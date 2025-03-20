Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya Başbakanı Assassin's Creed Shadows'u eleştirdi: "Ülkeye bir hakaret"

    Assassin’s Creed Shadows, Japonya’da tartışma yarattı. Başbakan Shigeru Ishiba, oyunun tarihi ve dini mekanları izinsiz kullanmasını eleştirerek, konunun yasal boyutunun inceleneceğini söylüyor.
    Japonya Başbakanı Assassin's Creed Shadows'u eleştirdi! Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin's Creed Shadows, Japonya hükümetinin gündemine oturdu. Bugün resmi bir hükümet konferansı toplantısında konuşan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, dini ve tarihi mekanların izinsiz kullanımıyla ilgili endişeleri tartıştı ve konuyu yasal sürece yöneltti.

    "Bu, ülkeye bir hakarettir"

    Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, daha önce Japon oyuncu topluluğu tarafından eleştirilmiş ve tanıtım videolarındaki tarihi ve kültürel hatalar sebebiyle özür dilemişti. Bu süreçte ise oyun birden fazla kez ertelenirken, benzer bir eleştiri de Japonya hükümetinden geldi. 

    Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Assassin's Creed Shadows'un dini ve tarihi mekanların izinsiz kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve Itatehyouzu Tapınağı gibi dini mekanların saldırıya uğrayabilmesini "Ulusa bir hakaret" olarak değerlendirdi. Ekonomi Bakan Yardımcısı ise, ticari kullanım için gerçek dünyaya ait isim ve mekanlarda izin alınması gerektiğini belirtti. Ancak Ubisoft'un böyle bir talepte bulunmadığı belirtliyor.

    Son olarak Başbakan Ishiba, tapınaklara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, Shadows ile ilgili hukuki sürecin ilgili bakanlıklarla değerlendirileceğini söyledi: "Bir ülkenin kültürüne ve dinine saygı göstermek temel ilkedir. Japonya olarak, bu tür saygısızlıklara göz yummayacağımızı net şekilde ifade etmeliyiz"'

    Bu eleştirilere henüz Ubisoft cephesinden yanıt gelmiş değil. Assassin’s Creed Shadows’un Japonya’da nasıl karşılanacağı ve Ubisoft’un nasıl yanıt vereceği merak konusu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sadece tc kimlik no ile neler yapılabilir entelektüel birikim için okunması gereken kitaplar önceki bir satın alma işleminin faturalandırılması sorunu rüyalanmak nedir zatürre geçirenlerin yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO F5
    Xiaomi POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum