Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İzin almadan uydu fırlatan şirket, yeni uydular için lisans aldı

Bu yılın başında yetkili kurumlardan onay almadan 4 adet uyduyu fırlatan havacılık ve uzay şirketi Swarm, yeni operasyonları için lisans aldı. Swarm hakkındaki soruşturma ise halen sürüyor.
7 ay
3,6b
1
1
havacılık
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İzin almadan uydu fırlatan şirket, yeni uydular için lisans aldı
Tam Boyutta Gör
 

ABD'de farklı amaçlarla uzaya uydu fıralatan çok sayıda şirket olsa da bu şirketlerin hepsinin uyduyu fırlatmadan önce geçmesi gereken bir süreç var: Federal İletişim Kurulu(FCC)'ndan onay almak. FCC, uydu gönderen şirketlerin uydularıyla iletişim kurabilmeleri için kullanacaklarını radyo frekansını tahsis etmekle sorumlu. Bununla birlikte kurul, gönderilen uyduların uzay çöplüğünü genişleteceğini veya alçak Dünya yörüngesindeki diğer uydulara zarar vereceğini düşünürse şirketlere lisans vermeyebiliyor.


Lisans alamamasına rağmen uyduları fırlattı 

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Swarm, geçtiğimiz yılın sonunda 100 küçük uydu ile düşük maliyetli internet hizmeti sunmak amacıyla uzaya uydu fırlatma programını başlattı. Uyduları fırlatmadan önce gerekli izinleri almak için FCC'ye başvuran şirketin başvurusu reddedildi. FCC'ye göre Swarm'ın fırlatmak istediği uydular; yüksekliği, uzunluğu ve genişliği yalnızca 10cm olan standart CubeSat uydusundan bile küçükü ve bu haliyle uyduları takip etmek son derece zordu. Swarm red kararının ardından uydulara radar yansıtıcıları yerleştirse de FCC bunu da yeterli bulmadı ve başvuruyu reddetti.


Swarm'ı gündeme taşıyan olay FCC'nin red kararını açıklamasından sonra yaşandı. Şirket bu yılın başında FCC'nin lisans vermemesine rağmen dört uydusunu uzaya fırlattı. Fırlatma operasyonunun ardından Swarm hakkında soruşturma başlatan FCC halen Swarm'a verilecek nihai cezayı duyurmuş değil. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde kurul, Swarm'a yeni uydularını fırlatabilmesi için altı aylık geçici bir lisans verdi.


FCC'nin yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde uydu fırlatan şirketin cezasını belirlemek yerine şirkete yeni uyduları fırlatabilmesi için lisans vermesi kafaları karıştırsa da hem FCC hem de Swarm yetkililerine göre bu lisans ocak ayındaki yasa dışı faaliyetleri kapsamıyor. Yeni uydularının boyutunun ocak ayında fırlatılanlara göre daha büyük olduğunu belirten FCC'ye göre bu uydulara lisans vermemeyi gerektirecek bir sebep yok. Yine de Swarm'ın ocak ayındaki eylemi nedeniyle alacağı ceza merak konusu. 


https://www.engadget.com/2018/10/05/swarm-rogue-satellite-startup-FCC-license-spacebee/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Silver_Code 7 ay en beğenilen
adamların kural tanımamazlığı bile ütopik anasını satayım.bizde mobese yok diye kırmızıda geçelim farka bak.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silver_Code 7 ay en beğenilen
adamların kural tanımamazlığı bile ütopik anasını satayım.bizde mobese yok diye kırmızıda geçelim farka bak.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Robotların çalıştığı otonom çiftlik sebze üretmeye başladı 7 ay Yerli geliştiriciden vahşi batı oyunu 7 ay Türkiye'nin 5G laboratuvarları Ankara'da kuruluyor 7 ay Aquaman filminden 5 dakikalık yeni fragman 7 ay Bin megavatlık güneş enerjisi ihalesi için duyuru yayımlandı 7 ay Organize İşler 2 kısa fragmanı yayınlandı 7 ay Samsung üçüncü çeyrekte yeniden rekora koşuyor 7 ay Renault’nun hibrit araç motorları Türkiye’de üretilecek 7 ay Nokia telefonların Android Pie alacakları tarihler belli oldu 7 ay Oto yıkamayı ayağınıza getiren hizmet: OtoParlat 7 ay Cadillac'ın otonom sürüş sistemi Tesla’nın Autopilot teknolojisini gölgede bıraktı 7 ay Google'ın 9 Ekim'deki etkinliğinde neler tanıtılacak? 7 ay iOS 12 kullanım oranı yüzde 46'ya ulaştı 7 ay Su damlası çentikli Motorola G7'nin görüntüleri sızdırıldı 7 ay iPhone XS Max mercek altında: Kutu açılışı ve ilk izlenimler 7 ay Snapdragon 8150 ismi Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı 7 ay İşitme kaybı olanların altyazıları görmesini sağlayan akıllı gözlük 7 ay Casusluk iddiaları Lenovo'yu da sarstı: Hisseleri yüzde 20'nin üstünde değer kaybetti 7 ay 85.000 parçadan oluşan 'LEGO Apple Park' detaylarıyla hayranlık uyandırıyor 7 ay SpaceX'in yeni uzay kapsülünün test uçuşu 2019'a ertelendi 7 ay GÖRÜNTÜLENEN İzin almadan uydu fırlatan şirket, yeni uydular için lisans aldı Sonraki Bu yazılım olmadan MacBook Pro ve iMac Pro modelleri tamir edilemeyecek 7 ay Instagram yakında konum geçmişinizi Facebook'la paylaşacak 7 ay Seul belediye başkanı, yaklaşık 90 milyon dolarlık Blockchain fonu ayırdı 7 ay Tesla ilk araç güvenlik raporunda Autopilot'u savundu 7 ay Türkiye, Bitcoin üreterek krizleri aşabilir mi? 7 ay Huawei Mate 20 basın görselleri ortaya çıktı 7 ay WiFi isimlendirmesi değişiyor 7 ay IBM Blockchain merkezli bir güvenli sistemi için patent aldı. 7 ay Türkiye krizi F-35 projesini baltalıyor: 24 ay gecikecek korkusu 7 ay Casusluk iddialarının ardından Super Micro hisseleri çakıldı 7 ay Tüm zamanların en çok indirilen iOS oyunu Candy Crush Saga 7 ay Mike Pence: Google, Çin'e özel arama motoru geliştirmeyi bırakmalı 7 ay Nvidia GeForce RTX 2080 Ti çıkış tarihi yılan hikayesine döndü 7 ay Zen 2 ve Vega 20 mimarileri CES 2019 fuarında tanıtılacak 7 ay Tablet sevkiyatları düşüşte, iPad ailesi yükselişte 7 ay LG Mobile CEO'su şirketin katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı 7 ay INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre 7 ay Citroen yeni araçlarında tasarım ve konfora odaklanıyor 7 ay 2018 Nobel Kimya Ödülü, "güdümlü evrim" çalışmaları yürüten üç bilim insanına verildi 7 ay Nokia’dan AirPods’a rakip geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim