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İzleyicilere kamera açısını seçme şansı tanıyan sistem: OmniCam360

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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İzleyicilere kamera açısını seçme şansı tanıyan sistem: OmniCam360
Kişilerin izledikleri yayınların kamera açılarını isteklerine bağlı olarak seçebilmeleri için Almaya merkezli Fraunhofer Enstitüsü tarafından geliştirilen OmniCam360 sistemi, 15 kg ağırlık değeriyle de görevi düşünüldüğünde nispeten taşınabilir bir yapı ortaya koyuyor.
Gövdesinde 10 farklı kamera ve bu kameraların üzerinde özel olarak ayarlanmış aynalar yer alan OmniCam360, ortaklaşa çalışan bu mekanizma ile kameralardan gelen görsel verilerin birkaç piksel seviyesinde üst üste bindirildiği 360 derece panoramik görüntüler oluşturabiliyor. Geliştirilen özel uygulamalarla izleyicilere 10 kameradan sağlanan farklı açıları seçme imkanı veren sistemin, özellikle spor müsabakalarında ya da konserlerde başarılı bir deneyim sağlayabildiği belirtiliyor.
Mevcut televizyon yayınlarının çok fazla destek vermediği farklı açıları seçebilme özelliğinin, ilerleyen zamanlarda standart hale geleceği ve benzer sistemlerin farklı firmalar tarafından da ciddi oranda geliştirildiği ve denendiği söyleniyor.


http://gizmodo.com/this-multi-camera-rig-lets-sports-fans-watch-any-angle-1077067721 Yorum Yaz
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Meakka 6 yıl en beğenilen
....için Almayan merkezli Fr....

*Almanya Olacak Sanırım



Çok mantıklı, istediğin açıdan izleyebilmek hoş olacak
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balcis 6 yıl
evde kumanda kavgasından sonra şimdi de maçlarda kamera açısı kavgası çıkacak, demedi demeyin.
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hawloo 6 yıl
Peter Jackson bunu kullanmadan giderse gözü arkada kalır.
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Tycan 6 yıl
Evet bitirme projem buna benzer bi proje idi . Düşünce aynı tasarım farklı. Bitti çok şükür. Hatta yine tekrarlamak istiyorum sevgili erdi beyden de yardım istemiştik ama donmemisti. Canı sağolsun yine seviyoruz :)
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Meakka 6 yıl en beğenilen
....için Almayan merkezli Fr....

*Almanya Olacak Sanırım



Çok mantıklı, istediğin açıdan izleyebilmek hoş olacak
1 Yanıt Yanıtla +5
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Zuko 6 yıl Meakka
Meakka
....için Almayan merkezli Fr....

*Almanya Olacak Sanırım



Çok mantıklı, istediğin açıdan izleyebilmek hoş olacak


Sondaki n'yi silmişler de ortaya eklememişler.
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shalashaska 6 yıl
ooo tam şahin k lık teknoloji
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