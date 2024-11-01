Ford, F-150 Lightning üretimini bir süreliğine durdurdu: İşte nedeni

Artan rekabet ve düşük talep etkisi
Ford’un sözcüsü Jessica Enoch, Electrek’e yaptığı açıklamada, “Satış büyümesi ve karlılığın optimum karışımı için üretimi ayarlamaya devam ediyoruz” dedi. Ford’un F-150 Lightning üretim kesintisi 15 Kasım tarihinde başlayacak. Üretimin 6 Ocak 2025’te tekrar başlaması hedefleniyor.
Ford, elektrikli kamyonet segmentinde Tesla’nın Cybertruck’ı, Chevy Silverado EV ve GMC Sierra EV gibi yeni rakiplerle karşı karşıya. Tesla, üçüncü çeyrekte 16,692 Cybertruck satarak en çok tercih edilen üçüncü elektrikli araç modeli oldu. Aynı dönemde Ford, 7,162 adet F-150 Lightning satışı yaptı. Ayrıca, Chevy Silverado EV LT gibi uygun fiyatlı modellerin piyasaya girmesiyle rekabetin daha da kızışması bekleniyor.
Ford, yılın başında F-150 Lightning'in üretildiği tesis olan Rouge EV üretim merkezinde çalışan işgücünü üçte bir oranında azaltmıştı, ancak bu durum işten çıkarmaları kapsamıyordu. İşçilerin bir kısmı emeklilik teşviklerinden yararlanırken, bir kısmı ise diğer Ford tesislerinde görev almak üzere yeniden yönlendirilmişti. Özellikle Bronco ve Ranger gibi modellerin üretildiği tesise e aktarılan 700 işçi sayesinde Ford, F-150 Lightning’in üretiminde de bir denge kurmaya çalışmıştı. Ford, 2024'ün başında Lightning üretim hacmi için planlanan hacmini, haftada yaklaşık 3.200 araçlık ilk hedefinden 1.600 adede düşürmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über