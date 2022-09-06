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    Japon hükümeti başvurularda disket ve CD zorunluluğunu kaldırıyor

    Japon vatandaşlarının resmi başvurularda kişisel dökümanlarını CD veya disket ile gönderme zorunluluğu kalkıyor. Yeni hükümet dijitalleşme yolunda önemli adımlar atıyor.

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    Japonya
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    Bilgisayar dünyası disket ve CD depolama ürünlerini bırakarak taşınabilir belleklere ve bulut ürünlerine geçeli çok oldu. Hatta artık resmi formlar ve kayıtlar bile artık elektronik devlet portalları aracılığı ile gerçekleşiyor. Ne var ki Japonya’da durum biraz farklı.

    Japonya’da disket ve CD kararı

    Japon teknoloji kültürü en önemli yeniliklere imza atsa da eski dönem teknolojilerinden kolay kolay vazgeçmiyor. Sunucu ortamlarının güvensizliği nedeniyle bugüne kadar resmi formlar ve kayıt belgeleri doldurulurken vatandaşlar disket, CD, bellek kartı ve USB disk ile birlikte verilerini göndermek zorundaydı. İnternet üzerine kişisel bilgileri kaydetmek güvenlik nedeniyle yasaktı. Bu şekilde yaklaşık 1900 prosedür olduğu ifade ediliyor.

    Bu durum ülkede haliyle ağırlıklı olarak CD tüketiminin belirli bir seviyede kalmasını sağlamıştı ancak çevre kirliliği konusunda olumsuz bir katkısı oluyordu. Hükümet yeni aldığı bir kararla vatandaşlara benzersiz bir kimlik numarası verecek ve bu numara ile çevrim içi formlara başvurular alınacak. Ayrıca kişisel dökümanlar da veri tabanına yüklenebilecek.

    Bazı politikacılar yeni politikadan rahatsız zira disketlerin hiç bir zaman zarar görmeyeceğini veya verilerini kaybetmeyeceğini, haliyle en güvenilir saklama yöntemlerinden birisi olduğunu ifade ediyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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