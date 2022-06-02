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NASA, ESA ve CSA'nın ortak çalışmaları sonucunda geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan ilk tam renkli görüntüler ve spektroskopik veriler Temmuz ayında yayınlanacak. 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin bir başlangıcını temsil edecek.

'Bu, yalnızca bir başlangıç'

Uzun yıllar geliştirme ve bir dizi gecikmeden sonra geçtiğimiz Aralık ayında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ilk renkli görüntüler, aletleri kalibre etme, aynaları hizalama ve uygun çalışma sıcaklığını ayarlama gibi ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yayınlanacak.

Webb program müdür yardımcısı Eric Smith: "Evrenimiz hakkında inanılmaz derecede heyecan verici bir keşif döneminin eşiğindeyiz. Webb'in ilk tam renkli görüntülerinin piyasaya sürülmesi, hepimizin durup insanlığın daha önce hiç görmediği bir manzaraya hayran kalmamız için eşsiz bir an sunacak. Bu görüntüler onlarca yıllık özveri, yetenek ve hayallerin doruk noktası olacak ama aynı zamanda sadece başlangıç ??olacaklar." dedi.

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Webb yetkilileri uzay teleskobunun yakalayacağı ilk tam renkli görüntünün hedefini açıklamadı. Yayınlanan görüntülerde nelerin yer alacağı bilinmiyor ancak NASA, bu kararın ortak katılımcılar arasında yapılan 5 yıllık çalışmalar sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

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James Webb'den ilk renkli görüntüler geliyor