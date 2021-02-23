Japon teknoloji firmaları Uygur Türklerine destek için Çin'le iş birliğini sonlandırıyor

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Uygur Türklerine baskıcı politikalar uygulayan Çin’e teknoloji dünyasındaki yaptırımlar çoğalıyor. ABD’nin ardından Japonya menşeili teknoloji firmaları da Çinli şirketlerle iş anlaşmalarını gözden geçirme kararı aldı.

Aralarında Sony, Toshiba, Hitachi’nin bulunduğu Japonya menşeili 12 şirket, Çinli iş ortaklarının Müslüman Uygur Türklerini zorla çalıştırdığının tespiti üzerine birlikte çalışma kararını askıya aldı.

Toshiba’dan yapılan açıklamada, birlikte çalıştıkları Çinli firma hakkında ortaya atılan Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı iddiasının farkında olduklarını, bu iddiaları henüz doğrulatamadıklarını ancak yıl sonuna kadar sözleşmeyi durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Hükümet yaptırım uygulamadığı için Japon firmalar üzerindeki baskı arttı

ABD ve İngiltere’nin Çin’den gelen pamuk ve Sincan bölgesinden gelen diğer ürünlere ithalat kısıtlaması getirdi. Bu kararın ardından diğer ülkelerde Çin’in insan haklarını ihlal eden hareketlerine yönelik yaptırım uygulaması için baskı artıyor. Japon hükümeti, Çin’i kışkırtmak istemediği için henüz ciddi bir yaptırım kararı almadı. Bu durum Japon firmaların üzerindeki baskıyı artırdı ve Japon firmaları kendi başına bir adım atma kararı aldı.

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