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Jaguar Gaz Türbini Teknolojisini Otomobillerine Entegre Edecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Jaguar Gaz Türbini Teknolojisini Otomobillerine Entegre Edecek
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Jaguar otomotiv dünyası için çok önemli bir adım atmanın planlarını yapıyor. Porsche'nin hybrid 918 Spyder'ı geliştirmeye başladığını duyurmasından sonra önemli bir açıklama da Jaguar'dan geldi. 2010 Paris Motor Show'un yıldızlarından C-X75 Concept modelinin limitli bir yol versiyonunun geliştirilebileceği açıklandı. Markanın efsanevi modellerinden XJ220'nin de halefi olacak modelin en heyecanlandıran yönü ise geleneksel içten yanmalı motor yerine gaz türbinlerinin kullanılacak olması.

C-X75'in yılda 2000 adete kadar üretilmesi planlanıyor. Firma ilk önce üretim yöntemi ve maliyetleri nedeniyle C-X75 için uygun olacak piyasa hacmini belirleyecek, sonraki 5 ile 7 sene arasında ise modern-mikro gaz türbinlerini C-X75 için uygun hale getirmeye çabalayacak. Gaz türbinleri üzerinde yoğunlaşılmasının nedeni ise gaz türbinlerinin geliştirilmesinin geleneksel içten yanmalı motorlara göre daha ucuz ve gaz türbinlerinin yol araçları için de uygulanabilir olması.

Bu zaman çizelgesine inanırsak ve bu proje markanın muhasebecileri tarafından da onaylanırsa C-X75 hakkında ilk ciddi gelişmeleri 2012-2013 yıllarından itibaren görebiliriz. Endişelenmeye ise hiç gerek yok, bu müthiş tasarımla C-X75 hala çok taze ve çekici olacak!


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spankman 9 yıl
@Valentino Balboni resimdeki aracın adı nedir?
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enforacle 9 yıl
Iyide arkadaslar jet motorunda yakit sarfiyati daha fazla oluyor ustelik bakimi tamiri daha zor ayrica masrafli vede pahali bir arac olur. Kullanilan yakit jet motorlarda farkli bir benzin turevi yada yakit turu olmasi lazim. Bos isler bu isler.....
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vtecpower 9 yıl
bakımı kolay tabi girişe tam devirdeyken sert kabuklu böcek kaçarsa pervaneyi parçalar. o zaman tamiri imkansız olabilir. ve yakıt olarak her turlu yakıtla çalışıyor. lpg ,benzin ,mazot ,gaz yagı ,jet a1 ne varsa. gerçekte jet yakıtı benzinden daha kalitesizdir. hava komutanlıgında kıdemlı bascavus dayım söylemişti. jet yakıtı gaz yagı gibidir. benzinden daha yavaş yanan yakıt oldugunu söyler. gittiğimde eskişehir havakomutanlıgı üst hava alanları. f4 phantom ilk start verilirken yanındaydım tabi kulaklık takılıyken. jet motordan çıkan egzoz kokusu kandil lambasından farkı yok
kısacası f4 lere benzin versen daha guclu olur fakat patlayabilirde
bildiğim kadarıyla yazdım. aranızda savaş uçak pilotu varsa daha ayrıntılı bilgiler vereceğini umuyorum..
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Rainbow6 9 yıl
Tasarim cok iyi olmusta bu ne abicim 7 yil mi bekleyekler bunun icin ... birde gaz turbin demek icinde ufak bi jet motoru olacak demek mi oluyor neteresan ama cok yakar ozaman da bu alet :)
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sg83 9 yıl
Arkası birazcık Citroen GT' ye benzemiş, illa bişey bulmak lazım


http://www.google.com.tr/images?hl=tr&q=citroen%20gt&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1680&bih=893
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darkaura 9 yıl
motor tipine gore farklilik gostermekle beraber gas turbinede her cesit yakitin kullanilmasi mumkun. benzin mazot gaz yagi hatta lpg ile calisanlari bile var. icten yanmalilar kadar secici degiller. jet ucaklarindan helikopterlerden cikma eski motorlari modifiye edip her cesit yakitla kullanabiliyorlar.
mesela y2k gas turbineli motorsiklet mazot yada gazyagi ile gidebiliyor. marineturbine.com/...
gazyaginin litresi 2.5tl. jaguar mikro turbine gelistirecem demis. sonucunda nasil bir sey cikar hangi yakitlara uyumlu olur onu son hali cikmadan soylemek bos olur. ama ufak bir arastirma ve bir iki ince ayarla cok ucuz bir yakit uydurulmasi son derece mumkun.
ne yakit kullanirsa kullansin korkunc bir guc/agirlik oranina sahip olacagi kesin.
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korsanzeki168 9 yıl
jet-a1 nerden bulunacak hadi piyasaya cıktı diyelim prototipde tıkanır fantazi bu...
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baycalh 9 yıl
Bilhassa arka tasarım çok özgün ve başarılı olmuş.
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LaFleur- 9 yıl
ben bir resim göremiyorum
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one man one engine 9 yıl
Göstergeler mükemmel.
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