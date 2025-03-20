Japonya Başbakanı Assassin's Creed Shadows'u eleştirdi: "Ülkeye bir hakaret"

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Tam Boyutta Gör Bu yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin's Creed Shadows, Japonya hükümetinin gündemine oturdu. Bugün resmi bir hükümet konferansı toplantısında konuşan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, dini ve tarihi mekanların izinsiz kullanımıyla ilgili endişeleri tartıştı ve konuyu yasal sürece yöneltti.

"Bu, ülkeye bir hakarettir"

Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, daha önce Japon oyuncu topluluğu tarafından eleştirilmiş ve tanıtım videolarındaki tarihi ve kültürel hatalar sebebiyle özür dilemişti. Bu süreçte ise oyun birden fazla kez ertelenirken, benzer bir eleştiri de Japonya hükümetinden geldi.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Assassin's Creed Shadows'un dini ve tarihi mekanların izinsiz kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve Itatehyouzu Tapınağı gibi dini mekanların saldırıya uğrayabilmesini "Ulusa bir hakaret" olarak değerlendirdi. Ekonomi Bakan Yardımcısı ise, ticari kullanım için gerçek dünyaya ait isim ve mekanlarda izin alınması gerektiğini belirtti. Ancak Ubisoft'un böyle bir talepte bulunmadığı belirtliyor.

Assassin's Creed Shadows nasıl olmuş? 2 gün önce eklendi

Son olarak Başbakan Ishiba, tapınaklara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, Shadows ile ilgili hukuki sürecin ilgili bakanlıklarla değerlendirileceğini söyledi: "Bir ülkenin kültürüne ve dinine saygı göstermek temel ilkedir. Japonya olarak, bu tür saygısızlıklara göz yummayacağımızı net şekilde ifade etmeliyiz"'

Bu eleştirilere henüz Ubisoft cephesinden yanıt gelmiş değil. Assassin’s Creed Shadows’un Japonya’da nasıl karşılanacağı ve Ubisoft’un nasıl yanıt vereceği merak konusu.

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Japonya Başbakanı Assassin's Creed Shadows'u eleştirdi!