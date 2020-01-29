James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya

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NASA'nın maliyeti 10 milyar doları aşan dev teleskobu James Webb'in peşini aksaklıklar bir türlü bırakmak bilmiyor. Artık neredeyse her yıl erteleme haberlerini okuduğumuz teleskop, şimdi yine yeni bir erteleme riskiyle karşı karşıya kalmış durumda. ABD devleti tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre; James Webb'in Mart 2021'de, yani planlanan tarihte fırlatılma ihtimali sadece %12.

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NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama

ABD Sayıştayı'nın (GAO) raporunda James Webb'in üretici firması olan Northrop Grumman'ın bazı teknik problemler yaşadığı belirtilmiş. Raporda, Mart 2021 için %12 ihtimal verilirken fırlatma tarihinin yaz aylarına ertelenmesi durumunda ise bu ihtimalin %70'e çıkacağı belirtiliyor. Federal yetkililer ayrıca olası herhangi bir erteleme kararının teleskobun maliyetini de artıracağını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama"

Geçtiğimiz ay James Webb'in son durumuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA, teleskopta bu aşamadan sonra herhangi bir aksaklık beklemediklerini söylemişti. Burada tabi Sayıştay'ın raporuyla çelişen bir durum var. Ancak bu tarz konularda Sayıştay raporlarının daha güvenilir olduğunu da söyleyebiliriz.

Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda yalnızca 2 milyar dolarlık maliyetle 2007 yılı gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2021'e kadar ertelenmiş ve maliyetse 10 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.

https://www.space.com/nasa-james-webb-space-telescope-grim-gao-report.html

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