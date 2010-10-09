Jaguar Gaz Türbini Teknolojisini Otomobillerine Entegre Edecek

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Jaguar otomotiv dünyası için çok önemli bir adım atmanın planlarını yapıyor. Porsche'nin hybrid 918 Spyder'ı geliştirmeye başladığını duyurmasından sonra önemli bir açıklama da Jaguar'dan geldi. 2010 Paris Motor Show'un yıldızlarından C-X75 Concept modelinin limitli bir yol versiyonunun geliştirilebileceği açıklandı. Markanın efsanevi modellerinden XJ220'nin de halefi olacak modelin en heyecanlandıran yönü ise geleneksel içten yanmalı motor yerine gaz türbinlerinin kullanılacak olması.

C-X75'in yılda 2000 adete kadar üretilmesi planlanıyor. Firma ilk önce üretim yöntemi ve maliyetleri nedeniyle C-X75 için uygun olacak piyasa hacmini belirleyecek, sonraki 5 ile 7 sene arasında ise modern-mikro gaz türbinlerini C-X75 için uygun hale getirmeye çabalayacak. Gaz türbinleri üzerinde yoğunlaşılmasının nedeni ise gaz türbinlerinin geliştirilmesinin geleneksel içten yanmalı motorlara göre daha ucuz ve gaz türbinlerinin yol araçları için de uygulanabilir olması.

Bu zaman çizelgesine inanırsak ve bu proje markanın muhasebecileri tarafından da onaylanırsa C-X75 hakkında ilk ciddi gelişmeleri 2012-2013 yıllarından itibaren görebiliriz. Endişelenmeye ise hiç gerek yok, bu müthiş tasarımla C-X75 hala çok taze ve çekici olacak!