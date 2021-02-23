Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japon teknoloji firmaları Uygur Türklerine destek için Çin'le iş birliğini sonlandırıyor

    Japonya'daki teknoloji firmaları, Çinli firmaların Uygur Türklerini çalışmaya zorlamasından dolayı Çin'li firmalarla çalışmayı bırakıyor.
    23 Şubat 2021, 03:00 (52 dk.)
    128
    16
    4
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Japon teknoloji firmaları Uygur Türklerine destek için Çin'le iş birliğini sonlandırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Uygur Türklerine baskıcı politikalar uygulayan Çin’e teknoloji dünyasındaki yaptırımlar çoğalıyor. ABD’nin ardından Japonya menşeili teknoloji firmaları da Çinli şirketlerle iş anlaşmalarını gözden geçirme kararı aldı.

    Aralarında Sony, Toshiba, Hitachi’nin bulunduğu Japonya menşeili 12 şirket, Çinli iş ortaklarının Müslüman Uygur Türklerini zorla çalıştırdığının tespiti üzerine birlikte çalışma kararını askıya aldı.

    Toshiba’dan yapılan açıklamada, birlikte çalıştıkları Çinli firma hakkında ortaya atılan Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı iddiasının farkında olduklarını, bu iddiaları henüz doğrulatamadıklarını ancak yıl sonuna kadar sözleşmeyi durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

    Hükümet yaptırım uygulamadığı için Japon firmalar üzerindeki baskı arttı

    ABD ve İngiltere’nin Çin’den gelen pamuk ve Sincan bölgesinden gelen diğer ürünlere ithalat kısıtlaması getirdi. Bu kararın ardından diğer ülkelerde Çin’in insan haklarını ihlal eden hareketlerine yönelik yaptırım uygulaması için baskı artıyor. Japon hükümeti, Çin’i kışkırtmak istemediği için henüz ciddi bir yaptırım kararı almadı. Bu durum Japon firmaların üzerindeki baskıyı artırdı ve Japon firmaları kendi başına bir adım atma kararı aldı.



    Kaynakça https://www.opindia.com/2021/02/12-japan-companies-snub-china-forcible-employment-uyghur-muslims/ https://tr.euronews.com/2021/02/22/japonya-daki-dev-firmalardan-uygur-tepkisi-cin-ile-is-yapmay-b-rak-yorlar https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/22/business/corporate-business/uighurs-japan-companies/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 10 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 10 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 11 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir biz olamadik japonya, ingiltere, danimarka, ispanya, luksenburg, kanada, avusturalya.....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    canguler917 (can guler) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    uygur ''türklerine'' bu zulümler yapılırken, ''japonlar'' yaptırım kararı alıyor, ''türkiye'den'' ses çıkmıyor...
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 27 dk. ( Mesaj Silindi ) canguler917
    Onu bırak hocam halkımızda pek seviyor bu Çin’li teknoloji şirketlerini ve Çin’lileri... Aşıyı bile gittik Çin’den aldık Ruslarla zamanında anlaşma yapsalardı (Avrupa ve ABD vermez borcumuz var diye Grip aşısı vermedi herifler hibe adı altından önceden sipariş vermiş Avrupa ülkelerine bile aşı teslimatı gerekli seviyede yapılamamışken bize 1 sene sonra anca gelirdi) daha iyiydi ha bazı kurumlarımız kaptılmasaydı kendi aşımızı çokta diğer ülkelerle eş zamanlı olarak çıkarmıştık ama oralarada girip daha konuyu dağıtmaya gerek yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 8 dk. ( Mesaj Silindi ) canguler917
    .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN Japon teknoloji firmaları Uygur Türklerine destek için Çin'le iş birliğini sonlandırıyor Sonraki Stephen King’in The Running Man kitabı, Edgar Wright tarafından tekrar filme uyarlanıyor 2 sa. Samsung'un artırılmış gerçeklik gözlüklerinin reklam filmi ortaya çıktı 3 sa. Kroger Health, iPhone destekli COVID-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürecek 3 sa. Red Magic 6 Pro, beş dakika içinde %0'dan %50'ye şarj edilebilecek 4 sa. Perseverance'ın Mars'a inişinden 4K video geldi: İşte inanılmaz anlar 4 sa. IKEA ürünlerine HomeKit desteği genişliyor 5 sa. Rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 5 sa. Microsoft Word'e akıllı metin tahmincisi geliyor 6 sa. Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor 6 sa. Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir 7 sa. Microsoft'tan büyük bir Bethesda etkinliği geliyor 7 sa. Netflix'ten yeni Sherlock dizisi geliyor: The Irregulars 7 sa. Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne gireceğini kısmen doğruladı 8 sa. The Walking Dead'in 10. sezonun yeni bölümünden iki yeni sahne paylaşıldı 8 sa. Beş silindirli motora sahip Cupra Formentor VZ5 tanıtıldı 9 sa. Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat 9 sa. Steam'in bir sonraki oyun festivalinin tarihi belli oldu 9 sa. Apple, yeni Mac mini'lerdeki pembe piksel sorununa çözüm arıyor 10 sa. Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı 10 sa. Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız