Disney+'ın yeni yapımları Aktris, Secret Invasion ve Great Expectations'tan fragman paylaşıldı

Secret Invasion, 21 Haziran'da Disney+'ta
Marvel Studios'un yeni dizisi Secret Invasion, Disney+ Youtube sayfasında ''Bu ay içinde istila her yerde olacak'' notuyla yayınlandı. Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir gibi isimlerin yer aldığı yapımda, ayrıca Nick Fury rolündeki Samuel L. Jackson ve Skrull Talos rolündeki Ben Mendelsohn bulunacak.
Bilmeyenler için Secret Invasion, Marvel çizgi romanlarında fazlasıyla önemli bir hikaye. Niketim daha önce Captain Marvel filminde de gördüğümüz Skrull ırkının şekil değiştirerek dünyayı istila etmesini konu alıyor. Merakla beklenen yapım, 21 Haziran'da Disney+'ta yayına girecek. İşte yeni fragman.
Great Expectations
Başrollerini Olivia Colman, Owen McDonnel ve Fionn Whitehead'in paylaştığı orijinal dizi ‘Great Expectations’ 28 Haziran'da Disney+'ta yayına girecek. Great Expectations dizisi, köyünde acılı bir çocukluk geçiren Pip'in esrarengiz bir mirasa konması sonucu başından geçen macerayı konu alıyor. İşte yeni fragman.
https://youtu.be/HnDmZ1ea5ZQ
Yerli dizi Aktris
Disney+'ın yeni yerli dizisi Aktris, bu ayın başında Disney+ kullanıcıları ile buluştu. Suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran yerli yapımda, Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Şebnem Hassanisoughi ve İpek Çiçek dahil olmak üzere birçok isim yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Soner Caner oturuyor. İşte eğlenceli bir videoyla izleyicilerin karşısına çıkan Aktris'ten özel içerik fragmanı.
Disney Plus ülkemizde aylık 64,99 TL, 12 aylık paketi ise 649,90 TL'den sunuluyor. Disney+'a buradaki bağlantıyı ziyaret ederek üye olabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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