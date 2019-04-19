İzmir bölgesi BİM mağazalarında Anker robot süpürge satılacak

Genelde ülke çapında aktüel ürün kampanyaları yapan BİM mağazaları bu kez bölgesel bir kampanyaya imza atıyor. İzmir Ayrancılar bölesinde Anker Eufy RoboVac robot süpürge satışta olacak.

İzmir’e özel robot süpürge

BİM ve Anker arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında İzmir Ayrancılar bölgesindeki 134 BİM mağazasında Anker Eufy RoboVac robot süpürge 6 taksitle satışa sunuluyor olacak. Bu Urla, Çeşme, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Gaziemir, Karabaşlar, Torbalı, Tire, Ödemiş, Kuşadası, Seferihisar, Özdere ve Gümüldür BİM mağazaları yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Nvidia ilginç bir ürünün videosunu paylaştı"

Kızılötesi sensörleri ile zeminde bulunan engelleri ve köşeleri tespit eden Anker Eufy RoboVac, dar alanlarda sıkışmayı önlerken, saksı ve benzeri nesnelere çarpmadan süpürme işlemini gerçekleştiriyor. Böylelikle kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek kalmıyor. Akıllı robot süpürge, gücü azaldığında ise kendi kendine şarj ünitesine geri dönüyor.

Düşük profilli tasarımı sayesinde mobilyaların altına kolaylıkla girebilen Anker Eufy RoboVac, 1300Pa’lık güçlü emişe sahip toz toplayıcısı ve HEPA filtresi ile uçtan uca eksiksiz bir temizlik sağlıyor.

Bugün itibariyle mağaza raflarına çıkmaya başlayacak olan Anker Eufy RoboVac robot süpürge için bir fiyat belirtilmemiş ancak piyasada 1500TL seviyesinden bulabilmek mümkün.