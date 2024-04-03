Japonya, çip üretiminde tekrar zirveyi hedefliyor: Hükümetten Rapidus'a 3.9 milyar dolar hibe

Tam Boyutta Gör Japonya, geride kaldığı gelişmiş çip üretim teknolojilerinde, Tayvan ve Güney Kore'yi yakalamak için çaba gösteriyor. Bu amaçla 8 Japon şirketi olan Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, SoftBank, Sony ve Toyota'nın bir araya gelerek kurduğu Rapidus isimli girişim, 2nm üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor ve 2027 yılına kadar ticari üretime geçmeyi hedefliyor.

Rapidus, devam eden projeleri için büyük bir devlet hibesi alacak. Japon hükümeti Rapidus'u toplam 3,89 milyar dolar tutarındaki sübvansiyonlarla destekleyecek. Bu miktar, 2nm üretim sürecini geliştirme ve temiz oda ekipmanlarını temin etmenin yanında çoklu yongalı (multi-chiplet) paketleme teknolojisinin geliştirilmesinde de kullanılacak.

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Projenin toplam maliyeti 33 milyar dolar

İddialı hedefleri bulunan şirket, şuana kadar hükümetten 6,07 milyar dolar destek elde etmiş durumda. Projenin tamamının 33 milyar dolara mal olması bekleniyor, dolayısıyla finansman tam olarak sağlanmış değil.

Rapidus'un CEO'su Atsuyoshi Koike'ye göre şirket, Nisan 2025 itibarıyla ilk test üretimine başlamayı ve 2027 yılına kadar büyük ölçekli üretime başlamayı hedefliyor. Rapidus, 2nm çip geliştirme sürecinde IBM'in de desteğini alıyor.

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