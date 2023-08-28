Realme Buds Air 5 tanıtıldı: Aktif gürültü önlemede sınıfının en iyisi

Tam Boyutta Gör Realme, uygun fiyatlı aktif gürültü önleyici kulak içi kulaklık modeli arayanlar için iki yeni model sunuyor: Realme Buds T300 ve Realme Buds Air 5. Yeni çıkan bu kulak içi kulaklıklar, etkileyici aktif gürültü engelleme (ANC) ve toza ve suya dayanıklılık gibi özelliklerle geliyor. İki kulaklık ta Realme Buds Air 5 Pro ile birlikte küresel pazarda satışa çıkıyor. Realme Buds Air 5 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Realme Buds Air 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör Realme Buds Air 5, 50dB aktif gürültü engelleme, 4000Hz ultra geniş bant gürültü azaltma ve 12.4mm titanyumlaştırılmış sürücüyle gelişmiş ses sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı üzerinden cihazlara bağlanan kulak içi kulaklık, AAC ve SBC kodeklerini destekliyor ve dokunmatik kontrollere sahip. Altı mikrofon, yapay zeka ENC gürültü azaltma, oyun modunda 45ms düşük gecikme kulaklığın diğer özellikleri arasında.

Realme Buds Link uygulaması üzerinden özelleştirme ve güncellemeler uygulanabiliyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. IPX5 sertifikalı kulaklık, gürültü önleme özelliği aktif edilmediğinde 7 saate kadar dayanabiliyor. Gürültü engelleme özelliği açıldığında bu süre 4.5 saate kadar düşüyor. Şarj kutusuyla birlikte 38 saate kadar kullanmak mümkün. 10 dakikalık şarjla 7 saate kadar müzik dinleme sunuyor.

Realme Buds Air 5 fiyatı

Tam Boyutta Gör Realme Buds Air 5, koyu mavi ve beyaz renk seçenekleriyle satışa çıktı. Kulaklığın fiyatı 41 dolar ve bugünden itibaren ön siparişe açılacak.

Realme Buds Air 5 özellikleri

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Batarya : 460 mAh (şarj kutusu), 43mAh (kulaklık)

: 460 mAh (şarj kutusu), 43mAh (kulaklık) Şarj süresi : 2 saat (şarj kutusu ve kulaklık), USB-C

: 2 saat (şarj kutusu ve kulaklık), USB-C Ses sürücüsü : 12.4mm, 20Hz-20KHz

: 12.4mm, 20Hz-20KHz Kontrol : Çift dokunma, üç dokunma, basılı tutma

: Çift dokunma, üç dokunma, basılı tutma Bağlantı : Bluetooth 5.3, 10m menzil

: Bluetooth 5.3, 10m menzil Diğer : 6 mikrofon arama gürültü engelleme, takma testi, eşleşme ekranı, IPX5

: 6 mikrofon arama gürültü engelleme, takma testi, eşleşme ekranı, IPX5 Ağırlık: 4.4g (kulaklık), 36.7g (şarj kutusu)

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Realme Buds Air 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı