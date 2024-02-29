JAECOO J7, ARDIS ile otoyoldaki konforu araziye taşıyor

Üst seviye teknolojiye sahip donanımlar ve sürüş sistemleriyle zorlu arazi koşullarında bile ilerlemeyi kolaylaştıran JAECOO J7, tanıtımının ardından geçen 8 ay gibi kısa bir sürede bir düzineden fazla ülke ve bölgede ilgi odağı olmayı başardı. JAECOO J7’nin gelecekte Türkiye’de pazara sunulması ve Türkiye’deki off road araç pazarına yeni bir canlılık getirmesi hedefleniyor.
ARDIS off-road şartlarında oyunu tamamen değiştiriyor
Yeni seçkin kullanıcılar için özel olarak tasarlanan J7, arazi sürüşünün sıkıntılı noktalarına derinlemesine çözüm sağlıyor. JAECOO, bu seçici grup için, kendi geliştirdiği All Road Drive Akıllı Sistemi (ARDIS) ile teknolojik beceride büyük bir hamle gerçekleştirerek etkileyici bir arazi deneyimi sağlıyor. ARDIS ile donatılan JAECOO J7, performansın büyük önem taşıdığı off-road dünyasında, arazi deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor.
Kum, kar ve çamura ek olarak 7 farklı arazi koşuluna uygun tasarlanmış sınıfındaki en kapsamlı sürüş modlarını sunan araç, birçok sürüş senaryosuna, sahip olduğu yüksek seviyedeki teknolojiyle cevap veriyor. Ayrıca BOSCH IPB Akıllı Fren Kontrol Sistemi’nden yararlanan ARDIS, benzer dört tekerlekten çekiş sistemlerine kıyasla 0,1 saniyeden daha kısa sürede tepki veriyor.
JAECOO J7, markanın güçlü 1.6 TGDI motoru ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanıyla donatılıyor. Söz konusu motor, 145 kW (196 hp) maksimum güç ve 290 Nm maksimum tork üretiyor. Üstün arazi becerileriyle öne çıkan J7, 21° yaklaşma ve 29° uzaklaşma açısı dışında 200 mm yerden yükseklik ile 600 mm sudan geçme performansı sunuyor.
Tipik şehir SUV’ları için oldukça iddialı olan bu su geçiş derinliği, aracın en zorlu sürüş koşullarında dahi üstün arazi yeteneklerini garanti ediyor. Rakiplerinin aksine J7’nin felsefesinde dört tekerlekten çekiş performansı, yakıt ekonomisiyle birlikte sunuluyor. Hızlanma ve rakiplerini geride bırakan arazi becerilerinin yanı sıra J7, WLTC normuna göre 100 kilometrede 7,48 litrelik tüketimiyle üstün yakıt verimliliği ortaya koyuyor.
JAECOO J7, ARDIS ile seyahatin sınırlarını sürekli olarak genişletiyor, kullanıcılarına korkusuzca yola çıkma ve maceraya atılma güvenini aşılıyor. ARDIS kum modundayken kaymayı önleme sistemi hassas bir şekilde kalibre oluyor ve gevşek kumlarda aracın zahmetsizce ilerlemesine olanak sağlıyor. Karlı veya çamurlu yüzeylerde ise kar modunun devreye alınmasıyla araç, hassas fren kuvveti dağılımı ile dört tekerlekten çekiş koordinasyonunu optimize ederek kaymayı azaltıyor.
JAECOO J7’nin üstün off-road becerileri sayesinde kullanıcılar, en üst düzey off-road heyecanını daha derinden deneyimleyebiliyor. Marka, off-road yaşam tarzını geliştirmek ve yeniden tanımlamak için dünya genelindeki off-road tutkunlarıyla el ele vermek üzere üstün off-road ürünleri ve teknolojileri sunarak yenilikçi çözümler sağlamaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.