri ile gelecek. Şimdilik fiyat belli değil ancak Avrupa’ya gelişi Ekim ayını bulacak.