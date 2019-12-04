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    James Bond geri döndü: No Time to Die filminden aksiyon dolu fragman

    25. James Bond filmi No Time to Die'ın ilk fragmanı paylaşıldı. No Time to Die, Daniel Craig'in James Bond karakterini canlandırdığı son film olacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    James Bond geri döndü: No Time to Die filminden aksiyon dolu fragman
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    Sinema dünyasının en popüler karakterlerinden birisi olan James Bond, 25. filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Bond hayranlarının uzun bir süredir merakla beklediği No Time to Die filminin ilk fragmanı nihayet bugün paylaşıldı. İki dakika 35 saniye uzunluğundaki fragmanda filmin birçok detayını ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz.

    James Bond bildiğiniz gibi serinin bir önceki filmi olan Spectre'de emekliye ayrılmıştı. Yeni filmde Bond'un Jamaika'da emekli hayatı yaşadığını görüyoruz. Ancak James Bond'un bu huzur dolu hayatı pek de uzun sürmüyor. Eski bir arkadaşından yardım çağrısı alan Bond, kendini yine tehlikeli düşmanlarla mücadele ederken bulacak.

    Yayınlanan fragmanda Rami Malek tarafından canlandırılan yeni filmin kötü adamı Safin'i ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. Ayrıca Christoph Waltz'ın Blofeld karakteri de No Time to Die filmi için geri dönüyor.

    James Bond geri döndü: No Time to Die filminden aksiyon dolu fragman
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    Cary Fukunaga tarafından yönetilen No Time to Die'ın oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle: Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch ve Billy Magnussen.

    Daniel Craig'in James Bond karakterine son kez hayat verdiği No Time to Die, ülkemizde 3 Nisan 2020'de vizyona girecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    dogangoxel 1 hf. en beğenilen
    Bu adam, bu filme cok yakisiyor .
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    Sen Aydınlatırsın Geceyi 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Lea hazretlerini niye fasülyeden saydınız?
    Yanıtla +10
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    1 Avatar
    seker1adam 6 gün
    Casino royale ve çekimlerinin bir kısmı istanbul ile adanada geçen Skyfall en iyi 2 filmi bence



    daniel craig in oynadığı bond filmlerinde
    Yanıtla +1
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    FourEight 6 gün cızırtılıhoparlör
    Eşcinsel rolünü oynadığı film sanırım pek ilgimi çekmiyor
    Yanıtla +1
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    cızırtılıhoparlör 6 gün kuzgun_
    Mavi en sıcak renktir (tek başına izle)
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    FourEight 1 hf. Sen Aydınlatırsın Geceyi
    Şu kadın felaket bir şey ya ama Rami malek var diye izleyeceğim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    cızırtılıhoparlör 6 gün FourEight
    O kadının ne filmleri var bir bilsen...
    2 Yanıt Yanıtla
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    Shiro Battousai 1 hf.
    ben beğendim, şöyle kaliteli filmlere hasret kaldık marvel dc çöplüğü yüzünden yaw
    Yanıtla +2
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    Askaparta 1 hf.
    Adam emekli oldu ama diğer filmlerde gayri meşru çocukları oynar.
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    Dodge 1 hf.
    Onceki filmlerin konularinda da belirtmistim yillar once bana kalirsa Daniel Craig bu rol icin dogmus. Onun oynadigi filmler gercekten farkli boyutlarda.Merakla bekliyorum vizyona girmesini.
    Yanıtla +1
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Aston Martin'in farlarından çıkan silah..
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    DH Misafiri 1 hf.
    James Bond flimler SOny Pictures yapımı değil miydi ? NEden Universal ve MGM diyor ?
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    por favor 1 hf.
    İçten yanmalı çanta var mı ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Gt95 1 hf. por favor
    görevimiz tehlike olmasın o
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