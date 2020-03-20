İTÜ’den 90 dakikalık koronavirüs testi

İTÜ bünyesindeki İTÜ ARI Teknokent firması Bioksen hızlı ve doğruluğu yüksek koronavirüs test kiti geliştirdiğini duyurdu. dssdİlginizi Çekebilir Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı
Bioksen firmasının geliştirdiği koronavirüs test kiti, Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ortak çalışması ile yaklaşık 2 hafta sonucunda tamamlandı ve seri üretime geçti. Bioeksen Kurucusu Canan Zöhre Ketre Kolukırık’ın açıklamalarına göre bu test kitinin diğer muadillerinden farkı, virüsün kesin tanısında klinik olarak doğru sonuçları yaklaşık 90 dakika gibi kısa bir sürede vermesidir.
Ayrıca Bkz. "Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak"
Bioeksen bugüne kadar çeşitli kurumlardan Ar-Ge ve ürün geliştirme destekleri almıştı ancak son yıllarda kendi bütçesiyle Ar-Ge yapar hale ulaştı. Firmanın hedefinde muadili olmayan ve kritik problemleri çözen ürünler geliştirerek, bulunduğumuz sektörün dünya liderleri arasında yer alma hedefi var.
Çin'den hızlı test kiti geliyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testlerini daha hızlı yapabilmek için Çin'den hızlı test kiti aldı. Hızlı test kiti sayesinde günde 10-15 bin test yapılabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Hızlı test kitleri bugün veya yarından itibaren kullanılmaya başlanacak.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/koronavirus-tanisini-90-dakikada-koyabilen-cihaz-gelistirildi/1768874 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ITU 17 Agustos Depremi sonrasi usulsuzluklerle ismi lekelenmis guvenirliligi saibeli olmustu ... AKP ile icli disli ... Sahsen kitlerin zahmet olacak gorsellerini vs paylassalardi . Yapmadiklari icin de hakli olarka bircok suphelerim vardir ... Yerli denilir ama ithal cikar... Sahsen Cin li cikmasini bekliyorum :/ ...
Bu gün pazarlarda alınan tedbir ile meyve sebzeye ellemek yasaklandı. Çok doğru ama, bu meyve sebzeler uçarak poşete giremeyeceğine göre kim elleyecek? Tabii ki tezgahtar veya pazarcının kendisi? Peki pazarcı, bakkal veya tezgahtarlara eldiven, el temizliği, maske zorunluluğu getirildi mi bunu bilmek gerek.
Bir müşteri belki bir iki meyveye eller ama ellediklerinin büyük kısmını alır. Yani müşteri çok az meyvede virüs bırakır. Ama bir tezgahtar veya pazarcı eğer enfekte ise istisnasız bütün meyve ve sebzeyi kendisi elleyeceği için bütün müşterilere bulaştırır. Diğer pazarcılara da bulaştırır. Bir pazarcının maske takması zorunlu olmalıdır. Bu sürekli bağıran çağıran adamların virüsü yayma oranı bir müşteriden bin kat fazladır. Bağırmak da yasaklanmalıdır. Eldivenler ise her saat başı yenilenmeli eskileri çöpe atılmalıdır. Bu fiyatları çok ucuz plastik eldivenler asla bir maliyet yaratmaz pazarcılara. Umarım birileri bunu duyar ve dikkat edilir.
kabulu olabilir.