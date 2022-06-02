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    James Webb'den ilk renkli görüntüler geliyor

    James Webb Uzay Teleskobu, hazırlıklarının tamamlamasıyla beraber ilk tam renkli görüntülerini ve spektroskopik verilerini 12 Temmuz'da yayınlayacak.             
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    James Webb'den ilk renkli görüntüler geliyor
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    NASA, ESA ve CSA'nın ortak çalışmaları sonucunda geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan ilk tam renkli görüntüler ve spektroskopik veriler Temmuz ayında yayınlanacak. 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin bir başlangıcını temsil edecek.

    'Bu, yalnızca bir başlangıç'

    Uzun yıllar geliştirme ve bir dizi gecikmeden sonra geçtiğimiz Aralık ayında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ilk renkli görüntüler, aletleri kalibre etme, aynaları hizalama ve uygun çalışma sıcaklığını ayarlama gibi ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yayınlanacak.

    Webb program müdür yardımcısı Eric Smith: "Evrenimiz hakkında inanılmaz derecede heyecan verici bir keşif döneminin eşiğindeyiz. Webb'in ilk tam renkli görüntülerinin piyasaya sürülmesi, hepimizin durup insanlığın daha önce hiç görmediği bir manzaraya hayran kalmamız için eşsiz bir an sunacak. Bu görüntüler onlarca yıllık özveri, yetenek ve hayallerin doruk noktası olacak ama aynı zamanda sadece başlangıç ??olacaklar." dedi.

    Webb yetkilileri uzay teleskobunun yakalayacağı ilk tam renkli görüntünün hedefini açıklamadı. Yayınlanan görüntülerde nelerin yer alacağı bilinmiyor ancak NASA, bu kararın ortak katılımcılar arasında yapılan 5 yıllık çalışmalar sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

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    biembo 6 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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