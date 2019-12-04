James Bond geri döndü: No Time to Die filminden aksiyon dolu fragman

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Sinema dünyasının en popüler karakterlerinden birisi olan James Bond, 25. filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Bond hayranlarının uzun bir süredir merakla beklediği No Time to Die filminin ilk fragmanı nihayet bugün paylaşıldı. İki dakika 35 saniye uzunluğundaki fragmanda filmin birçok detayını ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz.

James Bond bildiğiniz gibi serinin bir önceki filmi olan Spectre'de emekliye ayrılmıştı. Yeni filmde Bond'un Jamaika'da emekli hayatı yaşadığını görüyoruz. Ancak James Bond'un bu huzur dolu hayatı pek de uzun sürmüyor. Eski bir arkadaşından yardım çağrısı alan Bond, kendini yine tehlikeli düşmanlarla mücadele ederken bulacak.

Yayınlanan fragmanda Rami Malek tarafından canlandırılan yeni filmin kötü adamı Safin'i ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. Ayrıca Christoph Waltz'ın Blofeld karakteri de No Time to Die filmi için geri dönüyor.

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Cary Fukunaga tarafından yönetilen No Time to Die'ın oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle: Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch ve Billy Magnussen.

Daniel Craig'in James Bond karakterine son kez hayat verdiği No Time to Die, ülkemizde 3 Nisan 2020'de vizyona girecek.