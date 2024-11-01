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    Anlık Bildirim

    Ford, F-150 Lightning üretimini bir süreliğine durdurdu: İşte nedeni

    Bir zamanların en çok satan elektrikli pick-up modeli Ford F-150 Lightning için işler yolunda gitmiyor. Yoğun rekabetle karşılaşan Ford, aracın üretimini 2 ay süreyle durdurma kararı aldı.
    Ford, F-150 Lightning üretimini durdurdu: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Ford, bir zamanlar elektrikli kamyonet (pick-up) pazarının en çok tercih edilen modeli olan F-150 Lightning'in üretimini Kasım ortasında durdurma kararı aldı. Şirket, artan rekabetin ve beklenenden düşük talebin etkisiyle yaklaşık iki ay sürecek bu ara ile üretim hattını optimize etmeyi planlıyor.

    Artan rekabet ve düşük talep etkisi

    Ford’un sözcüsü Jessica Enoch, Electrek’e yaptığı açıklamada, “Satış büyümesi ve karlılığın optimum karışımı için üretimi ayarlamaya devam ediyoruz” dedi. Ford’un F-150 Lightning üretim kesintisi 15 Kasım tarihinde başlayacak. Üretimin 6 Ocak 2025’te tekrar başlaması hedefleniyor.

    Ford, elektrikli kamyonet segmentinde Tesla’nın Cybertruck’ı, Chevy Silverado EV ve GMC Sierra EV gibi yeni rakiplerle karşı karşıya. Tesla, üçüncü çeyrekte 16,692 Cybertruck satarak en çok tercih edilen üçüncü elektrikli araç modeli oldu. Aynı dönemde Ford, 7,162 adet F-150 Lightning satışı yaptı. Ayrıca, Chevy Silverado EV LT gibi uygun fiyatlı modellerin piyasaya girmesiyle rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

    Ford, yılın başında F-150 Lightning'in üretildiği tesis olan Rouge EV üretim merkezinde çalışan işgücünü üçte bir oranında azaltmıştı, ancak bu durum işten çıkarmaları kapsamıyordu. İşçilerin bir kısmı emeklilik teşviklerinden yararlanırken, bir kısmı ise diğer Ford tesislerinde görev almak üzere yeniden yönlendirilmişti. Özellikle Bronco ve Ranger gibi modellerin üretildiği tesise e aktarılan 700 işçi sayesinde Ford, F-150 Lightning’in üretiminde de bir denge kurmaya çalışmıştı. Ford, 2024'ün başında Lightning üretim hacmi için planlanan hacmini, haftada yaklaşık 3.200 araçlık ilk hedefinden 1.600 adede düşürmüştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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