Japonya akıllı telefon pazarının lideri; Apple

Yaklaşık 2,5 senede 50 milyondan fazla iPhone satarak önemli bir başarının altına imza atmayı başaran Apple'ın yüzü Japonya pazarında gülmeye devam ediyor. MM Research Institute'nün yaptığı son çalışmaya göre Cupertino'lu Japonya'da en güçlü akıllı telefon üreticisi konumunda.

Amerika'da RIM'in arkasında yer alan Apple, Japonya'nın akıllı telefon pazarında %72'lik pazar payıyla lider konumda. Bu pay 2,34 milyon iPhone'a denk gelirken, Apple'ın yakın zamanda patent ihlal davası açtığı HTC ise %11'lik pay ile Apple'ın en yakın takipçisi konumunda. Amerikalı ve Tayvan'lı bu iki yabancı firmayı Japon elektronik devi Toshiba %6.8'lik pay ile takip ediyor. Blackberry'nin yaratıcısı RIM Toshiba'nın hemen altında yer alırken, onu sırasıyla Sony Ericsson ve Samsung takip ediyor.

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Saat yönünde sırasıyla; Apple, HTC, Toshiba, RIM, Sony Ericsson, Samsung

Japonya'da satılan bütün telefonları göz önüne aldığımızdaysa liderlik %26.2'lik pazar payıyla Sharp'a geçerken, akıllı telefon sıralamasında lider konumda olan Apple ilk 10 üretici arasında ancak 7.sırada yer alabiliyor.

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Saat yönünde; Sharp (%26.2), Panasonic (%15.1), Fujitsu (%15), NEC (%10.5), Kyocera (%6.1), Sony Ericsson (%5.5)

İki karşılaştırmadan da anlaşılacağı gibi Japon'lar genelde akıllı telefon sınıfına girmeyen ancak bazı özellikleriyle akıllı telefonlara üstünlük kuran telefonları tercih ediyorlar.