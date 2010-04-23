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Japonya akıllı telefon pazarının lideri; Apple

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık 2,5 senede 50 milyondan fazla iPhone satarak önemli bir başarının altına imza atmayı başaran Apple'ın yüzü Japonya pazarında gülmeye devam ediyor. MM Research Institute'nün yaptığı son çalışmaya göre Cupertino'lu Japonya'da en güçlü akıllı telefon üreticisi konumunda.

Amerika'da RIM'in arkasında yer alan Apple, Japonya'nın akıllı telefon pazarında %72'lik pazar payıyla lider konumda. Bu pay 2,34 milyon iPhone'a denk gelirken, Apple'ın yakın zamanda patent ihlal davası açtığı HTC ise %11'lik pay ile Apple'ın en yakın takipçisi konumunda. Amerikalı ve Tayvan'lı bu iki yabancı firmayı Japon elektronik devi Toshiba %6.8'lik pay ile takip ediyor. Blackberry'nin yaratıcısı RIM Toshiba'nın hemen altında yer alırken, onu sırasıyla Sony Ericsson ve Samsung takip ediyor.

Japonya akıllı telefon pazarının lideri; Apple
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Saat yönünde sırasıyla; Apple, HTC, Toshiba, RIM, Sony Ericsson, Samsung

Japonya'da satılan bütün telefonları göz önüne aldığımızdaysa liderlik %26.2'lik pazar payıyla Sharp'a geçerken, akıllı telefon sıralamasında lider konumda olan Apple ilk 10 üretici arasında ancak 7.sırada yer alabiliyor.

Japonya akıllı telefon pazarının lideri; Apple
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Saat yönünde; Sharp (%26.2), Panasonic (%15.1), Fujitsu (%15), NEC (%10.5), Kyocera (%6.1), Sony Ericsson (%5.5)

İki karşılaştırmadan da anlaşılacağı gibi Japon'lar genelde akıllı telefon sınıfına girmeyen ancak bazı özellikleriyle akıllı telefonlara üstünlük kuran telefonları tercih ediyorlar.


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sertacaygun 9 yıl
Bu Japonlar zeki insanlar hakikaten... Apple kullanmalarına demiyorum, tercih meseleri bile bir ilgin. (alttaki tablo )
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umtyilmz 9 yıl
Nokia nerede acaba ?
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DSGNRY 9 yıl
vay vay hem de japonyada ha
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renklem 9 yıl
Üstteki bir nebze anlaşılıyor da, alttaki tabloda hep gülen yüzler var :)
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umtyilmz 9 yıl
%72 mükemmel bir başarı gerçekten ki Japonya pazarında ABD li markalar genelde başarısızdır (bkz. Xbox 360)
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