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    Realme Buds Air 5 tanıtıldı: Aktif gürültü önlemede sınıfının en iyisi

    Realme, Çin’de düzenlediği etkinlikte Realme GT 5 ile birlikte yeni kulak içi kulaklık modelini tanıttı. Realme Buds Air 5, aktif gürültü önleme ve toza, suya dayanıklılık gibi özelliklerle geliyor.
    Realme Buds Air 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, uygun fiyatlı aktif gürültü önleyici kulak içi kulaklık modeli arayanlar için iki yeni model sunuyor: Realme Buds T300 ve Realme Buds Air 5. Yeni çıkan bu kulak içi kulaklıklar, etkileyici aktif gürültü engelleme (ANC) ve toza ve suya dayanıklılık gibi özelliklerle geliyor. İki kulaklık ta Realme Buds Air 5 Pro ile birlikte küresel pazarda satışa çıkıyor. Realme Buds Air 5 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Realme Buds Air 5 aktif gürültü önleyici kulaklık Tam Boyutta Gör
    Realme Buds Air 5, 50dB aktif gürültü engelleme, 4000Hz ultra geniş bant gürültü azaltma ve 12.4mm titanyumlaştırılmış sürücüyle gelişmiş ses sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı üzerinden cihazlara bağlanan kulak içi kulaklık, AAC ve SBC kodeklerini destekliyor ve dokunmatik kontrollere sahip. Altı mikrofon, yapay zeka ENC gürültü azaltma, oyun modunda 45ms düşük gecikme kulaklığın diğer özellikleri arasında.

    Realme Buds Link uygulaması üzerinden özelleştirme ve güncellemeler uygulanabiliyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. IPX5 sertifikalı kulaklık, gürültü önleme özelliği aktif edilmediğinde 7 saate kadar dayanabiliyor. Gürültü engelleme özelliği açıldığında bu süre 4.5 saate kadar düşüyor. Şarj kutusuyla birlikte 38 saate kadar kullanmak mümkün. 10 dakikalık şarjla 7 saate kadar müzik dinleme sunuyor.

    Realme Buds Air 5 fiyatı

    Realme Buds Air 5 fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Realme Buds Air 5, koyu mavi ve beyaz renk seçenekleriyle satışa çıktı. Kulaklığın fiyatı 41 dolar ve bugünden itibaren ön siparişe açılacak.

    Realme Buds Air 5 özellikleri

    Realme Buds Air 5 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Batarya: 460 mAh (şarj kutusu), 43mAh (kulaklık)
    • Şarj süresi: 2 saat (şarj kutusu ve kulaklık), USB-C
    • Ses sürücüsü: 12.4mm, 20Hz-20KHz
    • Kontrol: Çift dokunma, üç dokunma, basılı tutma
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, 10m menzil
    • Diğer: 6 mikrofon arama gürültü engelleme, takma testi, eşleşme ekranı, IPX5
    • Ağırlık: 4.4g (kulaklık), 36.7g (şarj kutusu)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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