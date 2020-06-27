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    İyileşen hasta sayısında artış var (27 Haziran)

    27 Haziran tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 27 Haziran'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    32 dk. (Son Güncelleme: 26 dk.)
    612
    103
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    İyileşen hasta sayısında artış var (27 Haziran)
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    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi. 27 Haziran tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, bugünkü vaka sayısı 1.372, vefat sayısı 17 ve iyileşen hasta sayısı da 1.984.

    Düne kıyasla vaka sayısında 24, vefat sayısında 2 düşüş yaşanırken; iyileşen hasta sayısında ise 492 artış var. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 21 artış yaşanırken, entübe sayısında ise 16 azalış söz konusu.

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü tabloyla ilgili şunları söyledi: "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz."

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    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 27 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9.652.307 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 491.115. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 179.316 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.866 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    UnstabIe 6 dk.
    yav he he
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    Wbsushwhsbs 7 dk. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razi olsun süreci cok iyi yonetti masALLAH
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    Cem (Cem Kaya) 8 dk.
    25bin hastamı kaldı toplam. Varya şu normalleşme falan olmasa, biraz daha dişimizi sıksak baya baya azaltacağız.
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