James Webb Uzay Teleskobu yine çarpıcı görüntüler yakaladı

James Webb yine olağanüstü görüntüler yakaladı
Yeni görüntüler, her iki kızılötesi gözlemde de benzersiz ayrıntıları ortaya çıkaran benzeri görülmemiş uzamsal çözünürlük ve spektral hassasiyet sağlıyor. İlk görüntü (yukarıda) Webb Uzay Teleskobu'nun birincil sensörlerinden biri olan NIRCam (Near InfraRed Camera) ile yakalanmış durumda. Yakın kızılötesi spektrumdaki ışığı algılamak üzere tasarlanmış olan bu sensörden alınan yeni görüntü iç halkanın filament yapısının karmaşık ayrıntılarını gösteriyor. NIRCam sayesinde geçtiğimiz yıl Yaratılış Sütunları’nın şimdiye kadarki en mükemmel görüntüleri de kaydedilmişti.
Halka Bulutsusu, birçok moleküler hidrojen küreciğine sahip olan zengin nebuladır. İç bölgeleri sıcak gazlarla doluyken ana kabuk, polisiklik aromatik hidrokarbonlardan oluşan bir emisyon halkasını barındırıyor. Halkanın dışında bulunan eşmerkezli yayların düşük kütleli bir yoldaşla etkileşim sonucunda oluştuğu düşünülüyor. Halka Bulutsusu hakkında daha fazla bilgiyi üstteki bağlantıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.