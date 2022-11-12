TÜBİTAK Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi sahada! İşte özellikleri

- Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi sahada
- Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi özellikleri
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Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi sahada
Gebze'de BİLGEM Yüksek Güçlü Lazer Araştırma Merkezi Entegrasyon Laboratuvarı ve Test Tüneli için düzenlenen bir programda bu aracın tanıtımı bir film ile başladı. TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Ali Görçin bazı açıklamalar yaptı.
ASELSAN ile iş birliği içerisinde olunduğunun bilgisini veren Görçin bu projede 5 kilovatlık bir lazer sisteminin mevcut olduğunu ifade etti ve şu demeci Anadolu Ajansı'nın ilgili haberinde Kadir Yıldız ile Şengül Azbay'a verdi:
"Bunun yanı sıra proje boyunca pek çok firmayla çalışarak, mekanik sistemler, optik sistemler, diğer sistemleri geliştirerek temel olarak savunma sanayi içindeki eko sistemde bir ortak çalışmanın en güzel örneğini hep beraber vermiş olduk."
"Burada gayemiz, yakın dönemde ortaya çıkan ve artan, yakın hava unsuru otonom ya da uzaktan kontrollü sistemlere yönelik caydırıcılığı olan teknolojiler geliştirmek. Türkiye, lazer teknolojilerinde erken yola çıkması sebebiyle oldukça iyi yol almış durumda. Bugün de bunun bir nüvesiyle karşıya karşıyayız."
"Bu stratejik teknolojilerin ülkemize kazandırılması ve uygulama bulabilmesi için gerekli tüm çalışmayı yapmayı taahhüt ediyoruz. Burada çok iyi bir örneğini gördüğümüz, araştırma merkezi savunma sanayi iş birliğini devam ettirme noktasında önemli bir irademiz var."
Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi özellikleri
- 5 kW gücünde Single Mode (SM) Lazer Sistemi
- Drone'a (uçangöz) ve sabit kanat İHA'lara karşı başarılı savunma
- Stabilize Lazer Odaklayıcı
- Adaptif Komuta Kontrol Sistemi
- Akıllı Güç Yönetim Sistemi
- ASELSAN İHTAR Sistemi (Radar, Jammer, EO Suit) Entegrasyonu
Kısaltması JARMOL olan bu araç 2 yıl önce TSK'nin envanterine katılan ve taktik sahada tercih edilen ARMOL'un bir üst versiyonu şeklinde dizayn edildi. ARMOL, Türkiye'nin ilk askerî standartlara uygun millî lazer sistemi olarak nitelendiriliyor.
Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi hem Jandarma Genel Komutanlığı hem de TÜBİTAK yetkilileri karşısında hünerlerini gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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