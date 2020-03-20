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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İTÜ’den 90 dakikalık koronavirüs testi

    İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Bioksen isimli firma, yaklaşık 90 dakikada sonuç verebilen koronavirüs test kiti geliştirdi.
    15 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İTÜ’den 90 dakikalık koronavirüs testi
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    İTÜ bünyesindeki İTÜ ARI Teknokent firması Bioksen hızlı ve doğruluğu yüksek koronavirüs test kiti geliştirdiğini duyurdu. dssd

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    Bioksen firmasının geliştirdiği koronavirüs test kiti, Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ortak çalışması ile yaklaşık 2 hafta sonucunda tamamlandı ve seri üretime geçti. Bioeksen Kurucusu Canan Zöhre Ketre Kolukırık’ın açıklamalarına göre bu test kitinin diğer muadillerinden farkı, virüsün kesin tanısında klinik olarak doğru sonuçları yaklaşık 90 dakika gibi kısa bir sürede vermesidir.

    Ayrıca Bkz. "Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak"

    Bioeksen bugüne kadar çeşitli kurumlardan Ar-Ge ve ürün geliştirme destekleri almıştı ancak son yıllarda kendi bütçesiyle Ar-Ge yapar hale ulaştı. Firmanın hedefinde muadili olmayan ve kritik problemleri çözen ürünler geliştirerek, bulunduğumuz sektörün dünya liderleri arasında yer alma hedefi var.

    Çin'den hızlı test kiti geliyor

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testlerini daha hızlı yapabilmek için Çin'den hızlı test kiti aldı. Hızlı test kiti sayesinde günde 10-15 bin test yapılabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Hızlı test kitleri bugün veya yarından itibaren kullanılmaya başlanacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/koronavirus-tanisini-90-dakikada-koyabilen-cihaz-gelistirildi/1768874 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    setcom_2000 (Hakan AK) 14 sa. en beğenilen
    Bu virüs belası 3 ay önce ilk çıktığında yine Türkiye'de hızlı test kiti geliştirildiği haberleri yapılmıştı. Onlar yalan mıydı? Niye Çin'den kit alıyorlar ki? Üretim sayısı mı yetmiyor. 3 ayda 10binlerce kit üretilebilirdi.
    Bu virüs belası 3 ay önce ilk çıktığında yine Türkiye'de hızlı test kiti geliştirildiği haberleri yapılmıştı. Onlar yalan mıydı? Niye Çin'den kit alıyorlar ki? ...
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    yunusyunus 10 sa. setcom_2000
    Haberin adresini verme ihtimaliniz var mı ???
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 2 sa.
    Resimlerini niye paylasmadilar :) . ITU acaba Cin'den gelen kit ile karistiriyor mu ?

    ITU 17 Agustos Depremi sonrasi usulsuzluklerle ismi lekelenmis guvenirliligi saibeli olmustu ... AKP ile icli disli ... Sahsen kitlerin zahmet olacak gorsellerini vs paylassalardi . Yapmadiklari icin de hakli olarka bircok suphelerim vardir ... Yerli denilir ama ithal cikar... Sahsen Cin li cikmasini bekliyorum :/ ...
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 13 sa.
    Kitler çok önemli her hastanede ilçeler sağlık ocakları dahil olması lazım bu kitlerden
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    monacomen 13 sa.
    Kitler çok önemli ama ondan önemlisi yayılımın en aza indirilmesi. Yayınlım devam ettiği sürece kit sadece bize rakam veren bir sayaç gibidir.
    Bu gün pazarlarda alınan tedbir ile meyve sebzeye ellemek yasaklandı. Çok doğru ama, bu meyve sebzeler uçarak poşete giremeyeceğine göre kim elleyecek? Tabii ki tezgahtar veya pazarcının kendisi? Peki pazarcı, bakkal veya tezgahtarlara eldiven, el temizliği, maske zorunluluğu getirildi mi bunu bilmek gerek.
    Bir müşteri belki bir iki meyveye eller ama ellediklerinin büyük kısmını alır. Yani müşteri çok az meyvede virüs bırakır. Ama bir tezgahtar veya pazarcı eğer enfekte ise istisnasız bütün meyve ve sebzeyi kendisi elleyeceği için bütün müşterilere bulaştırır. Diğer pazarcılara da bulaştırır. Bir pazarcının maske takması zorunlu olmalıdır. Bu sürekli bağıran çağıran adamların virüsü yayma oranı bir müşteriden bin kat fazladır. Bağırmak da yasaklanmalıdır. Eldivenler ise her saat başı yenilenmeli eskileri çöpe atılmalıdır. Bu fiyatları çok ucuz plastik eldivenler asla bir maliyet yaratmaz pazarcılara. Umarım birileri bunu duyar ve dikkat edilir.
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    joven 14 sa.
    İnsanoğlu aciz bir kul acizliğini felaketlerle yüzleşince zorda olsa istemeye istemeye kabullenmek zorunda kalıyor.
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    Cinnamon (Téo Turkelson) 14 sa.
    Sayın editör, dikkatinize: "Çin'den hızlı test(i) kiti geliyor"
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    joven 14 sa.
    Sazan misali herşeye atlamaktan artık bir zahmet vazgeçin.
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    joven 14 sa.
    Resmî ağızlardan yapılan açıklamalara şüphe ile yaklaşılırken internet mecrası üzerinden yapılan haberlere inanmak hangi aklı selim zihnin
    kabulu olabilir.
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    setcom_2000 (Hakan AK) 14 sa. en beğenilen
    Bu virüs belası 3 ay önce ilk çıktığında yine Türkiye'de hızlı test kiti geliştirildiği haberleri yapılmıştı. Onlar yalan mıydı? Niye Çin'den kit alıyorlar ki? Üretim sayısı mı yetmiyor. 3 ayda 10binlerce kit üretilebilirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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