İyi haber! Ozon tabakası düzeliyor

Ozon tabakası iyileşiyor
Ozon tabaası nasıl iyileştiriliyor?
Ozon tabakası, Dünya atmosferinin Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonun çoğunu emen ince bir parçasıdır. Bilim insanları ilk olarak 1970’lerde ozonun tükenmeye başladığını fark ettiler. Yapılan çalışmamalarda sprey kutularında, buzdolaplarında ve klimalarda yaygın olarak bulunan kloroflorokarbonların (CFC'ler) ozon tabakasını aşındırdığı keşfedildi. İlerleyen yıllarda 1985’te Antarktika’nın üzerindeki katmanda büyük bir deliğin olduğu bulundu ve 1987’de 46 ülke tarafından Montreal Protokolü imzalanarak ozona zarar veren maddelerin kullanımı yasaklandı. 2016 yılında güçlü sera gazları da bu anlaşmaya eklendi ve kapsamı genişletildi.
1987'de Montreal Protokolü'nün imzalanmasına rağmen Antarktika ozon deliği 2000 yılına kadar genişlemeye devam etti. Ancak bu noktadan sonra bilim insanları deliğin yavaş yavaş küçüldüğünü fark ettiler. Yeni rapora göre birkaç on yıl içinde ozonun tamamen iyileşmesi bekleniyor. Elbette alınan önlemler devam ettiği sürece bu hedefler geçerli.Kaynakça https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/ozone-layer-recovery-track-helping-avoid-global-warming-05degc https://public.wmo.int/en/media/press-release/ozone-layer-recovery-track-helping-avoid-global-warming-05%C2%B0c https://interestingengineering.com/science/ozone-layer-may-be-fully-restored Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..