Elon Musk: Tolkien mezarında ters döndü

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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi ilk iki bölümü ile Amazon Prime Video üzerinde erişime açılırken topluluğu da ikiye bölmüş durumda. Bir kesim diziyi acımasızca eleştirirken diğer kesim ise beğendiğini belirtiyor.

Elon Musk diziyi beğenmedi

Her daim Twitter üzerinde yaptığı manipülasyonlar ile gündeme gelen Elon Musk’ın bu hafta hedefinde Amazon vardı. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri tartışmasına katılan Elon Musk, yazar Tolkien’in mezarında ters döndüğünü belirtti. Dizideki tüm kadın karakterlerin ödlek veya ahmak olduğunu iddia eden ünlü isim sadece Galadriel karakterinin zeki ve cesur olduğunu vurguladı.

Amazon Prime Video’da tarihi gün 6 sa. önce eklendi

Aslında dizi ile ilgili eleştiriler de farklı noktalarda yoğunlaşıyor. Kitaplardaki karakterlerin doğru olsa da İkinci Çağ anlatımının orijinal hikâyeden çok farklı olduğu ve senaristlerin kafasındaki Orta Dünya tanımını diziye yansıttıkları ifade ediliyor.

Diğer taraftan siyahi bir Elf karakteri de oldukça fazla eleştiriliyor. Beğeni tarafında ise dizinin görsel atmosferi ve müzikleri ön plana çıkıyor. Galadriel, Durin’in karısı ve siyahi Elf karakteri yine performansı beğenilen aktörler. Yani dizi daha çok su götürecek gibi görünüyor. Dipnot olarak Elon Musk yine yorumlara gelen bot hesapları ifşa etmekten geri durmamış.

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