İyileşen hasta sayısında artış var (27 Haziran)

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi. 27 Haziran tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, bugünkü vaka sayısı 1.372, vefat sayısı 17 ve iyileşen hasta sayısı da 1.984.

Düne kıyasla vaka sayısında 24, vefat sayısında 2 düşüş yaşanırken; iyileşen hasta sayısında ise 492 artış var. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 21 artış yaşanırken, entübe sayısında ise 16 azalış söz konusu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü tabloyla ilgili şunları söyledi: "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz."

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 27 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9.652.307 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 491.115. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 179.316 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.866 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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