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Yüz tanıma teknolojisi ile tehlikede olan türler kurtulabilir

Yüz tanıma teknolojileri artık nesli tehlikede olan türleri tanımlamak için kullanılacak. Michigan Devlet Üniversitesi araştırmacıları bunun için PrimNet adında bir uygulama geliştirdi.
11 ay
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1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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https://www.engadget.com/2018/05/27/facial-recognition-may-help-save-endangered-primates/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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St Batuhan 11 ay en beğenilen
Haber? Başlık? İçerik? Ekrem yine tamamlamadan göndere tıkladı sanırım. Geçen günkü gibi :)
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huhuq 11 ay
içerik nerede, resime mor ışık mı tutacağız?
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Omisis046 11 ay
Adam bi resimle bütün haberi anlatmış. Kısa ve öz adam.
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tufanumur12 11 ay
adam kısa ve net doğrudan haber yapıyor.
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Ofsaytıbozanstoper 11 ay
Primnet
Ekrem kendisine gönderme falan mı yapıyor
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St Batuhan 11 ay en beğenilen
Haber? Başlık? İçerik? Ekrem yine tamamlamadan göndere tıkladı sanırım. Geçen günkü gibi :)
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selahattın ısık 11 ay
Yüz tanıma teknolojileri artık nesli tehlikede olan türleri tanımlamak için kullanılacak. Michigan Devlet Üniversitesi araştırmacıları bunun için PrimNet adında bir uygulama geliştirdi.
tüm haber bu mudur..
seviyoruz seni ekrem cim..
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