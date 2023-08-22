Tam Boyutta Gör James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Halka Bulutsusu'nun olağanüstü detaylı görüntülerini bir kez daha yakaladı. M57 ve NGC 6720 olarak da adlandırılan gaz bulutu, moleküler hidrojen bakımından zengin 20.000 yoğun kürecik içeriyor ve bu göksel şölen, Dünya'dan yaklaşık 2,500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

James Webb yine olağanüstü görüntüler yakaladı

Yeni görüntüler, her iki kızılötesi gözlemde de benzersiz ayrıntıları ortaya çıkaran benzeri görülmemiş uzamsal çözünürlük ve spektral hassasiyet sağlıyor. İlk görüntü (yukarıda) Webb Uzay Teleskobu'nun birincil sensörlerinden biri olan NIRCam (Near InfraRed Camera) ile yakalanmış durumda. Yakın kızılötesi spektrumdaki ışığı algılamak üzere tasarlanmış olan bu sensörden alınan yeni görüntü iç halkanın filament yapısının karmaşık ayrıntılarını gösteriyor. NIRCam sayesinde geçtiğimiz yıl Yaratılış Sütunları’nın şimdiye kadarki en mükemmel görüntüleri de kaydedilmişti.

Tam Boyutta Gör Hemen üstteki ikinci görüntü ise JWST'nin MIRI (Orta Kızılötesi Enstrümanı) kullanılarak kaydedildi. Bu görüntüde ise nebulanın dış bölgelerindeki eşmerkezli özelliklerdeki belirli ayrıntılar ortaya konuluyor.

İkonik Halka Bulutsusu'nun yeni çarpıcı görüntüleri yakalandı 2 hf. önce eklendi

Halka Bulutsusu, birçok moleküler hidrojen küreciğine sahip olan zengin nebuladır. İç bölgeleri sıcak gazlarla doluyken ana kabuk, polisiklik aromatik hidrokarbonlardan oluşan bir emisyon halkasını barındırıyor. Halkanın dışında bulunan eşmerkezli yayların düşük kütleli bir yoldaşla etkileşim sonucunda oluştuğu düşünülüyor. Halka Bulutsusu hakkında daha fazla bilgiyi üstteki bağlantıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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James Webb Uzay Teleskobu yine çarpıcı görüntüler yakaladı