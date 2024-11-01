Ford, F-150 Lightning üretimini bir süreliğine durdurdu: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Ford, bir zamanlar elektrikli kamyonet (pick-up) pazarının en çok tercih edilen modeli olan F-150 Lightning'in üretimini Kasım ortasında durdurma kararı aldı. Şirket, artan rekabetin ve beklenenden düşük talebin etkisiyle yaklaşık iki ay sürecek bu ara ile üretim hattını optimize etmeyi planlıyor.

Artan rekabet ve düşük talep etkisi

Ford’un sözcüsü Jessica Enoch, Electrek’e yaptığı açıklamada, “Satış büyümesi ve karlılığın optimum karışımı için üretimi ayarlamaya devam ediyoruz” dedi. Ford’un F-150 Lightning üretim kesintisi 15 Kasım tarihinde başlayacak. Üretimin 6 Ocak 2025’te tekrar başlaması hedefleniyor.

Ford, elektrikli kamyonet segmentinde Tesla’nın Cybertruck’ı, Chevy Silverado EV ve GMC Sierra EV gibi yeni rakiplerle karşı karşıya. Tesla, üçüncü çeyrekte 16,692 Cybertruck satarak en çok tercih edilen üçüncü elektrikli araç modeli oldu. Aynı dönemde Ford, 7,162 adet F-150 Lightning satışı yaptı. Ayrıca, Chevy Silverado EV LT gibi uygun fiyatlı modellerin piyasaya girmesiyle rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

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Ford, yılın başında F-150 Lightning'in üretildiği tesis olan Rouge EV üretim merkezinde çalışan işgücünü üçte bir oranında azaltmıştı, ancak bu durum işten çıkarmaları kapsamıyordu. İşçilerin bir kısmı emeklilik teşviklerinden yararlanırken, bir kısmı ise diğer Ford tesislerinde görev almak üzere yeniden yönlendirilmişti. Özellikle Bronco ve Ranger gibi modellerin üretildiği tesise e aktarılan 700 işçi sayesinde Ford, F-150 Lightning’in üretiminde de bir denge kurmaya çalışmıştı. Ford, 2024'ün başında Lightning üretim hacmi için planlanan hacmini, haftada yaklaşık 3.200 araçlık ilk hedefinden 1.600 adede düşürmüştü.

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