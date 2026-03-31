Japon devi Fujitsu 1.4 nanometre çip geliştirilecek



Japon teknoloji devi Fujitsu, yapay zeka odaklı veri işleme ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla son derece gelişmiş bir yarı iletken projesine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, 1.4 nanometre üretim sürecine sahip yeni nesil bir çip geliştirerek bu alanda küresel rekabete güçlü bir yanıt vermeyi hedefliyor. Projenin geliştirme ve üretim süreçlerinin tamamen Japonya içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Üretim Rapidus’a emanet edilecek

Fujitsu’nun geliştireceği bu ileri teknoloji çipin üretimi Japon yarı iletken girişimi Rapidus tarafından üstlenilecek. Henüz seri üretim aşamasına geçmemiş olan Rapidus, en ileri üretim teknolojilerini ticarileştirmeyi hedefleyen stratejik bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirketin 2027 mali yılında ikinci fabrikasının inşasına başlaması planlanıyor.

Bu anlaşma, Rapidus'un yerli müşterilerden aldığı ikinci büyük sipariş olarak dikkat çekiyor. Daha önce Canon da dijital kameralar için görüntü işleme çiplerini Rapidus'a sipariş etmişti.

Projeye Japon hükümetinden de önemli bir destek gelmesi bekleniyor. Fujitsu, Japonya'nın devlet destekli Ar-Ge kurumu olan NEDO programına başvuruda bulundu. Toplam geliştirme maliyetinin yaklaşık 58 milyar yen (yaklaşık 363 milyon dolar) olduğu tahmin edilirken projenin kabul edilmesi halinde bu maliyetin yaklaşık üçte ikisinin kamu tarafından karşılanması öngörülüyor.

NPU ve CPU tek pakette buluşacak

Geliştirilecek çipin merkezinde, yapay zeka işlemlerine özel olarak tasarlanmış NPU yer alacak. Fujitsu, bu NPU’ları kendi geliştirdiği CPU’larla tek bir paket içinde birleştirmeyi planlıyor. Bu CPU’ların Japonya’nın yeni nesil süper bilgisayarı Fugaku NEXT gibi projelerde kullanılması hedefleniyor.

Samsung, RISC-V tabanlı PCIe 5.0 QLC SSD’sini tanıttı 1 gün önce eklendi

Öte yandan Fujitsu, bu yılın başında yaptığı sunumda paylaştığı yol haritasında 1.4nm çipinden bahsetmişti. Şirket, 2027 için 2 nm üretim sürecine sahip FUJITSU-MONAKA işlemcisini, bunun devamında ise 2029 hedefli 1.4 nm üretim sürecine sahip FUJITSU-MONAKA-X platformunu göstermişti.

