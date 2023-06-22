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    Binance, SEC’in yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu söyledi

    Kripto para borsası Binance US, SEC’in kripto borsasının kullanıcıların fonlarını birleştirdiğine dair hiçbir kanıtı olmadığını iddia etti. Beyanların yanıltıcı olduğunu belirtti.
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    Binance, SEC’in yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu söyledi Tam Boyutta Gör

    Binance ile SEC arasındaki gerilim sürüyor. SEC’in Uygulama Birimi Direktörü Gurbir Grewal’a göre, Binance CEO’su Changepeng Zhao kullanıcıların varlıklarını istedikleri zaman birleştirerek yatırımcıları fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.  SEC’e göre Binance, ABD kolunun varlıklarıyla global varlıklarını birlikte yürütüyor. Ancak Binance US, bu söylemlerin asılsız olduğunu ve Binance US’nin global ile ortak hareket etmediğini açıkladı. 

    Grewal, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı: 

    “Changpeng Zhao ve Binance’in platformların müşterilerinin varlıkları üzerinde kontrole sahip olduğu ve müşteri varlıklarını birleştirebildikleri veya müşteri varlıklarını istedikleri gibi yönlendirebildikleri göz önüne alındığında, iddia ettiğimiz gibi, bu yasaklar yatırımcı varlıklarını korumak için çok önemlidir”

    Binance, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok küresel pazarda faaaliyet gösteriyor. Binance'in pazar payı, çeşitli ülkelerdeki soruşturmalar ve borsalar arasındaki rekabet nedeniyle tehdit altında olmaya devam ediyor.

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