İz problemini çözemeyen LG, Incheon havalimanındaki OLED TV’leri değiştiriyor

OLED ekranların büyük sorunlarından birisi olan iz kalması olarak da bilinen burn-in LG’nin başını ağrıtmaya devam ediyor. Firma ülkesinde OLED televizyonları LCD ile değiştirmek zorunda kaldı.

Sorun çözülemedi

Bilindiği üzere havalimanlarında ekranlar en çok kullanılan bileşenler arasında ve milyonlarca kişinin dikkatini çekebiliyor. Bu yüzden üreticiler havalimanlarında televizyon tanıtımına büyük önem veriyor.

LG, yıl başında Incheon havalimanında bulunan 4 lounge içerisine yeni televizyonlarını tanıtmak amacıyla 2018 model 40 adet Super Ultra HD OLED TV yerleştirilmişti. Ne var ki sadece 3 ay sonra iz kalma problemi ortaya çıktı.

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Ekranda uçuş bilgileri verildiği için zaman zaman görüşe engel olan izler rahatsızlık uyandırmaya başladı. LG ilk etapta televizyonları bakıma almayı veya yeni bir OLED televizyonu ile değiştirmeyi düşünse de kesin çözüm olmayacağından endişe ederek vazgeçti. Bu bakımdan LCD ekranlara geçiş kararı verdi.

İz kalması problemi ekranda uzun süre statik bir görüntünün kalması ile ortaya çıkıyor. OLED ekranlarda her pikselin kendi ışığını yayması ve bunları kontrol eden bileşenin hatası birleşince statik görüntü yaşanıyor.

Geçen yıl da bir inceleme sitesinde yer alan altı OLED ekranda 4 hafta sonra iz kalması problemi ortaya çıkmıştı. LG yaptığı kontroller sonucunda fabrika çıkışı bir hata tespit ettiğini duyurmuştu. OLED ekranların güvenilirliğini sorgulayan iz kalması problemi nedeniyle pek çok alanda LCD ekranlar daha fazla öne çıkıyor.