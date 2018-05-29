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Yüz tanıma teknolojisi ile tehlikede olan türler kurtulabilir
Yüz tanıma teknolojileri artık nesli tehlikede olan türleri tanımlamak için kullanılacak. Michigan Devlet Üniversitesi araştırmacıları bunun için PrimNet adında bir uygulama geliştirdi.
11 ay
1,3b
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6
Mobil Uygulamalar
574
Ekrem71
Haber Editörü
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https://www.engadget.com/2018/05/27/facial-recognition-may-help-save-endangered-primates/?ncid=txtlnkusaolp00000595
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St Batuhan
11 ay
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Haber? Başlık? İçerik? Ekrem yine tamamlamadan göndere tıkladı sanırım. Geçen günkü gibi :)
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huhuq
11 ay
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içerik nerede, resime mor ışık mı tutacağız?
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Omisis046
11 ay
editörün seçimi
Adam bi resimle bütün haberi anlatmış. Kısa ve öz adam.
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tufanumur12
11 ay
editörün seçimi
adam kısa ve net doğrudan haber yapıyor.
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Ofsaytıbozanstoper
11 ay
editörün seçimi
Primnet
Ekrem kendisine gönderme falan mı yapıyor
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St Batuhan
11 ay
en beğenilen
editörün seçimi
Haber? Başlık? İçerik? Ekrem yine tamamlamadan göndere tıkladı sanırım. Geçen günkü gibi :)
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+9
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selahattın ısık
11 ay
editörün seçimi
Yüz tanıma teknolojileri artık nesli tehlikede olan türleri tanımlamak için kullanılacak. Michigan Devlet Üniversitesi araştırmacıları bunun için PrimNet adında bir uygulama geliştirdi.
tüm haber bu mudur..
seviyoruz seni ekrem cim..
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Ekrem kendisine gönderme falan mı yapıyor
tüm haber bu mudur..
seviyoruz seni ekrem cim..