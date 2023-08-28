Realme Buds Air 5 tanıtıldı: Aktif gürültü önlemede sınıfının en iyisi

Realme Buds Link uygulaması üzerinden özelleştirme ve güncellemeler uygulanabiliyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. IPX5 sertifikalı kulaklık, gürültü önleme özelliği aktif edilmediğinde 7 saate kadar dayanabiliyor. Gürültü engelleme özelliği açıldığında bu süre 4.5 saate kadar düşüyor. Şarj kutusuyla birlikte 38 saate kadar kullanmak mümkün. 10 dakikalık şarjla 7 saate kadar müzik dinleme sunuyor.
Realme Buds Air 5 fiyatı
Realme Buds Air 5 özellikleri
Batarya: 460 mAh (şarj kutusu), 43mAh (kulaklık)
Şarj süresi: 2 saat (şarj kutusu ve kulaklık), USB-C
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.