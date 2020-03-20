İTÜ’den 90 dakikalık koronavirüs testi

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İTÜ bünyesindeki İTÜ ARI Teknokent firması Bioksen hızlı ve doğruluğu yüksek koronavirüs test kiti geliştirdiğini duyurdu. dssd

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Bioksen firmasının geliştirdiği koronavirüs test kiti, Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ortak çalışması ile yaklaşık 2 hafta sonucunda tamamlandı ve seri üretime geçti. Bioeksen Kurucusu Canan Zöhre Ketre Kolukırık’ın açıklamalarına göre bu test kitinin diğer muadillerinden farkı, virüsün kesin tanısında klinik olarak doğru sonuçları yaklaşık 90 dakika gibi kısa bir sürede vermesidir.

Ayrıca Bkz. "Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak"

Bioeksen bugüne kadar çeşitli kurumlardan Ar-Ge ve ürün geliştirme destekleri almıştı ancak son yıllarda kendi bütçesiyle Ar-Ge yapar hale ulaştı. Firmanın hedefinde muadili olmayan ve kritik problemleri çözen ürünler geliştirerek, bulunduğumuz sektörün dünya liderleri arasında yer alma hedefi var.

Çin'den hızlı test kiti geliyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testlerini daha hızlı yapabilmek için Çin'den hızlı test kiti aldı. Hızlı test kiti sayesinde günde 10-15 bin test yapılabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Hızlı test kitleri bugün veya yarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/koronavirus-tanisini-90-dakikada-koyabilen-cihaz-gelistirildi/1768874

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