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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu

Snapdragon 855 Plus ile güçlendirilen ve en iyi oyuncu odaklı optimizasyonlara sahip diyebileceğimiz Asus ROG Phone 2 duyuruldu. Asus ROG Phone 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 sa.
1,5b
18
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfındaki ikinci ve en güçlü adımı olan ROG Phone 2 duyuruldu. Sınıfına göre dev ekranı yanında en güçlü yonga seti, soğutma sistemi ve oyun optimizasyonları ile en iyisi olma yolunda.

Asus ROG Phone 2 özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Phone 2 modelinde 6.6 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran bizi karşılıyor. AMOLED olmasının yanında 1ms tepki süresi ve 120Hz tazeleme hızı ile oyunlarda en iyi tecrübeyi sağlıyor. Firma tutuş rahatlığı açısından çentik tasarımına yer vermemiş. Şarj bağlantısı yan kısımdan sağlanırken daha hassas tetik butonları ile telefonu yan tutarak oynama konforu artıyor.

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Snapdragon 855 Plus yonga seti ile Asus ROG Phone 2, Android dünyasının en güçlü akıllı telefonu oluyor. Orijinal modele göre yüzde 15 performans artışı oyuncuların işine yarayacak ayrıca yonga üzerindeki özel fan yan kısımdan havayı en iyi şekilde tahliye ediyor. Daha fazlasını isteyenler için arka kısma takılan AeroActive Cooler II fan aksesuarı sistem 5 derece daha soğutabiliyor.

Kullanım durumuna göre sistem performansı kendisini ayarlayabiliyor. Ayrıca ekran tazeleme hızı da 60Hz seviyesine çekilebiliyor. Böylece telefonun kullanım süresine olumlu katkı yapılıyor. 6000mAh kapasiteli batarya uzun süre oyun keyfinizi bozmamaya kararlı. 4 antenli WiFi ile çevrim içi oyunlarda kesinti yaşamıyorsunuz.

 

Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu
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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.79 ana kamera 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. 13MP yardımcı kamera da 125 derece geniş açı sunuyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde. 4 adet mikrofon ve DTS: X Ultra destekli stereo hoparlörler ile ses deneyimi en üst seviyeye çıkarılmış.

Firma aksesuar anlamında da telefonunu destekliyor. Fan aksesuarı yanında telefona ikinci dokunmatik ekran ekleyen bir aksesuar mevcut. Görüntüleri paylaştırabileceğini bu ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 5000mAH kapasiteli bir batarya yer alıyor.

 

Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu
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Diğer taraftan telefonu monitör ve klavyeye bağlamanızı sağlayan masa üstü dock aksesuarı ve sınırlı sayıda üretilen minik taşıma valizi de ilginç aksesuarlar arasında. Asphalt 9, Shadowgun War Games ve Rockman X Dive oyunları telefona uygun performans artışı ve özel içeriklerle gelecek.

Asus ROG Phone 2 modeli 12GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.0 depolama seçenekleri ile gelecek. Şimdilik fiyat belli değil ancak Avrupa’ya gelişi Ekim ayını bulacak.


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clb12 3 sa. en beğenilen
-120 hz amoled ekran
-4 mikrofon
-5 miknatisli daha guclu stereo speaker
-6000 mAh batarya
-imx 586 sensor
-dual usb-c
-30 watt hizli sarj
-ufs 3.0
-4 antenli wi-fi
Cihaz efsane olmus.
-120 hz amoled ekran-4 mikrofon-5 miknatisli daha guclu stereo speaker-6000 mAh batarya-imx 586 sensor-dual usb-c-30 watt hizli sarj...
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Lord Melkor 2 sa.
Asus ROG Phone 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
Böyle yazıp haber içeriğinde fiyatı açıklanmadı demek nasıl bir habercilik anlayışıdır?
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RawShed 5 dk.
Fiyat nerde? Haber başlığına bak içeriğe bak ya
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High Sierra 15 dk.
Bu sene her üreticinin eleştirilecek cihazlar sunduğu ortada,
ASUS ise 7 yılda ancak beklentiyi aşan iki cihazını da tanıttı. Açıkçası ASUS sadece 2-3 yıl önce bu cihazları üretebilmek adına htc'ye yatırım yapıp şirket birleştirmesi yoluna girseydi piyasada Samsung Huawei Apple üçlüsünün yanında direkt htc-asus'u görürdük. Kaldı ki htc'nin Amerika ve Avrupa pazarındaki ağırlığını Samsung geri alana kadar yıllarını harcamıştı.
Pil kapasiteleri zaten her şeyi özetliyor, yılın cihazları. Umarım htc ile mobil ortaklığa girerler, aynı şekilde LG ve Nokia arasında da böyle bir ortaklık şart gibi görünüyor. Diğer türlü de piyasa tamamen Huawei Xiaomi Oppo üçlüsü etrafında dönecek. Diğer üreticiler birer birer düşecek.
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deoks 44 dk.
Duyan da gta 5 çalıştıracak sanar.
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DH Misafiri 1 sa.
asus yapmış gene yapacığını. ama tabi ülkemizde bunu almak mevcut şartlarda ve zihniyette mümkün değil. kıskananlar çatlasın
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napolyon94 2 sa.
Çift Type-C ha?
Oboovv
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Conqueror26 2 sa.
Cihazı eleştirsem eleştirsem en fazla hızlı şarjı şöyle bir 50 watt olsaydı demek için eleştirebilirim. Efsane cihaz olmuş.
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Johan Elmander 2 sa.
Dream phone olmuş. Ancak ülkemize gelmez, gelirse de en fazla 10 kişi filan alır zaten.
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borukuzen 2 sa.
Türkiyede hiçbir genel satış noktasında görmeyeceğimiz bir ürün.
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Lord Melkor 2 sa.
Asus ROG Phone 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
Böyle yazıp haber içeriğinde fiyatı açıklanmadı demek nasıl bir habercilik anlayışıdır?
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çürükdiş 2 sa.
Salyalar akıta akıta bakıyorum ve görünüşe göre böyle de kalıcak. Eyyy dolarrr s
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