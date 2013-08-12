İzleyicilere kamera açısını seçme şansı tanıyan sistem: OmniCam360

Kişilerin izledikleri yayınların kamera açılarını isteklerine bağlı olarak seçebilmeleri için Almaya merkezli Fraunhofer Enstitüsü tarafından geliştirilen OmniCam360 sistemi, 15 kg ağırlık değeriyle de görevi düşünüldüğünde nispeten taşınabilir bir yapı ortaya koyuyor.

Gövdesinde 10 farklı kamera ve bu kameraların üzerinde özel olarak ayarlanmış aynalar yer alan OmniCam360, ortaklaşa çalışan bu mekanizma ile kameralardan gelen görsel verilerin birkaç piksel seviyesinde üst üste bindirildiği 360 derece panoramik görüntüler oluşturabiliyor. Geliştirilen özel uygulamalarla izleyicilere 10 kameradan sağlanan farklı açıları seçme imkanı veren sistemin, özellikle spor müsabakalarında ya da konserlerde başarılı bir deneyim sağlayabildiği belirtiliyor.

Mevcut televizyon yayınlarının çok fazla destek vermediği farklı açıları seçebilme özelliğinin, ilerleyen zamanlarda standart hale geleceği ve benzer sistemlerin farklı firmalar tarafından da ciddi oranda geliştirildiği ve denendiği söyleniyor.





http://gizmodo.com/this-multi-camera-rig-lets-sports-fans-watch-any-angle-1077067721