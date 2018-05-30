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İz problemini çözemeyen LG, Incheon havalimanındaki OLED TV’leri değiştiriyor

Firma tanıtım amacıyla havalimanına yerleştirdiği 40 civarında 2018 model OLED televizyonunu iz kalması problemini gideremediği için LCD ekranlarla değiştirmeye başladı.
11 ay
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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OLED ekranların büyük sorunlarından birisi olan iz kalması olarak da bilinen burn-in LG’nin başını ağrıtmaya devam ediyor. Firma ülkesinde OLED televizyonları LCD ile değiştirmek zorunda kaldı.

Sorun çözülemedi

Bilindiği üzere havalimanlarında ekranlar en çok kullanılan bileşenler arasında ve milyonlarca kişinin dikkatini çekebiliyor. Bu yüzden üreticiler havalimanlarında televizyon tanıtımına büyük önem veriyor.

LG, yıl başında Incheon havalimanında bulunan 4 lounge içerisine yeni televizyonlarını tanıtmak amacıyla 2018 model 40 adet Super Ultra HD OLED TV yerleştirilmişti. Ne var ki sadece 3 ay sonra iz kalma problemi ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Yüz tanıma teknolojisi ile tehlikede olan türler kurtulabilir"

Ekranda uçuş bilgileri verildiği için zaman zaman görüşe engel olan izler rahatsızlık uyandırmaya başladı. LG ilk etapta televizyonları bakıma almayı veya yeni bir OLED televizyonu ile değiştirmeyi düşünse de kesin çözüm olmayacağından endişe ederek vazgeçti. Bu bakımdan LCD ekranlara geçiş kararı verdi.

İz kalması problemi ekranda uzun süre statik bir görüntünün kalması ile ortaya çıkıyor. OLED ekranlarda her pikselin kendi ışığını yayması ve bunları kontrol eden bileşenin hatası birleşince statik görüntü yaşanıyor.

Geçen yıl da bir inceleme sitesinde yer alan altı OLED ekranda 4 hafta sonra iz kalması problemi ortaya çıkmıştı. LG yaptığı kontroller sonucunda fabrika çıkışı bir hata tespit ettiğini duyurmuştu. OLED ekranların güvenilirliğini sorgulayan iz kalması problemi nedeniyle pek çok alanda LCD ekranlar daha fazla öne çıkıyor.

 

https://www.zdnet.com/article/lg-switches-airport-oled-to-lcd-amid-burn-in-row/ Yorum Yaz
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interwap 11 ay en beğenilen
LG dışında Smasung'ta da benzer sıkıntı var. Telefonlarda ekran yanıkları yada dikey oluşan çizgilere Samsung Türkiye servisi bizzat kullanıcı hatası nedeniyle garanti dışı bırakıyor.
LG dışında Smasung'ta da benzer sıkıntı var. Telefonlarda ekran yanıkları yada dikey oluşan çizgilere Samsung Türkiye servisi bizzat kullanıcı hatası nedeniyle ...
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koyunsavar 11 ay
mahahah lg fanboylari bekleniyor hani yanmiyordu oled??
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arrivederci 11 ay
kronik sakat doğmuş bir teknoloji inceleme sitelerinde en iyisi oledmiş adamlar 1 saat inceliyor atıyor kenara.sende evine oled alıp yanacak korkusuyla reklam aralarında dinlendirirsin televizyonu artık cahil,enayi,ezik kardeş.
kronik sakat doğmuş bir teknoloji inceleme sitelerinde en iyisi oledmiş adamlar 1 saat inceliyor atıyor kenara.sende evine oled alıp yanacak korkusuyla reklam a...
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Antikaruh 3 hf.
Bu kadar kusurlu bir teknoloji, doğasında ölüm var, birde pahalı ... Hala öneriyorlar, alıyorlar vs vs... Şu an ki TV'yi kullanma senaryomla Oledim olsa 2 ay dayanmazdı. Amcamın oled 2 defa değiştirildi. Şimdi garanti de bitti, resmen tv açmıyorlar


MicroLed gelene kadar bu teknolojiler yalan.
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ipli jeton 3 hf.
1-İz problemi amoledlerde var. Fakat telefon değiştirme döngümüz çok kısa olduğundan, ekranda yanıklar başlamadan telefonun yenisini almış oluyoruz. En basitinden iki nesil önceki bir samsung telefonda klavyenin izinin ekranda kaldığı çok bariz görünebiliyor. Oled panellerde yanık sorunu tamamen çözüldü diyen yalan söyler. Bir de mavi piksellerin hızlı yaşlanması nedeniyle ekranın zaman içinde sarıya kayması var, bu büyük ölçüde aşıldı.
4-O televizyonlar ekranda yanıklar oluşacak kadar uzun süre orada tutulmuyor. Belirli bir çalışma saatinden sonra outlet olarak birisine itelenir. Ya da firma TV'yi değiştirir, yenisini koyar oraya. İnanın TV firması TV'mde yanık oluştu dedirtmez.
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AppleFans 3 hf.
İps panel ile zaten biz bu sorunu çözmüştük. Gerçekçi renkler, tonlu siyahlar ve beyazlar. Geniş görüş açısı. Yani ölü teknoloji oled ekranlara hala neden yatırım yapılıyor?
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RNNN 3 hf. AppleFans
ips panel ve siyah? ips panel ve gerçekçi renk? hocam ips panelle siz görüş açısı hariç hiçbirşeyi çözemediniz :) renk derseniz qled siyah derseniz va panel ve oledler..
ips paneller o rezil kontrast ve parlaklık oranlarıyla performans arayan birisi için seçenek bile değil ya kahvede kullanılır yada kalabalık bu işlerden anlamayan aile evlerinde..
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turker03 3 hf.
Bu sorun 2019 modellerde de var mı?
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vollkan59 11 ay
Ciddi ciddi soruyorum bu haber ne kadar sagliklu?

1- Iz problemi sadece LG de mi vardır?

2- Öyle ise Samsung,Sony,Philips,Arçelik,Vestel Vs Vs OLED paneller tamamen sorunsuz risksiz diyebilir miyiz?

3- 7/24 çalışan bir yerde OLED bağlamak hangi Uber zekalinin işidir.

4- Madem öyle neden teknoloji marketlerde satılan OLED TV lerde bu izi göremiyoruz? Sabahtan akşama çalışıyorlar.

5 Bana LCD ve LED tvlerdeki problem olmayan ürün garantisi verebilir misiniz? Gidip onu alacağım.

6 OLED lerde bu risk var mıdır? Vardır. Peki LCD ve LED lerdeki rezillkleri neden söylemiyorsunuz?

Bu haber ( Burada haber yazan için demiyorum , genel manada) maksadini aşan bir karalama kampanyasidir.
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DH Misafiri 11 ay
Apple de amoled e gecti. Sorun varsa neden gecti acaba?
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DH Misafiri 11 ay
smart1978 rumuzlu arkadaş anladığım kadarıyla bu konularda bayağı bilgi sahibisin.Bana da yeni bir tv almam konusunda yardım edebilirmisin?Samsung'un 2018 model Q9F serisi nasıl bir TV dir.TV konusunda tavsiyede bulunacağın birinci sırada hangi marka ve model vardır.Lütfen yardımcı ol,çünkü tv leri inceledikten sonra kafam iyice karştı.Eğer bir de projeksiyon hakkında da bilgi verirsen çok sevinirim.Projeksiyonda bütçem en fazla 30.000 TL ve 4K tercih ediyorum.
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DH Misafiri 11 ay
bende de ekranda iz çıkıyor çok rahatsız edici.
oled aldım 5000 tlya c6 serisi
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Buzmavili 11 ay
kötü reklam olmuş :)
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Umutcan 11 ay
Çözüm MicroLED'e geçiş.
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